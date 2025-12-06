醫生盤點10大傷腎食品 1種港人常吃早餐上榜 長期進食恐血糖急升需洗腎！

【傷腎食物】想有一個健康的腎臟，日常飲食至關重要。有專家列出10種傷腎食品，杯麵、魚蛋、芝士通通上榜；但原來一種港人常吃的早餐常吃的食物，原來也可能帶來風險？

醫生盤點10大傷腎食品 1種港人常吃早餐上榜

根據《週刊女性 PRIME》報道，日本東北大學腎臟科醫生上月正博指，人體進食時會攝取水分和鹽分，攝取蛋白質時，腎臟會處理代謝廢物，因此腎臟的健康特別容易受到飲食影響。他列出以下10種會降低腎功能的食品，如長期進食，恐有面臨洗腎風險：

10種傷腎食品

傷腎食品｜1. 加工肉類

加工肉類包括香腸、火腿、煙肉等等。它們易於儲存，而且通常比新鮮肉類便宜，所以有些人可能會把它們當早餐吃。但其實食品添加劑磷經常被添加到加工肉類中，以防止食物變色並改善口感。磷會增加腎臟負擔並損害腎功能，所以最好不要吃。

傷腎食品｜2. 魚糜製品

磷添加劑也用於魚糜製品，例如竹輪（魚餅）和薩摩揚（炸魚餅）。即使成分上沒有列明含有磷也要小心。上月正博指，如果標註為pH調節劑，通常就含有磷。此外，魚糜製品雖然是用魚肉製成的，但為魚肉加鹽、加熱會增加彈性，所以鹽是製作過程中必不可少的。減少鹽的攝取量對保護腎臟很重要，所以最好也避免食用魚糜製品。

傷腎食品｜3. 加工芝士

加工芝士或芝士鱈魚透過壓碎、加熱和乳化天然乳酪製成，而添加劑磷則用於乳化過程中。雖然成分表上將其列為乳化劑，但它通常含有磷酸鹽。

傷腎食品｜4. 杯麵和袋裝泡麵

上月正博指，杯麵和袋裝泡麵的含鹽量相當高，包括湯在內，每份大約含5-6克鹽，還含有食品添加劑磷。慢性腎臟病患者的每日建議鹽攝入量低於6克，不建議吃杯麵和袋裝泡麵。

傷腎食品｜5. 高鹽醃菜

醃菜含鹽量相當高，也是需要注意的食物。

傷腎食品｜6. 麵包

不少人每天早餐都會吃一袋白麵包，上月正博指，這個習慣極其危險。攝入過多的糖會導致血糖水平飆升，損害腎臟功能。他指，吃普通的白麵包，如切片麵包也需要謹慎。用精製小麥粉製成的白麵包往往令食用後血糖水平升高，加重腎臟負擔。如果一定要吃麵包，建議選擇全麥麵包。

傷腎食品｜7. 甜食

蛋糕含糖量高，應該避免食用。

傷腎食品｜8. 薯片

薯片之類的零食含鹽量很高，即使是無糖的米餅，也是用大米製成的，碳水化合物含量很高，會令血糖升高。如果一定要吃，請控制食用量，或者每週最多吃1次。

傷腎食品｜9. 果汁及蔬菜汁

一小盒果汁就有近25克碳水化合物（相當於6塊方糖），會導致血糖驟升。蔬菜汁的含糖量也相當驚人。即使是100%純蔬菜汁，也可能含有近20克碳水化合物。建議不要把新鮮水果和蔬菜榨汁，盡量直接食用。

傷腎食品｜10. 罐裝咖啡及能量飲料

罐裝咖啡含有大量糖分。甜味罐裝咖啡的含糖量相當於3塊方糖，即使是微甜的罐裝咖啡也含有大約1塊方糖。糖分會令血糖上升並損害血管，所以為了保護腎臟，宜選擇無糖飲品。能量飲料也含有驚人的糖分，因此最好盡量避免飲用。

資料來源：《週刊女性 PRIME》

