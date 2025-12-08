權威期刊公布10大最富營養食物 冠軍食物 擊敗堅果/莓果奪滿分 有效護腸防骨質疏鬆
更新時間：13:07 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-08 HKT
想健康營養滿分，怎樣吃才好？有國際權威期刊發表研究分析了近一萬種食物的營養領值，篩選出10種最有營養的食物；廣為人知的營養恩物——雞蛋僅排第10名，藍莓等莓果類則位列亞軍；而1類食物則打敗雞蛋藍莓、以滿分稱冠，成為營養密度最高的「完美」食物？
10大最富營養食物 綠葉蔬菜獲評滿分
台灣藥劑師陳雨亭近日在個人Facebook專頁引述全球頂尖科學期刊《Nature Food》發表的大規模研究，利用嚴謹的「食物指南2.0」（Food Compass 2.0）系統，對超過9,273種食物進行全面且嚴謹的評估。陳藥師針對研究結果，詳細分析前10名營養密度最高的食物：
10大營養密度最高食物
第10名：雞蛋（62-54分）
- 代表食物：無油的全蛋，即水煮蛋或蒸蛋。
- 營養功效：擁有葉黃素、卵磷脂及優質蛋白質。
第9名：全穀類植物（75-80分）
- 代表食物：燕麥、藜麥等穀物。
- 營養功效：含有豐富的膳食纖維及維他命B群。
第8名：紅色及橙色蔬菜（78.1分）
- 代表食物：番茄、南瓜。
- 營養功效：擁有豐富的茄紅素及胡蘿蔔素。
第7名：海鮮類（82.2分）
- 代表食物：三文魚、花甲。
- 營養功效：富含Omega-3脂肪酸以及維他命B群。
第6名：一般蔬菜（83.3分）
- 代表食物：椰菜花、紅蘿蔔。
- 營養功效：富含硫辛酸鹽、β-胡蘿蔔素等重要的營養物質。
第5名：豆類（83.4分）
- 代表食物：鷹嘴豆。
- 營養功效：具有高密度營養，提供多樣性的植物蛋白、膳食纖維及多種礦物質。
第4名：堅果與種子類（88.5分）
- 代表食物：奇亞籽、核桃（部分品種甚至獲得100分的高分）。
- 營養功效：擁有優質的脂肪、蛋白質及膳食纖維。
第3名：柑橘類水果（93.7分）
- 代表食物：橙、西柚等。
- 營養功效：富含維他命C及鉀，屬於低升糖指數（低GI）的水果，有利血糖控制。
第2名：莓果類（95.7分）
- 代表食物：藍莓與草莓。
- 營養功效：富含花青素、維生素C及膳食纖維。值得注意的是，無論是在食物指南2.0還是1.0版本的評估系統中，莓果類都穩居水果類的第一名。
第1名：綠葉蔬菜（100分）
- 代表食物：菠菜、羽衣甘藍。
- 營養功效：維他命K、β-胡蘿蔔素及葉酸的含量極高，具有預防骨質疏鬆等功效，豐富的膳食纖維有助腸道蠕動。
資料來源：台灣藥劑師陳雨亭
---
