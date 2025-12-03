罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖

罐頭價格低廉、方便攜帶，而且保質期長。但因為是加工食品，所以總讓人有種不健康的感覺。有營養專家卻表示，某些罐頭食品的營養價值可能高於新鮮食物，並列出5款家中必備罐頭食品，集合了防癌、護心、改善消化等強大功效。

專家推介10元罐裝超級食品

根據《Daily Mail》報導，有營養專家表示，看似不健康的罐頭食品也能夠在健康飲食中發揮重要的作用，在某些情況下，它們的營養價值甚至可能高於新鮮食品。以下多位營養師推介的5款適合作為家中存糧的罐頭食品：

1. 罐裝番茄

罐裝番茄用途廣泛。英國註冊營養師Nichola Ludlam-Raine指，罐裝番茄的營養價值甚至比新鮮的更高。除了富含維他命C，可以算作每日5份蔬果中的其中1份，罐裝番茄的茄紅素含量比新鮮番茄更高。茄紅素是一種強效抗氧化劑，與降低前列腺癌、肺癌、胃癌等慢性疾病的風險有關，同時對心血管也有保護作用。茄紅素是番茄呈現標誌性紅色的原因。在煮熟後，這種抗氧化劑的功效會更強，因此，經過高溫加工保存的罐裝番茄更勝一籌。她也建議在熬湯或燉菜時加入番茄，以增加茄紅素的含量。

另外，飲用番茄汁也有助於運動後肌肉恢復。一項希臘研究指，運動員在劇烈運動後飲用番茄汁，比起能量飲品，肌肉恢復得較快，血液中的發炎指標也更低。

2. 罐裝鯖魚

營養師Emma Shafqat指，罐裝魚是鈣的絕佳來源，尤其是對於不太吃乳製品的人來說。她建議選擇沙甸魚、鯖魚等小型魚，其魚刺細小，方便食用。罐裝沙甸魚富含Omega-3脂肪酸，對大腦、心臟和細胞健康都至關重要，但人體無法自行合成。

她補充道，罐裝吞拿魚雖然是低脂蛋白質的優質來源，但與其他罐裝魚相比，並不具備同樣的益處，因為其中的Omega-3脂肪酸往往已被提取出來用於保健品中。

3. 罐裝鷹嘴豆

有研究表明，每天吃一罐鷹嘴豆可能是降低膽固醇的關鍵。高膽固醇是心臟病和中風的主要原因之一。美國科學家的新研究發現，將罐裝鷹嘴豆加入日常飲食3個月，原本較高的有害脂肪水平降至正常範圍。

鷹嘴豆富含纖維、鐵、葉酸、維他命C等營養物質，半杯就含有近20克蛋白質，不僅有益心臟健康，還有助於管理體重、控制血糖和改善消化。

Emma Shafqat提到，自己喜歡把鷹嘴豆攪碎加入醬汁裡，以額外補充鐵質，而且吃的時候根本感覺不到它們的存在。另外，白芸豆的效果相近，且同樣富含膳食纖維。

4. 罐裝扁豆

Emma Shafqat指，扁豆同樣是優質的植物性蛋白質來源，同時也富含纖維、鐵、葉酸、鎂和鉀。一杯就含有高達18克的蛋白質和16克的纖維，而且研究表明，它還能促進腸道益生菌的生長。罐裝扁豆毋需像新鮮扁豆般需要隔夜泡發，特別方便。

一頓米飯配扁豆就能提供每日所需的所有氨基酸，也可以加到沙律中或作為配菜。她補充說，黑扁豆尤其好，其蛋白質和纖維含量比紅扁豆或棕扁豆更高。

5. 罐裝水果

營養師 Nichola Ludham-Raine 認為，任何種類的罐頭水果都非常適合加入乳酪作為早餐或健康甜點。她指，80克的罐頭水果可以算作每日5份水果中的1份，罐裝菠蘿、桃、橘子或梨都可以。

雖然蔬果在罐裝過程中會損失維他命C，但對骨骼、皮膚和眼睛健康至關重要的維他命A和E，實際上在罐裝過程中保存得很好。她補充指，一定要買果汁浸泡的罐頭水果，而非糖漿浸泡的，避免攝取額外的糖分，並且在食用時應把大部分汁水倒掉。

資料來源：《Daily Mail》

延伸閱讀：4款堅果被封穩血糖零食之選 含3大營養減緩血糖飆升 哪款效果最好？

---

相關文章：

飯後血糖暴增易患糖尿病！醫生教3招控糖 用餐先吃1物更有效！

港人這習慣竟可防糖尿病？研究揭患病風險減40% 隨時隨地可做！

患糖尿病5種零食可安心吃！這種降血糖更降膽固醇 英女皇也常吃

糖尿病人降血糖7大飲食指南！澱粉食物也可吃? 水果宜吃這幾種！