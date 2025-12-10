手腳冰冷｜女性更容易手凍腳凍 醫生教吃3大暖身食物 從內暖到外擺脫「凍柑」

本港天氣開始轉涼，小心「凍柑」出沒！有醫生指出，手腳冰冷是因為血流到不了，當中女性比男性更常有這種困擾。他分享改善方法，包括重點保暖部位，並推介3大暖身食物，有助暢通血液循環，全身從內至外暖洋洋。

冬天手腳冰冷 女性更常見3大因素

有手腳冰冷問題的人，很多時候身體其他部位明明覺得溫暖，但溫暖到不了末端的手腳，手指和腳趾如冰一樣。根據日媒《FNN》報道，日本福井縣立濟生會醫院內科部長元雄良治醫生指出，這與畏寒是不同的，畏寒的人通常是身體核心部位感覺寒冷，四肢冰冷是因為氣溫下降時，手腳末端的動脈無法充分擴張，導致血液難以到達身體末端所致。

元雄良治醫生指，一般而言，女性比男性更容易出現手腳冰冷問題，背後有3大原因：

與男性相比，女性的肌肉量較少，肌肉產生的熱量也較少。

血管的收縮和擴張與自律神經系統有關，而女性很容易受到荷爾蒙影響導致平衡狀態被打破。

女性更常穿著低領的衣服和裙子，這些衣服容易令身體受寒。

擺脫「凍柑」必吃3大暖身食物 從內暖到外

元雄醫生指出，要預防及改善手腳冰冷的症狀，重點是由內而外地溫暖身體，飲食和運動都是非常有效的方法：

運動 ：讓肌肉發力就會像泵一樣促進血液循環。要在寒冷冬天出門運動有些困難，但可以在家做一些伸展運動和深蹲，循序漸進地活動身體。

：讓肌肉發力就會像泵一樣促進血液循環。要在寒冷冬天出門運動有些困難，但可以在家做一些伸展運動和深蹲，循序漸進地活動身體。 飲食：多吃辛香料和根莖類蔬菜可以溫暖身體，補充蛋白質則有助增強肌肉。

寒冷天氣穿衣原則 3部位重點保暖

元雄醫生特別提醒，有3個部位需要重點保暖：頸部、手腕和腳踝，都是動脈在體表出現的位置，確保這幾個部位溫暖，有助改善流向末端的血流，從而減少手腳冰冷。另外，隨著氣溫下降、寒意來襲，比起一下子穿上很厚的衣服，不如循序漸進地調整，分段式增加上衣數量、厚度等，讓身體逐漸適應寒冷，對健康更有好處。



不過，如果手指顏色發生變化，變成白色或紫色，或者左右手指的冷感差異很大，都可能是生病的徵兆，建議求醫檢查。

用暖包暖手1動作更快發熱

一到冬天，很多人喜歡拿著暖包溫暖雙手。台灣化學老師曾實測發現，以嘴巴靠近暖包吹一口氣，可以其發熱更快而且更溫熱，只須1分鐘，就上升至38.5°C。相較之下，大家習慣用手搓揉暖包的動作，「捽」了3分鐘，暖包也升至30.9°C。

他解釋指，搓揉暖包會令當中的鐵粉受熱不均，而吹氣可以讓水氣加速鹽與鐵粉的氧化作用，發熱效果更好且更迅速。

延伸閱讀：天氣凍手腳冰冷 營養師推介6大發熱食物 喝茶加1物極速變暖

