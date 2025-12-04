醫生推介9大低糖護腸水果 奇異果芒果上榜 柑橘這樣吃功效最好

水果不是每一種都一樣健康，尤其要避免吃太多高糖水果，可能影響血糖控制和導致脂肪堆積。有醫生列出9款「最健康的水果」，不只低糖、高多酚，部分更含有健康脂肪和高纖維含量，尤其有益心臟和腸道健康，是補充維他命的黃金之選。奇異果、柑橘類怎樣的吃法好處最多？

醫生推介9大低糖護腸水果 奇異果芒果上榜

根據外媒《CNBC》報道，美國心臟外科醫生Steven Gundry表示，大多數人認為所有水果都健康，其實不然。雖然水果富含維他命、礦物質和抗氧化劑，但某些的含糖量遠遠超過想像。即使是天然糖分，過量攝取也會影響腸道健康、新陳代謝和體重。

因此他把水果視作「大自然的糖果」，淺嚐就已經足夠，不要一直吃，而且選擇低糖且高多酚的水果。以下是他認為最健康的9種低糖水果。

低糖水果｜1. 柑橘類水果

西柚、柑和金橘天然含糖量低，維他命C含量高，還含有黃酮類化合物，這種多酚有助維持健康的腸道菌群。

建議吃柑橘類時不要去掉白色的纖維，是營養最豐富的部分之一，尤其金橘更要連皮一起吃。

低糖水果｜2. 莓果

例如藍莓、紅桑子和黑莓，含糖量低但富含纖維和多酚。建議盡量食用當季莓果。

低糖水果｜3. 石榴

石榴富含多酚類物質，例如安石榴苷，這些物質可能有助心臟和細胞健康。儘管味道甜美，但相比其他熱帶水果的含糖量依然較低。而且其脆口的種子還能增加膳食纖維，對腸道和新陳代謝健康一舉兩得。

低糖水果｜4. 牛油果

牛油果幾乎不含糖，但富含健康的不飽和脂肪，鉀和纖維含量也很高。他基本上每天都吃一個 牛油果，更形容這是最完美的水果——飽足感強，有益心臟健康，還能滋養腸道，而且不會引起血糖飆升。

低糖水果​​​​​​​｜5. 橄欖

橄欖幾乎不含糖分，富含健康脂肪和強效多酚，尤其是羥基酪醇，這是滋養腸道菌叢的最佳多酚之一。除了吃橄欖，他也推薦特級初榨橄欖油作為有益心臟、大腦和腸道健康的飲食中的主要成分。

低糖水果​​​​​​​｜6. 奇異果

奇異果的含糖量比許多熱帶水果低，而且富含維他命C、纖維和抗氧化劑，但要適量食用。而且建議連皮吃，因為其果皮富含膳食纖維和多酚。最近的一項研究表明，奇異果富含血清素，也能幫助改善睡眠 。

低糖水果​​​​​​​｜7. 青香蕉

也就是未成熟的香蕉，關鍵是它並不甜，又含有抗性澱粉，可以作為益生元纖維滋養腸道益菌，也有助穩定血糖。但香蕉成熟後，澱粉會轉化為糖分，從而削弱益處。

低糖水果​​​​​​​｜8. 青芒果

未成熟的芒果同樣富含抗性澱粉和抗氧化劑，而且含糖量遠低於成熟的芒果。它們有益於消化和新陳代謝，同時能提供維他命C。

低糖水果​​​​​​​｜​​​​​​​9. 百香果

百香果雖然小小一個，但營養豐富，含糖量比許多熱帶水果低，但富含多酚、維他命A和膳食纖維。而且其脆脆的種子還能起到天然益生元的作用。

Steven Gundry醫生總結，為了長期保持健康，他的方法就是選擇低糖、高纖維和多酚的水果，這些化合物有助腸道健康和更穩定的能量。在對飲食做出任何重大改變之前，都應該先諮詢醫生。

