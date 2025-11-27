大埔宏福苑五級火｜市民自發呼籲捐血伸出援手 一文即睇捐血條件/全港捐血站地址

大埔宏福苑昨日（11月26日）發生五級大火，截至27日下午造成55人死亡、逾70人受傷，預計醫院對血液需求大增。網上不少市民呼籲踴躍自發捐血，幫助火警傷者。本文整理香港紅十字會捐血詳情，當中包括捐血條件及全港捐血站地址。

文章目錄：

香港紅十字會輸血服務中心今日下午（27日）表示，目前中心血庫約有8至10日存量，血庫水平穩定，呼籲市民先預約捐血，以減省等候時間，令捐血流程更順暢。中心表示，如果想預約捐血時段，或查詢目前可供預約的時段，可下載 HK Blood App；另外亦可發送訊息至 WhatsApp 頻道 6279 7173，或致電中心熱線 2710 1333，以預約捐血時段。

香港紅十字會捐血懶人包：

健康良好 體重41千克或以上（即90磅或以上） 年齡介乎16至65歲（適用於首次捐血者）

大埔宏福苑五級火｜捐血注意事項：

1. 為確保捐血者健康及血液安全，中心必須實施嚴謹捐血者篩選條件。所有捐血人士必須在每次捐血前填寫捐血登記表格內有關健康、生活習慣及旅遊紀錄的問題，通過血紅素測試和護士健康諮詢，通過程序後再接受體温及血壓量度，一切正常方可以捐血。

2. 66歲至69歲之捐血者，如於過去兩年內曾成功捐血及通過中心醫護人員的健康評估則可繼續捐贈全血。而70歲或以上之捐血者如於過去兩年內曾成功捐血並通過中心醫生的年度健康評估，便可繼續捐贈全血至75歲。

3. 請帶備香港身份證作登記之用

4. 16至17歲的青少年須在第一次捐血前先徵得家長簽署同意書

5. 捐血者根據年齡及性別會有不同的捐血密度

16至17歲的青少年須相隔不少於150天才可捐贈全血一次，每年最多可捐三次，在第一次捐血前須先徵得家長簽署同意書；

18歲或以上的成年男士須相隔不少於75天才可捐贈全血一次，每年最多可捐五次；

18歲或以上的成年女士則須相隔不少於105天才可捐贈全血一次，每年最多可捐四次。

6. 捐血者如想自己計算何時可再捐血，可按香港紅十字會網頁的「預約捐血」按鈕直接登入中心的捐血者網上系統查看，又可利用網站的「網上是否適宜捐血測試」按鈕自我簡單查看現時健康狀況是否適合捐血。

如果首次捐血者，歡迎致電各捐血站預約你的捐血時段。或於辦公時間內（星期一至五，上午9時至下午5時）致電2710 1333 與中心職員聯絡。

流動捐血車（2025年11月25-27日）：

地址：大埔太和路48號避車處（大埔藝術中心對出）

預約熱線：6697 6378

時間：11:00am - 07:00pm

全港各區捐血站：

1. 施彭年紀念總部捐血站（團體捐血）

地址：九龍京士柏道15號，近衛理道

目前開放予：已預約的團體捐血服務

歡迎電郵至[email protected]或致電2710 1333查詢

2. 西九龍捐血站

地址：西九龍海庭道19號香港紅十字會總部6樓

電話：2507 7733

時間：9:30am - 06:00pm

3. 旺角捐血站

地址：旺角彌敦道580號A周大福商業中心15樓（港鐵油麻地站A2出口或港鐵旺角站E2出口）

電話：2770 5930

時間：11:00am - 07:00pm

4. 觀塘捐血站

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城5期23樓2301室及2316室（港鐵觀塘站A2出口）

電話：3148 1375

時間：11:00am - 07:00pm

5. 中區捐血站

地址：中環德輔道中40-42號通明大廈1樓（港鐵中環站C出口）

電話：2526 1420

時間：11:00am - 07:00pm

6. 銅鑼灣捐血站

地址：銅鑼灣羅素街2-4號2000年廣場14樓（港鐵銅鑼灣站A出口）

電話：2834 2084

時間：11:00am - 07:00pm

7. 沙田捐血站

地址：沙田正街1號A香港紅十字會白普理沙田中心1樓（港鐵沙田站A出口）

電話：26030100

時間：11:00am - 07:00pm

8. 荃灣捐血站

地址：荃灣大河道8號（港鐵荃灣站A出口）

電話：2414 2378

時間：11:00am - 07:00pm

9. 元朗捐血站

地址：元朗青山公路(元朗段)115-127號開心廣場7樓704-705室

電話：2478 6000

時間：11:00am - 07:00pm

10. 灣仔捐血站

地址：灣仔告士打道7號入境事務大樓地下3號室

電話：6392 5778

時間：10:00 am 至 6:00 pm (星期六、日及公眾假期休息）

有關香港紅十字會捐血任何查詢、市民可瀏覽香港紅十字會網站或致電24小時捐血查詢熱線（2710 1234）。

資料來源：香港紅十字會