《非常盜》88歲摩根費曼公開不老秘訣 最愛1種全身運動 訓練心肺/關節 

【長壽秘訣】荷里活影星摩根費曼(Morgan Freeman)現年88歲，多年來創造出眾多經典角色，至今仍然非常活躍於幕前，更在最近上映的《非常盜3》回歸飾演魔術師組織「天眼」首領。原來除了演員工作之外，他亦投入很多時間在一項最愛的運動上，幫助他維持健康。他還有哪些保持活力的秘訣？

《非常盜》88歲摩根費曼公開不老秘訣 最愛1種全身運動

摩根費曼在長達60年的演員生涯中，出演的電影作品超過100部，包括《月黑高飛》、《不敗雄心》、《衰鬼上帝》、《非常盜》等經典之作，並曾獲得奧斯卡金像獎與金球獎殊榮。年近90歲的他早前接受美國退休人員協會(AARP)訪問，卻透露自己沒有退休的計劃，現在很享受作為一個自由自在的演員。他分享自己保持活力的秘訣、人生智慧，以及對未來的規劃。

1. 不斷前進

摩根費曼引述95歲的演員奇連·伊士活(Clint Eastwood)說過的話：「別讓老態佔領自己(Don’t let the old man in)」。他認為「不斷前進（Keep Moving）」是一切的秘訣，方法是每天早上起床，堅持去健身房鍛煉，服用維他命，按時服用處方藥。

他在2005年憑著《擊情》奪得奧斯卡最佳男配角獎，但表示獎項沒有改變自己，「別讓自負蒙蔽了雙眼」。多年來儘管與很多人合作過，他仍然最希望能與梅莉史翠普一起拍電影，「絕對是首選，她是最棒的」，也有數不清的優秀演員希望能再次共演。

2. 不要自找麻煩

他聽過最好的建議是某位火車上的列車員所說的：「永遠不要自找麻煩」。不過，他盡量不會去指教合作的年輕人，不去干涉或給專業意見。他對於自己不是任何人的裁判或導師，感到十分自在。

對於自己的孫輩，他會提醒他們要「不斷學習」，還有「不要自欺欺人地認為自己是別人。做好自己該做的事。弄清楚自己該做甚麼，並盡力做到最好。」

3. 打高爾夫球

因為住在高爾夫球場附近，他經常與妻子去打球。除了拍戲的日子，他把時間都留給打高爾夫球，只要是天朗氣清的日子幾乎都想去打球，甚至還會思考自己到了90歲是否能夠繼續打。

他表示，高爾夫球運動量不少，一直走路、彎腰、屈膝、揮桿，甚至是咒罵，全部都是活動，對老人而言是一項很棒的運動。但他坦言，自己的右腳腳踝有點問題，走路有點跛，所以走不了多久。因此打球時會開著球車到離果嶺很近的地方，但還是得走一段路。

4. 與孫輩保持聯繫

他的孫子們年齡各異，又分散各地，他都會盡量安排時間相聚，一般不會計劃要做些甚麼，而是著重陪伴的時光。

延伸閱讀：52歲木村拓哉都愛的「芽菜減肥法」 公開自製芽菜沙律食譜增肌瘦身

---

相關文章：

63歲劉德華開足72場演唱會 凍齡不老6大秘訣！長年不喝1飲品 早餐吃這些

49歲林心如大騷凍齡比堅尼照 公開3大逆齡秘訣 最愛自製4格餐盤減肥

在家也能練！52歲鄭秀文5大健身凍齡秘訣 自製這特飲減肥去水腫｜附製作步驟

94歲傳奇超模公開4大長壽秘訣 每早必喝1飲品 促進代謝/抗衰老