防癌飲食｜醫生推薦2款自製蔬果汁 每早喝1杯當早餐 防癌/抗衰老/穩血壓

【防癌飲品】蔬果汁是健康飲品嗎？有些人擔心果汁糖分高，不利血糖控制，不過有醫生十分推崇飲蔬果汁的保健及抗衰老好處，是補充維他命提升免疫力的好方法。他更推介2款做法簡單的蔬果汁，分別具有穩定血壓和防癌的效果，非常適合作為忙碌上班族的早餐。

醫生推薦2款自製蔬果汁 每早喝1杯當早餐防癌穩血壓

根據日媒《女性自身》報道，日本順天堂大學醫學部教授小林弘幸醫生指，維持自主神經系統的平衡對於改善血液循環和腸道環境至關重要，這些都是維持健康的關鍵因素。交感神經和副交感神經在一天中交替活躍，晨間活動對於維持其節律非常重要。但老化、壓力、天氣等因素都會擾亂自律神經系統，使之在日間難以保持平衡。腸道與自主神經系統密切相關，吃早餐則是刺激腸道重要的程序。然而，很多人卻因為忙碌或沒有食慾而忽略早餐。

因此，他建議早上喝一杯蔬菜汁，由於一些營養素如維他命會在加熱過程中會被破壞，榨汁飲用可以保留所有營養成分。另外，透過混合不同的食材，可以輕鬆攝取多元的維他命、礦物質、酵素等營養物質，從而獲得預防高血壓、美肌、抗衰老、減肥等健康益處。

他亦特別推介2款分別有預防高血壓和防癌功效的蔬果汁，各自只需5種材料，非常適合想快速解決早餐且蔬菜攝取不足的上班族。

自製蔬果汁防癌穩血壓：

預防高血壓蔬果汁：

材料：

低脂牛奶150ml

小松菜半棵，約20g，切成3-4cm的小段

蜂蜜2湯匙

亞麻仁油2茶匙

水 100ml

好處：

不是很多人知道原來缺鈣會導致高血壓，鈣的缺乏會導致血管老化，使血液流動變得緩慢。低脂牛奶含有鈣，可以促進血管細胞的活性。小松菜的鈣含量約為菠菜的3.5倍，不只能有效預防骨質疏鬆，還能緩解煩躁不安，與乳製品一起飲用還能提高鈣的吸收率。

小林醫生大讚小松菜是非常理想的蔬果汁材料，更是每天都應該堅持食用的食物。小松菜富含的豐富維他命，包括維他命E可促進血液循環，維他命B群有助新陳代謝和緩解疲勞，β-胡蘿蔔素和維他命C能夠保護皮膚和黏膜，增強免疫力。

小松菜還富含膳食纖維，可以調節腸道環境，搭配蜂蜜中的低聚醣和葡萄糖酸增加腸道有益菌的數量。腸道不僅負責消化吸收食物，還控制著免疫系統。腸道環境健康有助於增強免疫系統。

防癌蔬果汁：

材料：

乳酪200g

番茄2個，約300g，去蒂並切成易於放入攪拌機的塊狀

蜂蜜2湯匙

亞麻仁油2茶匙

少許鹽

好處：

小林醫生表示，即使是健康人士，體內癌細胞也會以每天5000個的速度生長。番茄中的茄紅素是強效的抗氧化劑，能夠消除癌細胞，還有其他抗氧化成分如β-胡蘿蔔素、維他命E和維他命C。蜂蜜，以及乳酪中的乳酸菌有助增加腸道益菌的數量，從而增強免疫系統。每天早上喝一杯，不只有助於預防感冒和流感，還能抑制癌細胞的生長。

