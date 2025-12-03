多飲湯可天然護肝？推介2款湯水茶飲防癌去肝火 肝病患者喝半年後肝病毒量大降

肝臟是負責解毒代謝的重要器官，日常如何改善肝功能？有中醫推介2款護肝湯水茶飲，長期飲用更有望減低肝病毒量，配合穴位按摩加強清肝火，保護肝功能。但他提醒大眾切忌誤信偏方，自行服用草藥治療肝病，以免養肝不成變中毒傷肝。

中醫推介2款湯水茶飲防癌去肝火 吃2水果可逆轉脂肪肝

中醫師吳宏乾在《健康2.0》節目指出，中醫治療肝病的原則是著重以清熱解毒、活血化瘀、扶正固本等方式，改善有利於癌細胞生長的發炎體質。他分享中醫護肝養肝2大方法，包括穴位按摩與食療，有助調整體質、預防肝癌。

肝臟保健穴位按摩

位於腳背中央的太衝穴，以及腳趾公與第二趾交匯點的行間穴，使用刮痧板從太衝穴刮至腳尖即可。功效是降肝火、清肝明目。

肝臟保健茶飲「去肝火茶」

材料：白花蛇舌草、半枝蓮、絞股藍、三棱、莪朮各10g

做法：將藥材以1500cc水煮滾3分鐘，降至適當溫度後飲用。

肝臟保健湯水「千金養肝湯」

適合對象：一般人作日常養肝，特別適合乙型及丙型肝炎患者，有患者飲用半年後病毒量大減。

材料：白芍、白朮、白扁豆、茯苓、黃耆、甘草和紅棗各6g、生薑5片，茵陳蒿9g。

做法：將藥材以1500cc飲用水煮滾3分鐘，降至適當溫度後飲用。

內科醫生林恭弘亦推介2種水果，加強身體抗氧化，改善肝指數，促進代謝。

百香果 ：富含維他命C與抗氧化物，減少自由基對肝臟的氧化傷害。有動物研究證實，連續飲用百香果汁15日，肝功能AST、ALT指數明顯下降。

：富含維他命C與抗氧化物，減少自由基對肝臟的氧化傷害。有動物研究證實，連續飲用百香果汁15日，肝功能AST、ALT指數明顯下降。 牛油果：含穀胱甘肽與抗氧化物，有助修復肝細胞、降低脂肪肝風險；富含的維他命B群和E，亦有助維持肝臟代謝正常，改善脂肪肝。

誤用中西藥易傷肝 2種草藥無助養肝更恐中毒

吳醫師提醒，大家不要誤信「以毒攻毒」的偏方，自行服食草藥治療肝病。坊間盛傳一些能「養肝」的草藥，包括火巷草和雷公藤，其實具有強烈毒性，誤食反而會傷及肝功能。

恐有肝毒性草藥：火巷草

正確名稱為金剛纂，乳汁有毒，不可接觸皮膚和眼睛。一旦接觸到傷口或黏膜會產生紅腫熱痛。不適宜自行採集入藥。

恐有肝毒性草藥：雷公藤

含有雷公藤內酯和雷公藤鹼，食用過量可引致腸胃中毒症狀，包括出血、食道燒灼感、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等，嚴重甚至可致肝功能損傷。

胃腸肝膽科醫生朱光恩則提醒，用藥不當也是常見的肝損傷原因。含撲熱息痛止痛藥、降血脂藥、抗黴菌藥與部分抗生素都有可能造成藥物性肝損傷，雖然大多數情況停藥後肝功能可逐漸恢復，但用藥前應先諮詢醫生意見。

---

