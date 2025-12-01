面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身？營養師教多吃5類食物防癌擺脫負能量

當面對身邊親友離世，除了帶來情緒衝擊，甚至可能增加患癌風險？有營養師指出，面對生死課題所引發的焦慮與壓力，可能增加罹患8種癌症的機率。為此，她特別推介可多吃5類食物，不僅有助預防癌症，還能幫助擺脫負面情緒。

面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指出，長期積壓負面情緒不僅會導致免疫系統失衡，更可能增加罹患下列8種癌症的風險：

1. 肺癌

對生活變遷與生死議題存有恐懼，內心長期處於壓力或焦慮中，經常有無力感與情緒窒息。

2. 甲狀腺癌

性格緊繃易焦慮，常陷入心有餘而力不足的困境，而內心糾結、責任感過重的人特別容易產生共鳴。

3. 乳癌

未能釋放的情感壓力，在親情或人際關係中持續累積衝突，習慣把委屈放在心裡不願表達，長期情緒堆積導致身心緊繃。

4. 胃癌

憤怒與委屈情緒無從宣洩，持續壓抑內心感受，逐漸形成情緒消化不良就成為壓力來源。

5. 肝癌

對匱乏與空缺充滿恐懼，對失去與飢餓感到不安，持續憂慮資源不足而長期情緒緊繃。

6. 胰臟癌

家庭相關的情緒衝突未能化解，內心矛盾持續醞釀壓力。

7. 淋巴癌

缺乏安全感與自我肯定，容易焦慮且害怕遭受否定，心理穩定性不足連帶引發身體緊張。

8. 大腸癌

難以消化的負面情緒持續壓抑心底，長期壓力累積直接影響腸道健康機能。

5類食物防癌擺脫負能量 吃2種魚抗焦慮憂鬱

高敏敏表示，長期累積負面情緒影響健康，若想讓情緒穩定，除了透過均衡飲食、充足睡眠、維持運動習慣之外，亦可透過補充以下營養素來達成，不僅有助於預防癌症，更能促使身體與情緒共同回歸平衡狀態：

吃5類食物防癌擺脫負能量：

防癌食物｜1.深海魚類

建議選擇三文魚、鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，有助情緒穩定，減少焦慮與抑鬱。

防癌食物｜2.全穀與堅果類

可進食燕麥、糙米、核桃、腰果，這食物能提供維他命B雜、鎂與色胺酸，協助能量代謝與血清素合成。

防癌食物｜3.深綠色蔬菜

攝取含葉酸與鎂的菠菜和芥蘭，能夠舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。

防癌食物｜4.乳製品與乳酪

補充色胺酸與益生菌，能調節腸道菌群，提升愉悅感。

防癌食物｜5.香蕉與黑朱古力

富含維他命B6與可可多酚，有助促進快樂荷爾蒙分泌。

