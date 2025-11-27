大埔宏福苑五級火｜網民紛稱失眠不安 心理學會籲出現4類反應 宜停止接收相關資訊

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢焚燒近19小時始受控，截至27日下午造成55人死亡。不少市民在看到相關新聞、照片及影片後，在網上坦言出現不安、心痛等情緒，甚至有失眠情況。面對出現類似重大意外，應如何有效紓發自己的負面情緒？

大埔宏福苑五級火｜身心出現4類反應 宜停止接收相關資訊

香港心理學會臨床心理學組曾表示，當親身或從媒體接觸到創傷事件，感受到自己或他人受到嚴重傷害，甚至生活受威脅，並經歷極為不安或者超出預期的恐懼、壓力或疼痛，身體有機會出現「急性/短暫壓力反應」。這些反應通常會在壓力事件後數分鐘或數小時內出現，並會逐漸減退，不過有時也持續數天或數周。一般常見的短期壓力反應症狀，包括：

身體：心跳加速、肌肉繃緊、胸口翳悶、呼吸不順、睡眠不佳、食慾不振等。

情緒：心緒不寧、忐忑不安、緊張、擔心、驚慌等。

行為：坐立不安、不想與人接觸、失去興趣等。

思想：事件相關的圖片、影像或文字報道在腦海中揮之不去或突然出現，出現發夢、錯覺等情況。

學會表示，上述身心反應一般都是正常及短暫，並會隨時間消退，不必過分擔心及憂慮，或將上述自然反應視為病態。

大埔宏福苑五級火｜如何紓緩負面情緒及壓力？

要紓緩身心壓力反應，學會建議可採取以下方式：

抒發/表達感受：留意自己及身邊人士的身心狀態，可考慮用不同的方法抒發，例如文字、圖像、音樂、運動、宗教儀式等。

限制接觸相關報道的時間：閱覽相關報道時，多留意自己的身心狀態。如出現壓力反應，可選擇停止接收任何與意外事件相關的報道，或停止參與或關注網上討論，避免令壓力進一步升溫。

關心和陪伴：如發現身邊人持續出現壓力反應，可嘗試安靜耐心陪伴，多聆聽及肯定對方感受，容許對方表達及抒發情緒。

經歷創傷事件後的壓力反應，一般會在2日至4周逐漸減退。學會指，如果身心壓力反應強烈而持續，並影響日常生活，例如出現失眠、無法專注、有尋死念頭等，需及早向合資格的專業人士尋求協助。

大埔宏福苑五級火｜情緒支援熱線及服務

如有需要，學會建議可向以下網站和熱線求助：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

社會福利署熱線：2343 2255

明愛向晴熱線：18288

東華關懷熱線：2548-0010

撒瑪利亞會熱線：2896 0000

香港青年協會關心一線：2777-8899

生命熱線：2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：9101 2012 (SMS)

學友社學生熱線：2503 3399

利民會《即時通》：3512 2626

香港撒瑪利亞防止自殺會「Chat 窿」網上聊天服務：https://chatpoint.org.hk

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

香港情緒心晴熱線：6996 6463

大埔宏福苑五級火｜14大症狀自測急性壓力反應 持續3天即求助

政府衞生署「陪我講 ShallWeTalk」專頁亦發文提醒，經歷「急性壓力反應或急性壓力症 (Acute stress reaction/ Acute stress disorder)」，大家可以做的事是照顧好自己的情緒，盡量避免加重情緒負荷，不重複瀏覽或搜尋相關新聞及片段。接下來，留意自己有否出現以下症狀：

創傷事件無故闖入記憶 發惡夢 感覺再次回到創傷事件當中，身體亦出現遭遇創傷時的反應（又稱「閃回」） 被內在或外來事情挑起持續心理、生理及情緒反應 持續地不能感受正面情緒 解離症狀，欠缺現實感 忘卻創傷事件中的重要部分 逃避去想、認同及感受創傷事件 逃避可能回想到創傷事件的人、物及情景 長期處於過度警覺、容易被驚嚇的戒備狀態而引致焦慮或失眠 易怒 過份的驚嚇反應 不能專注 警覺性增加

上述14大症狀，如果經歷9項或以上並持續3日，請盡快尋求專業人士協助。大家亦不妨慰問身邊朋友，一起傾訴及互相陪伴。受情緒困擾的人士，可透過以下途徑尋求專業協助：

資料來源：香港心理學會 臨床心理學組、「陪我講 ShallWeTalk」

