飲湯可改善腎功能？醫生教煲11種護腎湯水 這款更控血糖免洗腎

腎病死亡率在本港排第7位，有調查發現慢性腎病病例的增加，與糖尿病和高血壓患病率上升密切相關。有醫生推介11款製作簡易的湯水，能有助改善腎功能，其中更有1款湯水兼具控制血糖與避免洗腎的雙重功效。

飲湯可改善腎功能？醫生教煲11種護腎湯水

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，日本腎臟科醫生上月正博指，功能會隨著年齡增長與生活習慣相關疾病而逐漸衰退，其中高血壓、糖尿病、過量攝取鹽分和脫水也會加重腎臟負荷。維護腎臟健康的關鍵在於日常飲食調整，他特別推介11種護腎湯水，不僅能保護腎臟機能，還具備調控血糖等多重保健功效：

護腎湯水｜1. 舞茸牛蒡豆漿芝麻湯

材料（1人份）：

舞茸20克

牛蒡根20克（3-5cm）

味噌1茶匙

無糖豆漿100毫升，白芝麻1/2茶匙

製法：

將舞菇撕成適口大小，牛蒡切成細絲狀。

將舞茸、牛蒡根、味噌和水放入耐熱容器中，微波爐加熱2分鐘，攪拌均勻。

加入預先調製的無糖豆漿白芝麻粉，繼續微波加熱一分鐘即完成。

上月正博醫生表示，若未能及時控制高血糖狀況，腎臟功能將持續惡化，最終可能導致必須接受透析治療。因此，防範飯後血糖急遽攀升成為關鍵對策，而牛蒡與蘑菇因富含膳食纖維，能有效延緩糖分吸收速度，從而抑制血糖值驟升現象。

護腎湯水｜2. 番茄湯佐溏心蛋

材料（1人份）：

西蘭花芽10克

無鹽番茄汁與清水各80毫升

蒜蓉3克

日式高湯醬油1/2湯匙

溫泉蛋1個

製法：

將西蘭花芽、無鹽番茄汁、清水、蒜蓉、日式高湯醬油放入耐熱容器中，微波爐加熱1分30秒，攪拌均勻。

再將溫泉蛋打入容器中即可完成。

護腎湯水｜3. 杏仁奶番茄湯

材料（1人份）：

1/8顆洋蔥（約25克）

10克豆苗

無鹽番茄汁100毫升

無糖杏仁奶50毫升

日式高湯醬油1/2茶匙

製法：

將洋蔥，豆苗切碎。

把處理好的食材與無鹽番茄汁、無糖杏仁奶、日式高湯醬油放入耐熱容器，微波加熱兩分鐘，取出均勻混合即可。

上月正博醫生指出，番茄富含的茄紅素能有效活化好膽固醇，這種膽固醇可使硬化血管恢復彈性，對於布滿微血管網的腎臟組織尤其有益。此外，洋蔥所含的槲皮素具備抗氧化特性，能防止活性氧對腎臟細胞造成損傷。

護腎湯水｜4. 西蘭花芽番茄湯

材料（1人份）：

西蘭花芽5克

小番茄3個（約30克）

咖哩粉1/3茶匙

日式高湯醬油2茶匙

製法：

將小番茄對半切開。

把所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。

護腎湯水｜5. 莎莎醬風味湯品

材料（1人份）：

1/8個洋蔥（約25克）

1/4個青椒（約6克）

10克市售無調味豆卜

蒜蓉3克

番茄醬1湯匙

日式高湯醬油1/2茶匙

少許塔巴斯科辣椒醬

製法：

將洋蔥、青椒與豆卜切碎。

所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。

護腎湯水｜6. 蒜香番茄湯

材料（1人份）：

1/4個番茄（約50克）

蒜蓉3克

5克蔥花

雞精粉1/2茶匙

少許醬油和芝麻油

製法：

將番茄切成1cm的方塊。

所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。

護腎湯水｜7. 海帶芽泡菜湯

材料（1人份）：

乾燥海帶芽0.5克

大白菜泡菜15克

蒜蓉薑泥各5克

雞湯粉1/3茶匙

適量白芝麻

製法：

將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。

護腎湯水｜8. 昆布酸辣湯

材料（1人份）：

磨碎的昆布5克

薑泥3克

柑橘醋2/3茶匙

少許辣椒油

製法：

將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。

護腎湯水｜9. 海帶納豆湯

材料（1人份）：

切絲海帶1克

半盒納豆（約20克）

鹽麴1茶匙

薑泥3克

少許芝麻油

製法：

將除納豆外的所有食材與150毫升清水放入耐熱容器，微波加熱1分30秒，取出攪拌均勻，最後加入納豆即可完成。

護腎湯水｜10. 磨碎海帶味噌湯

材料（1人份）：

磨碎的海帶5克

10克切碎的蔥

鰹魚片1克

日式高湯味噌1茶匙

製法：

將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。

護腎湯水｜11. 海帶芽香蔥薑味湯

材料（1人份）：

無調味海帶芽40克

薑泥6克

斜切蔥花15克

雞湯粉1/2茶匙

製法：

將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分，攪拌均勻。

上月正博醫生指出，腸道與腎臟兩者間存在緊密的功能連結，當腸道菌群失衡時將直接導致腎功能惡化。海藻類食材蘊含岩藻聚醣成分，還含多種生物活性物質，能作為益生元滋養腸道益菌，透過改善腸道環境間接促進腎臟健康。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《週刊女性PRIME》、醫管局

延伸閱讀：吃甚麼防腎病免洗腎？專家推介10大護腎食物 1種水果更防癌/降膽固醇

