體溫過低易患癌/腦退化 專家教11招提升體溫增免疫 熱水加1物更保暖

體溫過低易患癌/腦退化 專家教11招提升體溫增免疫

據日媒《女性セブンプラス》報道，日本醫學博士川嶋朗指出，體溫過低將提升多種疾病風險，包括癌症與腦退化症。然而只要將體溫提升0.5°C，就能激活體內的酶，改善整體生理機能並強化免疫系統。這不僅有助改善身體狀況，更能提升心理穩定性，實現低壓力生活品質。此外，當人體承受過度壓力時體溫會下降，因此維持放鬆狀態至關重要。他表示，日常生活中可以透過以下11種方法提高體溫：

1. 早上喝薑水

除了在早上喝的熱水中添加少量煮熟的薑外，推薦將磨碎生薑置於耐熱容器，注水覆蓋後微波加熱約一分鐘，製成薑汁冷藏可保存三日。

2. 起床後活動手腕和腳踝

當腳踝周邊肌肉僵硬時，腳趾容易冰冷。起床後透過活動腳踝與抬腳跟運動，能放鬆關節周圍組織促進循環。手腕也適用相同原理，活動手腕有助血液輸送至指尖。

3. 溫水浸泡手指尖

若寒冷早上雙手冰冷至影響手指活動，可準備約40°C溫水倒入臉盆，將雙手浸泡約五分鐘以暖手。

4. 穿五指襪

透過五指襪能促進腳趾自主活動，改善局部血液循環，同時有效預防足部受寒。

5. 選擇透氣保暖內衣

汗水滯留易導致身體感到寒冷，建議穿著具吸濕排汗功能的棉質內衣，相較於穿著多層上衣與毛衣，更能有效預防感冒發生。

6. 每天步行

每日步行約3800步患腦退化症風險即可降低25%，若提升至6000步更可降低約57%。若沒有運動習慣，建議從每日3800步開始。

7. 每三天進行一次肌力訓練

為提升體溫需增強肌力與基礎代謝率，推薦做深蹲，以鍛鍊臀部和大腿等大肌肉群。每次進行10至20下，每日三組，每完成一次深蹲訓練需休息兩天讓肌肉修復。為達顯著效果需持續堅持三個月，具體方法如下：

雙腳與肩同寬站立，彎曲膝蓋，使身體呈下蹲姿勢，然後回到起始位置。

8. 加強下半身保暖

下半身因距離心臟較遠且接近地面，容易受寒。加上大腿區域富含大肌肉群與血管，建議穿著帶絨內襯的褲款加強保暖。

9. 大腿上放一個熱水袋

大腿肌群且血管分布密集，溫暖此處能促進全身血液循環。建議日常可持續使用熱水袋，不僅限於被窩，上班時亦可放置小型熱水袋於大腿維持溫度。

10. 用暖腹器或電熱毯暖肚

胃部受涼會導致全身性寒冷，而肚臍周圍重要穴位，包括水分穴、中脘穴、天樞穴和氣海穴，可以改善腸胃功能，促進能量代謝。天冷時使用暖腹帶維持該區域溫度至關重要，還可疊加一次性暖貼增強血液循環效果。

11.按摩

對於手腳冰涼，可沿著動脈走向，從身體中心輕輕摩擦或按摩手腳，以促進血液循環，方法如下：

雙手搓揉20次。

熱敷手肘周圍10秒鐘。

從手肘按摩到手腕，持續約20秒。

將手掌放在肋骨上，以畫圈的方式按摩10秒鐘，使其溫暖。

體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？

若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。

如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

如何預防低溫症？

要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：

密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。

飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。

經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。

保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。

定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。

如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。

需要時可使用民政事務署的禦寒中心。

資料來源：《女性セブンプラス》、衞生署

