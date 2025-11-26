飲湯可改善腎功能？醫生教煲11種護腎湯水 這款更控血糖免洗腎
發佈時間：17:05 2025-11-26 HKT
腎病死亡率在本港排第7位，有調查發現慢性腎病病例的增加，與糖尿病和高血壓患病率上升密切相關。有醫生推介11款製作簡易的湯水，能有助改善腎功能，其中更有1款湯水兼具控制血糖與避免洗腎的雙重功效。
飲湯可改善腎功能？醫生教煲11種護腎湯水
根據日媒《週刊女性PRIME》報道，日本腎臟科醫生上月正博指，功能會隨著年齡增長與生活習慣相關疾病而逐漸衰退，其中高血壓、糖尿病、過量攝取鹽分和脫水也會加重腎臟負荷。維護腎臟健康的關鍵在於日常飲食調整，他特別推介11種護腎湯水，不僅能保護腎臟機能，還具備調控血糖等多重保健功效：
護腎湯水｜1. 舞茸牛蒡豆漿芝麻湯
材料（1人份）：
- 舞茸20克
- 牛蒡根20克（3-5cm）
- 味噌1茶匙
- 無糖豆漿100毫升，白芝麻1/2茶匙
製法：
- 將舞菇撕成適口大小，牛蒡切成細絲狀。
- 將舞茸、牛蒡根、味噌和水放入耐熱容器中，微波爐加熱2分鐘，攪拌均勻。
- 加入預先調製的無糖豆漿白芝麻粉，繼續微波加熱一分鐘即完成。
上月正博醫生表示，若未能及時控制高血糖狀況，腎臟功能將持續惡化，最終可能導致必須接受透析治療。因此，防範飯後血糖急遽攀升成為關鍵對策，而牛蒡與蘑菇因富含膳食纖維，能有效延緩糖分吸收速度，從而抑制血糖值驟升現象。
護腎湯水｜2. 番茄湯佐溏心蛋
材料（1人份）：
- 西蘭花芽10克
- 無鹽番茄汁與清水各80毫升
- 蒜蓉3克
- 日式高湯醬油1/2湯匙
- 溫泉蛋1個
製法：
- 將西蘭花芽、無鹽番茄汁、清水、蒜蓉、日式高湯醬油放入耐熱容器中，微波爐加熱1分30秒，攪拌均勻。
- 再將溫泉蛋打入容器中即可完成。
護腎湯水｜3. 杏仁奶番茄湯
材料（1人份）：
- 1/8顆洋蔥（約25克）
- 10克豆苗
- 無鹽番茄汁100毫升
- 無糖杏仁奶50毫升
- 日式高湯醬油1/2茶匙
製法：
- 將洋蔥，豆苗切碎。
- 把處理好的食材與無鹽番茄汁、無糖杏仁奶、日式高湯醬油放入耐熱容器，微波加熱兩分鐘，取出均勻混合即可。
上月正博醫生指出，番茄富含的茄紅素能有效活化好膽固醇，這種膽固醇可使硬化血管恢復彈性，對於布滿微血管網的腎臟組織尤其有益。此外，洋蔥所含的槲皮素具備抗氧化特性，能防止活性氧對腎臟細胞造成損傷。
護腎湯水｜4. 西蘭花芽番茄湯
材料（1人份）：
- 西蘭花芽5克
- 小番茄3個（約30克）
- 咖哩粉1/3茶匙
- 日式高湯醬油2茶匙
製法：
- 將小番茄對半切開。
- 把所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。
護腎湯水｜5. 莎莎醬風味湯品
材料（1人份）：
- 1/8個洋蔥（約25克）
- 1/4個青椒（約6克）
- 10克市售無調味豆卜
- 蒜蓉3克
- 番茄醬1湯匙
- 日式高湯醬油1/2茶匙
- 少許塔巴斯科辣椒醬
製法：
- 將洋蔥、青椒與豆卜切碎。
- 所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。
護腎湯水｜6. 蒜香番茄湯
材料（1人份）：
- 1/4個番茄（約50克）
- 蒜蓉3克
- 5克蔥花
- 雞精粉1/2茶匙
- 少許醬油和芝麻油
製法：
- 將番茄切成1cm的方塊。
- 所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻。
護腎湯水｜7. 海帶芽泡菜湯
材料（1人份）：
- 乾燥海帶芽0.5克
- 大白菜泡菜15克
- 蒜蓉薑泥各5克
- 雞湯粉1/3茶匙
- 適量白芝麻
製法：
- 將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。
護腎湯水｜8. 昆布酸辣湯
材料（1人份）：
- 磨碎的昆布5克
- 薑泥3克
- 柑橘醋2/3茶匙
- 少許辣椒油
製法：
- 將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。
護腎湯水｜9. 海帶納豆湯
材料（1人份）：
- 切絲海帶1克
- 半盒納豆（約20克）
- 鹽麴1茶匙
- 薑泥3克
- 少許芝麻油
製法：
- 將除納豆外的所有食材與150毫升清水放入耐熱容器，微波加熱1分30秒，取出攪拌均勻，最後加入納豆即可完成。
護腎湯水｜10. 磨碎海帶味噌湯
材料（1人份）：
- 磨碎的海帶5克
- 10克切碎的蔥
- 鰹魚片1克
- 日式高湯味噌1茶匙
製法：
- 將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分攪拌均勻即可。
護腎湯水｜11. 海帶芽香蔥薑味湯
材料（1人份）：
- 無調味海帶芽40克
- 薑泥6克
- 斜切蔥花15克
- 雞湯粉1/2茶匙
製法：
- 將所有食材放入碗中，沖入150毫升沸水後充分，攪拌均勻。
上月正博醫生指出，腸道與腎臟兩者間存在緊密的功能連結，當腸道菌群失衡時將直接導致腎功能惡化。海藻類食材蘊含岩藻聚醣成分，還含多種生物活性物質，能作為益生元滋養腸道益菌，透過改善腸道環境間接促進腎臟健康。
腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化
據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。
不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：
- 小便帶血 / 茶色尿（血尿）
- 小便帶泡沫（蛋白尿）
- 小便混濁（尿感染）
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎
根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。
當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：
- 糖尿病
- 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎
- 高血壓
- 先天性腎病及有腎病家族病歷
資料來源：《週刊女性PRIME》、醫管局
延伸閱讀：吃甚麼防腎病免洗腎？專家推介10大護腎食物 1種水果更防癌/降膽固醇
---
相關文章：
護腎食物｜30歲女「吃苦」改善腎小球炎 醫生推薦3大護腎苦味食物 苦瓜僅排第3名？
護腎運動｜經常行路可改善腎功能？醫生公開護腎步行法 每日行多久最有效？
吃1種麵包恐致高血糖傷腎？醫生教6招護腎 每日必喝這種茶防腎病腎癌