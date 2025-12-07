長壽秘訣｜94歲喜劇演員曾因病切除右肺 公開6大養生秘訣 腰背挺直肺功能回春

【長壽秘訣】運動鍛煉是健康長壽、晚年能夠自主生活的關鍵。日本一名94歲喜劇演員，至今仍然活躍於螢光幕和舞台上。早年患過大病的他曾經需要切除右肺，導致肺功能一直也不好。不過他一直靠著健身令身體回春，肌肉結實且腰背挺直，看不出已經年過九旬。他的運動、飲食和生活習慣有哪些地方值得大家參考呢？

長壽秘訣｜94歲喜劇演員曾因病切除右肺 公開6大養生秘訣

今年94歲的大村崑出生於1931年，在1957年作為喜劇演員出道，曾任日本喜劇人協會會長。對於如今依然繼續演藝工作，要多謝長期運動鍛煉保持身體健壯。他年輕時因為肺結核而切除了右肺，一直有「唔夠氣」的問題，也曾患過大腸癌。7年前，他在妻子瑤子的鼓勵一起開始了健身的興趣，健康狀況從此有驚人的好轉：體脂率下降、肚腩變小、腰背挺直，連長年困擾著他的呼吸不暢順問題都大有改善。

「即使是很困難、不想做的動作，成功做到後就會喜歡上了。」健身成為了他和妻子熱愛的事，兩人更會在社交平台分享重訓的片段，吸引很多人留言表達欣賞和敬意，大讚他們很棒很厲害，甚至表示希望自己到了90歲也能像他們一樣強健。大村崑日前接受日媒《介護ポストセブン》的訪問，分享自己維持晚年健康的訣竅和長壽習慣：

大村崑的6大長壽秘訣

長壽秘訣｜1. 肌力訓練

雖然大村崑和妻子在2年前入住了安老院舍，但依然沒有停止健身的習慣。他到健身室一般會做2小時的肌力訓練，負重深蹲、掌上壓都難不到他，可以一連做好幾組；平日也會練習步行，改善姿勢。他曾說過：「健康不是等來的，是要靠自己爭取的。」

運動除了增強肌肉和改善健康，也使他的心態變得積極。以往的他想到未來就就充斥著負面的念頭，自從開始鍛煉後，他變得更有自信和充滿希望。

長壽秘訣｜2. 每天睡夠8小時

他們夫婦入往的自立支援形式的安老院舍，公共設施相當齊全，包括診所、藥房、髮型屋、餐廳、大浴場、卡拉OK、桌球室、影院、圖書館等，能夠享受精彩充實的晚年生活。他保持了以往的作息時間：凌晨2、3點才睡，睡足8小時，在中午前起床。

長壽秘訣｜3. 一日兩餐營養均衡

他一直以來的習慣都是一日兩餐，中午起來吃早午餐，一定會有溏心蛋和青汁配乳酪。晚上吃院舍餐廳提供的營養均衡的晚餐。晚餐常以日式料理為主，搭配白酒小酌一杯，偶爾也會吃肉。

雖然不挑食，但他有一些每天必吃的食物，例如西蘭花，因為教練告訴他西蘭花熱量低且蛋白質含量高，是「增肌而不增重的最佳蔬菜」；還有納豆，其蛋白質含​​量是椰菜或洋蔥的5倍，碳水化合物含量只有薯仔的1/10；以及紅豆湯。他也會吃一些時令水果，但不吃西柚避免影響藥效。

長壽秘訣｜4. 至少咀嚼30次

他吃飯很慢，再忙也不會狼吞虎嚥，通常要花一個多小時才吃完，因為每一口食物會至少咀嚼30次，西蘭花甚至要咀嚼至少60次。慢嚥細嚼能夠預防吸入性肺炎，咀嚼也能鍛煉舌頭、嘴唇、喉嚨等與吞嚥相關的部位。

長壽秘訣｜5. 注重牙齒健康

大村崑整口牙齒都是自己的真牙，沒有鑲牙或戴假牙，也沒有蛀牙或牙周病，這是他十分自豪的事。為了照顧口腔健康，他每天會刷5次牙，並且每2個月去看一次牙醫清除牙石。

長壽秘訣｜6. 避免生氣

因為看到過很多脾氣暴躁的喜劇演員都在50多60多歲就英年早逝，他領悟到愛生氣令人容易早死，笑聲對健康和長壽最有益。他處事溫和，遇到不滿的事，會嘗試以幽默的方法化解，用開玩笑代替發脾氣。作為喜劇演員的工作就是引人發笑，他也總是在思考如何讓人們開懷大笑，保持心情愉快。

