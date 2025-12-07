大雪節氣2025｜冬天防寒宜早睡遲起「瞓懶覺」？中醫推介13款養生食材+補湯 驅寒補肝腎

【大雪節氣2025】今日（12月7日）是二十四節氣中的「大雪」。註冊中醫師鄧素君接受《星島頭條》訪問指，此時深冬常有冷空氣南下，提醒大家要做好防寒準備，而且早睡遲起有助躲避寒氣，並按照個人體質進補。她分享了10款平補溫補的食材，以及多款養生湯水食譜，助大家在大雪節氣保暖強身。

註冊中醫師鄧素君表示，「大雪」是中國傳統二十四節氣中的一個重要節點，通常在每年的十二月初。進入這個節氣後，天氣會變得更為寒冷，降雪的可能性和範圍都會比「小雪」節氣時顯著增加，代表進入了真正的隆冬時節。隨著氣溫持續下降，經常有強烈的冷空氣南下，有時甚至會出現嚴寒冰凍的天氣。

對此，她提醒，人體首要的任務就是避寒保暖。中醫認為，大雪節氣的養生，是要順應自然界陽氣潛藏的規律，做到以下兩點：

藏：身體的精氣神都要收斂收藏，早點睡覺、晚點起床，保持心情平靜，減少不必要的消耗，好好固守和封藏身體的腎精。 溫： 核心是防寒保暖，特別是保護好身體的陽氣，不讓寒氣侵入。

容易受寒氣影響的臟腑：

腎 ： 冬季與腎臟相對應。寒氣最容易損傷腎臟的陽氣，會讓人感覺腰膝痠軟、特別怕冷、夜尿增多。

： 冬季與腎臟相對應。寒氣最容易損傷腎臟的陽氣，會讓人感覺腰膝痠軟、特別怕冷、夜尿增多。 心 ： 天氣突然變冷，血管會收縮，心臟的負擔會加重，容易誘發心血管疾病。中醫認為，心陽也容易受到寒邪的損害。

： 天氣突然變冷，血管會收縮，心臟的負擔會加重，容易誘發心血管疾病。中醫認為，心陽也容易受到寒邪的損害。 肺 ： 寒冷的空氣和乾燥的氣候容易侵犯肺部，讓人容易感冒咳嗽、氣喘。

： 寒冷的空氣和乾燥的氣候容易侵犯肺部，讓人容易感冒咳嗽、氣喘。 脾胃： 寒氣聚集在中焦（腹部），會使脾胃運化功能減弱，出現食慾不振、肚子痛、腹瀉等消化問題。

她指出，大雪是進補的好時機，目的是補充身體在寒冷冬天對抗寒邪所消耗的能量。惟中醫建議「溫補」和「平補」，而非過度的大補。進補前最好諮詢中醫師，弄清楚自己是屬於哪種體質。

大雪節氣進補重點：

虛寒體質才適合溫熱的補品；如果是陰虛火旺（容易口乾、手腳心熱）的人，就不能吃太過燥熱的補品，反而要選擇滋陰的食物。

身體很虛弱的人，進補要慢慢來，從溫和的補品開始，不要一下子吃太強效的補品，以免「虛不受補」。

補品多數比較滋膩，不好消化。所以進補時要搭配一些健脾胃、幫助消化的食材，像是陳皮、山楂，幫助身體吸收

如果正在感冒發燒、咳嗽喉嚨痛，就必須停止進補，應該先治療外感病邪，否則會讓邪氣滯留在體內。

鄧醫師表示，大雪時節適合吃一些溫熱性、滋補腎臟、健脾胃的食物。

大雪節氣宜多吃甚麼食物？

羊肉 ：性質溫熱，是大雪時節溫補的首選，能溫暖脾胃，補益腎陽，非常適合手腳冰涼、怕冷的人。

：性質溫熱，是大雪時節溫補的首選，能溫暖脾胃，補益腎陽，非常適合手腳冰涼、怕冷的人。 核桃 ：性質溫，能補腎固精，還能潤肺，對於冬天容易咳嗽、腰痠的人很好。

：性質溫，能補腎固精，還能潤肺，對於冬天容易咳嗽、腰痠的人很好。 黑芝麻和黑豆 ：這兩種黑色食物在中醫看來能補益肝腎、滋養精血，有助於腎精的收藏；黑芝麻還有潤腸通便的作用。

：這兩種黑色食物在中醫看來能補益肝腎、滋養精血，有助於腎精的收藏；黑芝麻還有潤腸通便的作用。 栗子 ：性質溫和，能養胃健脾、補腎強筋，是冬季零食和煲湯的好選擇。

：性質溫和，能養胃健脾、補腎強筋，是冬季零食和煲湯的好選擇。 山藥（淮山） ：性質平和，是非常好的平補食材，能健脾益胃、補肺益腎，適合大多數人。

：性質平和，是非常好的平補食材，能健脾益胃、補肺益腎，適合大多數人。 紅棗 ：性質溫，能補中益氣、養血安神，可以搭配在各種湯品中，調和藥性。

：性質溫，能補中益氣、養血安神，可以搭配在各種湯品中，調和藥性。 枸杞子 ：性質平和，能滋補肝腎、明目，搭配溫補食材時，可以減少湯水的燥熱性。

：性質平和，能滋補肝腎、明目，搭配溫補食材時，可以減少湯水的燥熱性。 白蘿蔔 ：雖性質偏涼，但能消食化積、順氣化痰。如果吃了太多溫補的食物感覺滯膩，搭配一點白蘿蔔幫助消化，減少「上火」。

：雖性質偏涼，但能消食化積、順氣化痰。如果吃了太多溫補的食物感覺滯膩，搭配一點白蘿蔔幫助消化，減少「上火」。 陳皮：性質溫，能理氣健脾，避免補品太過滋膩而引起的消化不良。

鄧醫師提醒，進補要看體質來選擇，才能達到最好的效果。她推介3道適合不同體質飲用的補湯：

1. 當歸生薑羊肉湯（適合虛寒體質）

材料：羊肉300g、當歸15g、老薑30g、紅棗4枚

功效：這是經典的溫中散寒、補虛止痛的方子。

做法： 羊肉先汆水，去除浮沫。 所有材料一起放入鍋中，加足量的水，大火煮開後轉小火，慢煲約1個半到2小時，加鹽調味即可。

宜忌： 特別適合那些冬天特別怕冷、手腳冰涼、腹部容易冷痛的人。忌諱口乾舌燥、容易發脾氣和正在感冒發燒的人飲用。

2. 淮山枸杞排骨湯（適合平補/氣陰兩虛體質）

材料：排骨300g、乾淮山30g、枸杞子15g、玉竹15g、紅棗4枚；如果體內濕氣很重（舌苔厚膩、大便黏稀）的人，可以減去枸杞、玉竹、紅棗，改加茯苓15g、炒薏苡仁30g

功效：性質平和，主要健脾益氣、滋陰潤燥。

做法： 排骨汆水。 所有材料洗淨，加水煲約1個半小時。

宜忌：適合大多數人作為日常平補，改善容易疲倦、輕微口乾或皮膚乾燥的情況。

3. 蟲草花黑豆黨參湯（適合：氣血兩虛體質）

材料：蟲草花20g、黑豆30g、黨參15g、瘦肉200g、陳皮1角

功效：補氣養血、益腎健脾。

做法： 黑豆最好先浸泡兩小時。 將所有材料處理好，加水煲約1個半小時。

宜忌：對於面色蒼白、頭暈、容易感到乏力、免疫力較低的人很有幫助。感冒發燒未痊癒，或者有實熱症狀的人應暫停飲用。

鄧素君醫師表示，這個時節需要固守陽氣，有些食物應該少吃甚至不吃：

1. 生冷食物

例子：雪糕、冰鎮飲品、生魚片、大量生菜沙律等

原因： 寒涼的食物會直接損傷脾胃的陽氣，影響消化吸收，讓身體更加虛寒。

2. 大辛大熱的食物

例子：過多的辣椒、花椒、大蒜、咖哩

原因： 雖然短暫暖身，但容易耗散人體的津液，造成內熱，導致口乾舌燥、咽喉腫痛等「上火」症狀。

3. 油膩、肥厚的食物

例子：肥肉、油炸食品、過多甜膩的點心

原因：不易消化，會加重脾胃負擔，容易在體內產生濕氣和痰濁，阻礙氣血運行。

4. 性質過於寒涼的蔬果

例子：苦瓜、西瓜、竹筍等

原因：雖然是蔬菜水果，但性質過於寒涼，會影響身體的溫暖，體質虛寒的人進食，可能會導致腹痛、腹瀉或痛經。

5. 鹹味過重的食物

例子：醃製的鹹菜、鹹魚、過鹹的湯品

原因：中醫角度「鹹入腎」，適當的鹹味能補腎，但過鹹反而會耗傷腎精，同時對心血管健康不利，冬季養生應護腎。

鄧醫師提醒，除了注意上述飲食要點，大雪時節還要遵守以下養生宜忌。

大雪養生宜做的行為：

早睡晚起： 盡量晚上早點睡覺，早上等太陽出來、氣溫回升一點再起床活動。這樣能躲避寒氣，養護體內的陽氣。 重點保暖「三處」： 頭頸： 戴帽子和圍巾，防止「風池穴」等重要穴位受寒。

背部： 背部是督脈循行之處，與一身陽氣相關，要穿背心或保暖衣物。

足部： 穿厚襪子，睡前用熱水泡腳（約二十分鐘），能溫通經絡，幫助睡眠。

大雪養生忌做的事情：

忌大汗：絕不能做過度劇烈的運動導致出大汗，這會讓身體的陽氣和精氣一起耗散出去。 忌衣著單薄： 不要為了美觀而穿太少衣服，一定要根據天氣變化及時增添衣物，特別是老人和小孩，要防範寒邪入侵。

