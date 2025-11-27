大埔宏福苑五級火｜大火煙塵易傷呼吸道 大埔街坊必喝2大食療湯水 滋陰潤肺防咳嗽

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火警煙塵瀰漫當區，令周邊街坊容易誤吸入，傷及呼吸道。有本港註冊中醫師推介2款食療湯水，紓緩火警煙塵引起的不適，而且更有滋陰潤肺防咳嗽功效。

大埔宏福苑五級火｜吸入煙塵易傷呼吸道 恐引發甚麼症狀？

註冊中醫師彭子芯在Instagram專頁分享指，受大埔宏福苑五級火災影響的患者，可能出現吸入性損傷，成因主要有以下3種：

高溫與熱風引起粘膜灼傷；

粉塵顆粒引起刺激及沉積；

有毒化學物質損傷組織。

患者在急性期可能出現較嚴重的呼吸道水腫、疼痛、咳嗽及呼吸較困難等現象，此類患者必須立即就醫。

至於另一類輕度吸入火場煙塵者，她指出常見會出現以下呼吸道粘膜不適反應，包括：

鼻腔、咽喉、聲帶及氣管，出現乾涸、有異物感；

鼻涕與痰液分泌增多，伴隨咳嗽等症狀。

彭子芯醫師指，從中醫理論分析，火災引起的輕微吸入性損傷主要歸因於「熱毒」損傷「肺陰」引發的燥象，或合併「痰濕」因素導致黏液分泌異常增加。

大埔宏福苑五級火｜推介2大食療湯水 滋陰潤肺防咳嗽

彭子芯表示，火災現場吸入濃煙或者吸入高溫煙霧的人，必須即時就醫。但輕度吸入附近煙塵引起不適的人，可針對2類症狀，服用以下相關湯水食療紓緩：

1. 呼吸道乾燥不適

食材建議： 建議攝取具滋陰潤肺功效的食材，例如百合、帶皮雪梨、沙參、玉竹等。

建議攝取具滋陰潤肺功效的食材，例如百合、帶皮雪梨、沙參、玉竹等。 食用方法：最簡易的方式是燉煮雪梨水或直接生食雪梨，其緩解乾燥的效果較單純飲水更迅速，但不可完全取代水分攝取，建議兩者攝取比例各半為佳。

2. 呼吸道痰液分泌多或兼咳嗽

食材建議： 可適度選用具有化痰止咳作用的食材與藥材，例如陳皮、川貝、南北杏、桔梗等。

可適度選用具有化痰止咳作用的食材與藥材，例如陳皮、川貝、南北杏、桔梗等。 食用方法：最簡單的方法是取一至兩片陳皮洗淨後煮水約30-45分鐘後飲用，有助減輕痰液不適與咳嗽症狀。

她特別提醒，以上僅針對最常見症狀提供紓緩建議，若出現其他特殊徵狀或試用食療後未見改善，務必立即就醫檢查，避免延誤治療時機而形成慢性疾病。

資料來源：註冊中醫師彭子芯（獲授權轉載）

延伸閱讀：研究揭3種蔬果是天然肺藥 肺退化速度減80% 防咳嗽/氣管炎/肺炎

