天氣轉涼心血管易出事 營養師教多吃6類食物通血管 1類脂肪食物竟上榜？

隨著天氣轉涼，血管會收縮，容易導致栓塞形成，誘發心臟病、中風等心腦血管疾病。因此，有營養師盤點6類「通血管」食物，有助血管回春，預防腦中風、心肌梗塞，當中竟然包括一類脂肪食物？

天氣轉涼心血管易出事 營養師教多吃6類食物通血管

氣溫驟降會讓血管拉響健康警報，內地營養師谷傳玲分析，天冷活動量大減，血管栓塞更易形成，遂隨著血液流動堵塞血管，導致下游組織缺氧、缺營養，功能嚴重受損。然而，血栓已不再是長者專利，發病年齡正逐年下降，成為年輕人不可忽視的威脅。谷傳玲解釋，要預防血栓，關鍵在於保持血管柔軟、光滑、有彈性，同時降低血液黏稠度，當中包括可多吃以下6類「通血管」食物降風險：

通血管食物｜1. 健康脂肪

推薦食物： 紫蘇油、亞麻仁油（富含Omega-3脂肪酸）、橄欖油、茶油（富含Omega-9脂肪酸）

營養功效：Omega-3和Omega-9脂肪酸可抗發炎、保護血管內皮細胞，降低總膽固醇、三酸甘油酯和「壞膽固醇」水平。Omega-3脂肪酸更能提升「好膽固醇」，扮演「血管清道夫」的角色。

食用建議：每日用油量控制在25-30克，減少使用葵花籽油、大豆油等Omega-6脂肪酸含量高的油品。

通血管食物｜2. 新鮮蔬果

營養功效： 豐富的抗氧化物和抗炎成分能保護血管內皮細胞，減慢動脈粥樣硬化斑塊形成。

食用建議： 每日5拳頭蔬菜，配合2至3拳頭水果。

通血管食物｜3. 高脂肪魚類

推薦食物： 三文魚、鯖魚、沙丁魚、吞拿魚。

營養功效： 富含DHA，能抗氧化、抗發炎，減少血小板凝集，有助減少血栓。

食用建議： 每周至少2次，每次進食巴掌大小分量。

通血管食物｜4. 富含β-葡聚醣食物

推薦食物： 燕麥、青稞（裸大麥）。

營養功效： 減少膽固醇吸收，維持正常血液膽固醇水平。

食用建議： 優先選擇燕麥粒、生燕麥片，其次才是即食燕麥片。

通血管食物｜5. 大豆卵磷脂食物

推薦食物：豆漿、豆腐、腐竹、豆腐絲、豆乾。

營養功效：調節膽固醇與體內脂肪沉積，清除多餘的三酸甘油酯，降低血液黏稠度，預防心腦血管疾病。

通血管食物｜6. 充足水分

食用建議：女性每日最少喝1.5升水、男性1.7升水。早上起床後身體特別缺水，須補充水分。

少吃4類食物 避開血管栓塞陷阱

除了聰明選擇健康食物，建立「通血管」保護網外，谷傳玲指以下4類食物也要少吃，避開血管栓塞陷阱：

血管栓塞陷阱｜1. 高鹽食物

食物陷阱： 高鹽食物會增加高血壓風險，損傷血管內皮細胞功能，增加動脈粥樣硬化及血栓風險。

食用建議： 每日鹽攝取不超過5克（約1啤酒瓶蓋量）。

血管栓塞陷阱｜2. 飽和脂肪酸

食物陷阱： 肥肉、豬油、奶油、椰子油、棕櫚油。

健康影響： 升高「壞膽固醇」水平。

血管栓塞陷阱｜3. 反式脂肪酸

食物陷阱：糕點、三合一咖啡、蛋糕。

健康影響：升高「壞膽固醇」同時降低「好膽固醇」水平。

血管栓塞陷阱｜4. 高膽固醇食物

食用建議：血脂異常者應適量控制，如隔天吃一個全蛋，選擇低脂或脫脂奶製品，吃火鍋時避免選吃肥牛等。

運動+戒煙雙管齊下通血管

在日常生活方面，也要進行適量運動、不要吸煙，維持良好生活習慣：

適量運動：打破久坐習慣，定期活動能降低三酸甘油酯和「壞膽固醇」，提升「好膽固醇」，加速血流速度。

戒煙：香煙中的尼古丁會破壞血管內壁，降低「好膽固醇」，特別是女性吸煙者會面臨更高風險。

血管栓塞恐致中風/心肌梗塞 有何常見症狀？

據本港衞生署資料，當脂肪在血管內壁積聚形成一層沉積物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受損，可導致身體的主要器官缺血和缺氧，造成心肌梗塞等心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病。

心臟病、腦血管疾病均為港人主要死因，於2022年，死亡率分別排第4及第5位。維持血管健康十分重要，若出現以下症狀，不僅血管受損，更可能已引發中風、心肌梗塞等病。

中風常見症狀

衞生署表示，中風患者一般會出現以下症狀：

身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動

半身不遂、言語不清或失去說話能力嘴歪、眼斜

視力模糊不清、吞嚥困難、頭部劇痛

行動不穩或跌倒、大小便失禁、流口水，嚴重者更可能會昏睡，甚至死亡。

心肌梗塞常見症狀

根據醫管局資料，急性心肌梗塞的症狀包括：

胸部疼痛或不適、有時會延伸至下顎和左臂疼痛

冒汗、呼吸困難、消化不良、頭暈、心臟驟停

注意：由於心肌梗塞是一種可以危及生命的疾病，因此一旦出現症狀並懷疑急性心肌梗塞，就要盡早接受治療。

資料來源：營養師谷傳玲、衞生署

延伸閱讀：營養師嚴選6大秋冬水果 這水果是便秘救星 含豐富維他命C增免疫力

---

相關文章：

血管閉塞70%沒先兆！醫生教3招自測症狀 防中風心臟病

93歲婆婆血管年齡僅20歲 養生長壽秘訣大公開 1個洗澡習慣超有效？

營養師推薦1種蔬果汁降血壓 連續喝7天更逆轉血管老化 加1物效果更好

血管健康｜握拳頭5秒可自測！4招速看中風患心臟病風險 附降血壓水果