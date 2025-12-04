大埔宏福苑五級火︱港大中醫藥學院派發安神茶沖劑 4類人免費享用 推薦3款茶飲清肺潤喉｜附中大/浸大中醫義診詳情

大埔宏福苑五級大火震驚全港，各界亦紛紛對災民伸出援手。當中，香港多間大學均提供中醫義診服務，贈醫施藥。其中，香港大學中醫藥學院將向包括災民在內的4類人士，免費派發安神茶沖劑，並分享3個清肺潤喉處方茶飲，供大家為受災親友及有需要人士送上關心。

大埔宏福苑五級火︱港大中醫藥學院派發安神茶沖劑 4類人免費享用

香港大學中醫藥學院為大埔宏福苑火災的受災人士提供中醫藥支援，免費派發「清肺潤喉安神茶」沖劑，以緩解因吸入濃煙引起的呼吸道不適，紓緩心緒不寧及壓力：

大埔宏福苑五級火︱港大中醫藥學院免費派發「清肺潤喉安神茶」沖劑詳情：

對象：受災居民、消防員、前線救援及搜證人員

功效：清肺潤燥、止咳化痰、清心安神、利尿排毒

服法：顆粒沖劑，溶於熱水即可服用

領取方法：相關受影響人士可到港大中醫藥學院轄下2間臨床教研中心領取，也可由親友代領。每人限取1次，可額外為最多2名親友領取。

領取地點： 專科臨床教研中心：香港薄扶林沙宣道3號醫學院學術樓2樓 中區臨床教研中心：香港中環皇后大道中號嘉軒廣場703室



大埔宏福苑五級火︱推薦3款茶飲配方 清肺潤喉改善睡眠

港大中醫藥學院另外特別公開3款中醫茶飲，有助紓緩呼吸道不適及改善睡眠質素，為一眾受災人士及堅守崗位的現場救援人員提供健康支援。

《潤肺健脾茶》

適用症狀：口乾咽乾，乾咳或咳嗽少痰，鼻乾，大便常稀

材料：荸薺（馬蹄）8-10粒、南北沙參各8克、南北杏各10克、桔梗10克、白茅根10克、蘆根10克、生熟薏米各15克、陳皮10克、無花果4粒、生薑3片（後下）

功效：潤肺止咳，健脾化痰，利尿排毒

做法：所有食（藥）材放入鍋加足量清水1000毫升，大火煮沸後轉中火20分鐘。可翻煎，加熱水400毫升，煮取300毫升，兩煎混均，即可飲用。

服法：以上為1人1日份量，可分2-3次飲用。每周2-3劑。孕婦需在中醫師指導下使用。

《清肺潤喉茶》

適用症狀：口乾咽乾，乾咳或咳嗽少痰，鼻乾；易腹瀉慎用

材料：雪梨2個（去芯帶皮切塊）、北沙參15克、南北杏各10克、桔梗10克、無花果4粒、羅漢果1/4個、白茅根10克、蘆根10克、甘草3克

功效：清肺潤燥，止咳化痰，利尿排毒

做法：所有食（藥）材放入鍋加足量清水1000毫升，大火煮沸後轉中火20分鐘。可翻煎，加熱水400毫升，煮取300毫升，兩煎混均，即可飲用。

服法：以上為1人1日份量，可分2-3次飲用。每周2-3劑。孕婦需在中醫師指導下使用。

《清肺安神茶》

適用症狀：口乾咽乾，乾咳或咳嗽少痰，鼻乾，睡眠不安

材料：荸薺6-8粒、桑葉10克、南沙參10克、南北杏各10克、桔梗10克、淡豆豉5克、梔子5克、合歡花10克、白茅根10克、蘆根10克、生熟薏米各15克

功效：清肺止咳，養陰清心，利尿排毒

做法：所有食（藥）材放入鍋加足量清水1000毫升，大火煮沸後轉中火20分鐘。可翻煎，加熱水400毫升，煮取300毫升，兩煎混均，即可飲用。

服法：以上為1人1日份量，可分2-3次飲用。每周2-3劑。孕婦需在中醫師指導下使用。

港大中醫藥學院提醒，如對個人體質或對茶飲有疑問可致電：8100 1927

大埔宏福苑五級火︱中大浸大同設中醫義診 免費看診/中藥/針灸推拿

除了香港大學中醫藥學院，香港中文大學及香港浸會大學亦為大埔火災受影響人士提供中醫贈醫施藥的服務，包括診症、中藥及針灸推拿，協助災民身心恢復。各義診計劃如下，有需要人士可致電預約：

香港中文大學醫學院「大埔災後贈醫施藥中醫調治計劃」

對象：大埔宏福苑居民（只需攜帶住址證明，如相片、電子帳單或智方便資料登記即可），以及全港消防員（只需攜帶委任證登記即可）

目標：若居民因吸入濃煙而出現咳嗽、痰多、咽喉灼熱等呼吸道不適，中藥可清肺排毒、化痰止咳；若因焦慮悲傷而導致失眠、心悸、多夢、肌肉疼痛等症狀，可透過疏肝解鬱、寧心安神，以助改善睡眠與舒緩身心。

服務內容：由2025年11月26日起，1年內提供10次全科（方脈）連5劑內服中藥（只限顆粒），費用全免

門診地點：

香港中文大學中醫專科診所暨教研中心：香港中文大學崇基學院信和樓

香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心：新界沙田銀城街30-32號威爾斯親王醫院舊座4樓4L

查詢及預約：（教研中心）3943 9933、3943 5172（WhatsApp）；（醫務中心）2873 3100、9834 5714（WhatsApp）

香港浸會大學「浸會宏福中醫關懷義診計劃」

對象：大埔宏福苑住戶（只需提供住址證明，正本或電子版本均可）及參與是次救災的消防員（提供委任證）

目標：協助受影響人士盡快恢復健康，尤其是吸入濃煙後常見的咳嗽、痰多、咽喉不適等呼吸道症狀，疏散逃生過程中出現的扭挫傷、肌肉疼痛，以及後續產生的睡眠不安、易醒安夢、心悸等不適。

服務內容：

中醫診治：相關常見病症的診治和調理

針灸推拿：針對肌肉勞損、疼痛、失眠、焦慮等症狀

中藥：每次免費提供1周7天用的中藥配方顆粒（需自行領取，不提供配送服務）

健康講座：包括飲食調理、防病要點、艾灸保健等主題

視像服務：為行動不便人士提供電話視像諮詢

門診地點：香港浸會大學中醫藥學院5間直屬診所

九龍塘診所：九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1樓（預約電話：3411 2968、3411 2988）

太子疾病預防中心：太子彌敦道771-775號柏宜中心3樓全層（預約電話：3793 3428）

尖沙咀診所：尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓（預約電話：2721 1292、2721 1984）

北角診所：北角丹拿道8號雋悅．滙3-4號舗（預約電話：3589 6988）

上環診所：上環干諾道中133號誠信大廈17樓（預約電話：2591 0666、2591 6079）

延伸閱讀：抑鬱失眠易哭恐傷肺腎肝脾 中醫教按壓8大安神穴位 助眠/疏肝解鬱/減焦慮

