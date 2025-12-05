慢性發炎易致癌症心臟病 推薦9大抗發炎食物 喝這熱飲暖身亦有效！

有研究指，全球有50%的死亡個案，均由由慢性發炎相關的疾病導致，包括癌症、心臟病、糖尿病、中風及腎病等。有營養師推介了9種高效抗發炎的食物和飲品，減輕身體負擔，當中包括一款冬天必飲的暖身驅寒熱飲！

慢性發炎易致癌症心臟病 推薦9大抗發炎食物

根據外媒《Health》報道，美國註冊營養師Jamie Lee McIntyre表示，身體發炎本身並非有害，某些發炎是傷口癒合和急性損傷反應的自然正常過程，但慢性炎症或長期且不受控制的炎症，會導致組織損傷，更可能引發慢性疾病。糖尿病、心臟病、關節炎、癌症和呼吸系統疾病都與慢性發炎有關。

報道綜合多位營養師推介的9種抗發炎食物，它們均含有強效抗發炎化合物，有助減輕和控制全身的炎症，非常值得加入日常飲食當中。

營養師推介9大抗發炎食物：

抗發炎飲食｜1. 生薑

美國註冊營養師Christina Manian指，生薑是眾所周知的抗發炎食物，其獨特的植化物包括薑酚、薑辣素、薑酮和薑酚，能緩解體內炎症。

抗發炎飲食｜2. 脂肪魚

三文魚、鯖魚、鯷魚、沙甸魚等富含脂肪的魚類是Omega-3脂肪酸的最佳來源之一，尤其是EPA和DHA，是公認的最廣泛的抗炎營養素之一。註冊營養師Kelsey Kalenderian表示，Omega-3脂肪酸可以改善心臟健康、大腦功能和關節活動能力。

抗發炎飲食｜3. 莓果

註冊營養師Stephanie Rupp指，藍莓、黑莓、草莓等莓果富含花青素，因此具有抗發炎功效，能由內而外地保護身體。此外，莓果還含有豐富的類黃酮和纖維，能進一步減輕全身發炎。

抗發炎飲食｜4. 車厘子

Stephanie Rupp指，車厘子亦含有花青素、類黃酮和纖維，因此具有和莓果類似的抗發炎功效。

抗發炎飲食｜5. 薑黃

薑黃也是廣為人知的抗發炎食物。Kelsey Kalenderian指，當中含有生物活性化合物薑黃素，有助關節、肝臟和大腦健康，堪稱抗氧化劑的典範。將這種香料加入湯、咖哩、炒菜、醃料或沙律醬都十分適合，甚至可以加進牛奶製成薑黃拿鐵，只要確保同時加入黑胡椒，能幫助人體更有效地吸收薑黃素。

抗發炎飲食｜6. 綠葉蔬菜

Stephanie Rupp指，無論是生菜、羽衣甘藍、菠菜、莙薘菜、芝麻菜、椰菜或其他綠葉蔬菜，都有助消除體內的發炎。因為它們含有槲皮素，這種黃酮類化合物和抗氧化劑能夠保護細胞免受損傷。此外，綠葉蔬菜還富含類胡蘿蔔素、纖維，以及維他命C、E和K，抗發炎功效更為增強。

抗發炎飲食｜7. 橄欖油

橄欖油能促進心臟、新陳代謝和大腦健康。Stephanie Rupp解釋指，它富含單元不飽和脂肪，可以抵抗引起發炎的分子。特別是精煉程度較低的特級初榨橄欖油，含有更多抗發炎多酚，例如橄欖油醇。

抗發炎飲食｜8. 綠茶

綠茶不只是提神飲品，當中的兒茶素例如EGCG更是抗發炎化合物。減輕發炎。Kelsey Kalenderian，綠茶和兒茶素可以促進新陳代謝，減少氧化反應，從而有利於預防癌症。

抗發炎飲食｜9. 十字花科蔬菜

例如西蘭花、椰菜花和抱子甘藍，所含有的蘿蔔硫素、硫代葡萄糖苷和纖維，都有助身體對抗發炎：蘿蔔硫素和硫代葡萄糖苷是抗氧化劑，有助中和損害細胞的自由基，纖維則能促進腸道健康，以減輕炎症。

5大因素易誘發慢性發炎 恐致癌症/糖尿病

甚麼是慢性發炎？據香港中文大學肝臟護理中心資料，發炎又叫「炎症反應」，可以分為急性和慢性，成因、特徵如下：

甚麼是急性發炎？

不少人也經歷過「急性發炎」，例如當皮膚擦傷、身體復原時的紅腫熱痛，通常維持數天至數星期，在誘發原因如受傷或感染等受到控制後逐漸消退。這類炎症是人體免疫系統的一部分，是對受傷、感染和組織損傷的自然反應。目的在於吸引免疫細胞（例如白血球）到傷口或感染部位，以盡快清除病原體並修復受損組織。

甚麼是慢性發炎？

「慢性發炎」是指身體經年累月處於發炎狀態，肯定有害人體。目前已確認與慢性炎症有關聯的疾病包括癌症、心臟病、類風濕關節炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的認知能力下降。

慢性發炎常見成因

未能成功治療的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演變為慢性肝炎）

自體免疫性疾病，免疫系統錯誤長期攻擊自身細胞

身體長期暴露於化學刺激物或空氣污染物

嚴重肥胖、吸煙、酒精飲品

持續來自生理、心理或環境的壓力

