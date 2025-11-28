大埔宏福苑五級火｜抑鬱失眠易哭恐傷肺腎肝脾 中醫教按壓8大安神穴位 助眠/疏肝解鬱/減焦慮

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，截至周五（28日）下午已造成128人死亡。不少市民觀看火警現場片段及資訊，情緒不免受到衝擊，甚至出現抑鬱、失眠等情況。有註冊中醫師指出，不同類型的情緒波動會干擾肺、腎、肝、脾等臟腑機能。為緩解身心不適，她分享可多按壓8大安神穴位，能有效改善睡眠、疏肝解鬱與減輕焦慮狀態。

大埔宏福苑五級火｜關注火警消息致抑鬱失眠？ 恐傷肺腎肝脾

註冊中醫師何肇婷在Instagram專頁分享指，近日大埔宏福苑發生的五級火災引發市民高度關注，災區居民正面臨多重心理衝擊，亦有網民反映自身出現哭泣等負面情緒反應。

何肇婷醫師指，從中醫角度分析，不同類型的壓力與情緒會干擾臟腑氣血運行機制，例如驚恐傷腎、悲傷傷肺、憂慮傷脾、大怒傷肝等，當這些情緒的強度過大或持續時間過長，超出身體調適範圍時便會引發以下各種不適症狀：

心腎失養：失眠易醒、心悸、焦慮、易受驚。

肺氣不宣：悲傷易哭、呼吸不暢。

肝氣鬱結：胸悶、難以入睡、抑鬱、易怒。

脾胃不和：食慾減退、胃脹痛、反胃欲嘔、腹痛、腹瀉。

大埔宏福苑五級火｜ 按8大穴位安神 有助助眠/疏肝解鬱/減焦慮

何肇婷醫師表示，在目睹或親身經歷重大事故後產生的情緒反應與身心症狀，通常需要多方協助，此時還可以透過以下3大方法來減輕身心不適感，幫助逐步恢復正常生活節奏。但若症狀持續加劇且已影響日常活動，則應立即尋求專業醫療協助或心理輔導支援。

1. 按壓安神穴位

a. 安神助眠、減少焦慮：

內關：前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。

神門：手腕內側，尾指側腕橫紋下凹陷處。

百會：當兩耳尖直上頭頂中央。

b. 疏肝解鬱、改善呼吸：

太衝（孕婦禁用）：在腳部，大拇趾與第二趾骨之間，沿骨縫間隙，後方凹陷處。

合谷（孕婦禁用）：位於拇指與食指往手背延伸的第一掌骨和第二掌骨中間點的凹陷處，也就是俗稱虎口的地方。

膻中：在胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭之間。

c. 健脾和胃：

足三里：在小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處，當脛骨前肌中。

中脘：位於上腹部，肚臍正上方4寸（約5指寬）的位置。

2. 安神食療推薦

寧心安神：蓮子百合粥、酸棗仁茶。

緩解情緒：玫瑰花茶、薰衣草茶。

健脾益氣：山藥小米粥、紅棗桂圓茶。

3. 呼吸與運動

安定心神：腹式呼吸、靜坐冥想。

促進氣血流通：散步、太極、八段錦等柔和運動。

資料來源：註冊中醫師何肇婷（獲授權轉載）

