護腎飲食｜ 飲食5招防腎病穩血壓 醫生推薦4大無鹽早餐組合 1類食物藏高鹽陷阱

【護腎飲食/預防腎病】飲食攝取過多鹽分易傷腎！有醫生指出，日常若常以高鈉飲食為主，容易引發高血壓，繼而損害腎臟功能。要預防腎病，為此他推介5種減鈉飲食貼士，能有效預防高血壓與保護腎臟功能，其中特別推薦4種護腎低鈉早餐組合。

護腎飲食｜高鈉飲食易傷腎 飲食5招護腎防高血壓

據日媒《東洋経済オンライン》報道，日本腎臟科醫生上月正博指，過量攝取鹽分將引發高血壓，而持續性高血壓會不斷加重腎臟血管的負荷。若此狀況長期未改善，腎功能必然逐步衰退。但他強調不應以強迫或過度壓抑的方式控鹽，以免對日常飲食造成壓力。為了預防腎病，他提出以下5項減鹽飲食貼士，幫助維護腎臟健康：

護腎飲食｜1. 避免吃味噌湯和醃菜

單杯味噌湯的含鹽量約1.2至2.0克，各類醃製蔬菜的鈉含量也因種類而異。若每日固定食用三次味噌湯搭配醃菜，極易超過每日6克的建議攝鹽標準。雖然全面控制各類食物含鹽量較為困難，但日常如可戒除味噌湯與漬物這兩類高鈉食品，就能輕鬆將每日鹽分攝取控制在安全範圍，建議可優先從戒除其中一項開始實踐。

護腎飲食｜2. 實行無鹽早餐計畫

拉麵、牛肉飯、天婦羅套餐許多外賣食物普遍含鹽量偏高，極易使單日鈉攝取超標（低於6克）。透過早餐時段嚴格控鹽，為午晚餐預留攝取空間。即使午餐食用拉麵或晚餐享用烤雞串配飲品，也能安心享用而不必過度擔心鹽分超量。推薦的無鹽早餐組合包括：

香蕉+豆漿或牛奶

蘋果+乳酪

烚蛋+奇異果

格蘭諾拉麥片+豆漿或牛奶

護腎飲食｜3. 改變調味料使用方式

建議培養沾取而非倒醬料的調味習慣，即是不應直接將醬油或調味汁灑在食物上，而是預先將少量調味料置於小碟中，進食時僅做輕微沾取。食用炸豬排與串炸時僅需蘸取薄層醬汁，蔬菜條亦只需輕觸蘸料。即使是食用生魚片也應控制醬油用量。養成此種習慣後，能顯著降低鹽分攝取量。

護腎飲食｜4. 使用香料和調味品

推薦選用生薑、大蒜、辣椒油、日式胡椒、芥末、檸檬、咖哩粉等，透過這些調料和香料替代傳統醬油，不僅能有效控制鈉攝取，還能賦予菜餚豐富的風味層次。其中最推薦辣椒油，因其完全不含鹽分且辣味鮮明，能為各類料理增添特色。例如食用涼拌豆腐時，可改用辣椒油替代醬油。若能熟練運用這些調味技巧，會發現自己對高鹽分調味品，如醬油、燒烤醬、味噌的依賴度大幅降低。

護腎飲食｜5. 警惕加工食品的隱形鹽分

若欲有效控鹽，應特別注意香腸、火腿、煙肉、魚板、竹輪、魚漿製品、魚肉腸、公仔麵、甜麵包、零食與開胃菜等加工品的攝取頻率。許多加工食品除含高量鹽分外，更添加大量磷化合物。為保護腎臟機能，加工食品在鹽分與磷含量雙重超標的狀況下，屬於需高度警覺的品項。雖然無需完全禁食，但選購時務必養成檢視成分標籤的習慣。

上月正博表示，要成功落實減鹽計畫，可善用味覺適應過程。即使是長期喜歡鹹味食物的人只要持續進行低鹽飲食數周，味蕾便會逐漸適應清淡風味。此外，採行低鹽飲食後，患者的高血壓與腎功能皆獲明顯改善。因此建議不僅是腎功能已出現異常者，包括腎功能正常人群及健康民眾，都應建立低鹽飲食模式，以此作為預防高血壓與慢性腎病。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《東洋経済オンライン》、醫管局

