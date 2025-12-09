Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃花生防腦退化症？研究揭每天吃這個數量助降血壓/提升記憶力 4個月即見效

保健養生
更新時間：16:50 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-09 HKT

吃花生可降血壓/防失智？一項新研究指，每天吃這個數量的花生，除了可改善血液循環，亦能改善大腦功能，延緩腦退化症。

每天吃這個數量的花生 可降血壓/防腦退化症

據外媒《The Mirror》報道，一項發表在《臨床營養學》雜誌（Clinical Nutrition）的新研究表明，每天食用約80粒花生有助延緩腦退化症。馬斯特里赫特大學醫學中心（Maastricht University Medical Centre）的醫生表示，連續4個月每天食用約80顆不加鹽的帶皮烤花生，有助改善大腦功能。研究發現，這個份量的花生可以增加大腦重要區域的血流量，而這些區域對思考和記憶至關重要：

研究有何發現？

科學家對31名67歲左右的人進行了一項隨機實驗，其中一半參加者每天食用60克不加鹽的烤花生，另一半作為對照組不食用花生，持續16周。為了確保研究結果的準確性，研究人員為參與者設定了一些規則：

  • 對照組不允許食用任何其他類型的堅果或含有堅果的食物
  • 每次檢查前48小時內避免運動
  • 檢查前1天不得飲酒
  • 每次檢查前至少禁食12小時

研究作者、馬斯特里赫特大學醫學中心營養與運動科學系副教授Peter Joris表示，腦血流量（CBF）是腦血管功能的重要生理指標，指的是流經大腦的血液量，它為大腦輸送維持健康必需的氧氣和營養物質。研究人員透過檢查大腦血流量來評估腦血管功能以及認知能力，得出以下的研究結果：

  • 食用花生的參與者腦血流量（CBF）增加了3.6%，這有助於大腦獲得更多氧氣和營養。
  • 食用花生的參與者語言記憶力提高了5.8%，這意味著他們更能記住聽到或讀到的內容。
  • 食用花生的參與者灰質增加了4.5%，收縮壓和脈壓也有所下降。

這項研究結果對長者來說尤其重要，因為腦血管會隨著年齡增長而逐漸衰弱，增加腦退化症的風險。報告總結，健康的長者連續16周每日食用大約80粒烤花生可以改善腦血管功能，亦可能與改善語言記憶力有關。

資料來源：《The Mirror》

延伸閱讀： 營養師推介18種最健康蔬菜-第1名不是西蘭花羽衣甘藍-防6大癌症應吃哪種

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘蔬菜統營處

---

相關文章：

番茄防癌力超強 防乳癌/肺癌等12大癌症 醫生教必吃5大防癌蔬菜

醫生揭脂肪最怕8種蔬菜！減肥吃椰菜花飯最好？第1名不是番茄青瓜？

不煙不酒患癌個案上升 醫生教4招防毒防癌 必吃1類蔬菜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
20小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
4小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
4小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前