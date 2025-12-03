都市人深受睡眠問題困擾，但原來睡前吃特定食物竟與發惡夢有關？有研究指出，經常食用1類食物，不但影響睡眠品質、增加失眠的機會，還可能提高發惡夢或出現奇特夢境的機率。究竟睡前適合吃甚麼才能幫助改善失眠狀況？

研究揭吃1類食物易發惡夢 醫生教吃3食物改善失眠

腎臟科醫生江守山在Facebook專頁引述今年7月刊登於《Frontiers in Psychology》的一項研究指，雖然幾個世紀以來人們普遍相信食物會影響睡眠與夢境，且不乏相關的軼聞佐證，然而針對芝士等乳製品與睡眠品質及惡夢之間關聯的研究卻相當有限，僅有少數實證探討過此議題。該研究此次採用新的方法，以全面評估芝士等乳製品與睡眠品質、惡夢之間的潛在關聯：

研究有何發現？

研究團隊邀請1082名參與者完成一項線上調查，以檢驗人們為何認為食物會影響夢境的具體假設，包括特定食物是否直接影響夢境（食物特異性效應）、是否透過生理不適（如食物不耐）或透過改變睡眠品質（睡眠效應）而間接影響夢境。調查內容涵蓋標準人口統計變數、針對特定食物對夢境自我感知影響的專題問卷、飲食習慣、食物不耐與過敏相關問題、人格特質問卷、睡眠品質測量（使用匹茲堡睡眠品質指數）以及惡夢症指數，結果發現：

共有40.2%的參與者表示某些食物會加重（24.7%）或改善（20.1%）其睡眠品質，另有5.5%的參與者報告食物會影響其夢境內容。

女性更容易出現睡眠品質不佳與惡夢，且女性出現食物不耐症或過敏的比例為男性的兩倍。

食物對夢境的感知影響與更高的惡夢回憶率及惡夢障礙指數評分相關，其中甜食（31%）和乳製品（22%）被認為是主要影響因素。這種影響也與食物過敏和麩質不耐症有關，而較差的睡眠感知則與乳糖不耐症相關。

惡夢障礙指數評分與食物過敏和乳糖不耐症密切相關，後者的關聯更受到胃腸道症狀嚴重程度的調節。

健康的飲食習慣例如減少晚餐，可以預測更高的夢境回憶率，而不健康的飲食習慣，包括胃部症狀、對飢餓和飽腹感的依賴性降低，以及晚餐進食量則會預測噩夢和負面夢境。

研究人員推論，食用乳製品可能引發腸胃功能紊亂，進而影響夢境類型與睡眠品質。江守山醫生表示，食用以下3種食物有助改善失眠：

水果

蔬菜

花草茶

失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差

睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月

日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：腎臟科醫生江守山、《Frontiers in Psychology》、衞生署、醫管局

專家履歷：江守山

台灣腎臟科專科醫師，長期研究保健食品、癌症預防、血管通路問題診斷及治療等。

延伸閱讀：吃三文魚牛扒可減壓改善失眠？營養師推介17色胺酸種食物 改善心情助安睡

---

相關文章：

床單用錯顏色恐失眠？醫生教必選2顏色入睡速度快30% 1原因不推薦白床單

48%港人現失眠症狀 專家教4招速入睡 睡前這樣呼吸也有效！

失眠救星！專家教11招放鬆大腦加快入睡 更防睡眠窒息症 睡前不能飲水？

睡眠質素｜吃宵夜後容易發惡夢？ 研究揭2類食物增抑鬱焦慮風險