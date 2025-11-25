天氣凍喝1飲品助暖身 更穩血糖/護血管/抗發炎 醫生教沖泡方法

天氣寒冷容易手腳冰冷時，除了增添衣物保暖，可以喝甚麼飲品來幫助暖身？有醫生推薦1種暖身飲品，不僅能有效驅寒保暖，更具備穩血糖、保護血管與抗發炎等多重保健功效。

天氣凍喝1飲品有助暖身 更穩血糖/護血管/抗發炎

營養功能醫學專家劉博仁醫生在個人Facebook專頁分享指，潮濕寒冷的天氣容易導致手腳冰冷、四肢乏力、腸胃蠕動減緩及情緒低落等現象，因此特別推薦沖泡薑茶飲用。他表示，薑不僅能暖身，有研究指出，還能為人體帶來下列多重益處：

薑茶好處｜1. 抗發炎與抗氧化

2025年一篇整合29項隨機對照試驗的大型統合分析指出，攝取薑補充劑能顯著降低CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標，同時提升總抗氧化能力與超氧化物歧化酶活性，並減少丙二醛濃度。原本已有代謝問題或慢性疾病者改善效果更為顯著，可謂兼具暖身與保護血管功能的優質1飲品。

薑茶好處｜2. 穩定血糖

2024年一篇專門針對第二型糖尿病患者的系統性回顧與統合分析發現，補充薑能有效降低空腹血糖與糖化血色素數值，並改善胰島素抗性指標。研究人員強調，薑可作為糖尿病患者安全使用的輔助營養介入方式，但需注意不能取代正規藥物治療。

如何沖泡薑茶最健康？優先選用這種薑

劉博仁醫生表示，薑具有擴張末梢微血管、促進血液循環的特性。若想自製薑茶，他特別教如何挑選合適的薑與正確沖泡方式：



如何挑選合適的薑？

1. 老薑（成熟薑）

纖維較粗糙、辛辣味濃烈，其活性成分薑辣素與薑酚含量較高，特別適合用於泡製茶飲、驅寒、保暖及烹煮麻油雞等料理。冬季泡製薑茶建議優先選用老薑。

2. 嫩薑

纖維細緻、風味清甜爽口，辛辣度較低，適用於涼拌、醃漬或日常烹調。若對辛辣口感較敏感者可選用嫩薑，但需注意其保暖效果相對溫和。

怎樣沖泡薑茶？

材料（1人份）：

老薑3-10g（約3-5片，厚度0.3-0.5m）

水300-400ml

可添加配料：黑糖、檸檬、蜂蜜（若使用蜂蜜需待茶湯降溫後加入）

製作流程：

將老薑切成適中厚度的片狀，不需過薄。 從冷水階段放入薑片煮沸，轉小火持續熬煮10-15分鐘。 烹煮時間越長，香氣與有效成分釋出越充分。 若需添加甜味，寒冷天氣適合加黑糖。

劉博仁醫生表示，黑糖因含有鐵、鉀、鈣等微量礦物質與少量膳食纖維，其香氣與甜味表現溫和，在冬季確實形成薑茶配黑糖的經典組合。但需注意黑糖本質仍屬糖類，針對糖尿病患者或正在控制體重的族群，他提出兩項具體建議：

每杯薑茶最多添加1小匙黑糖

或改以無糖薑茶為基底，飲用前酌量拌入少量蜂蜜

他特別提醒，雖然薑茶是溫和的日常保健飲品，但若正在服用抗凝血藥物或降血糖藥物的患者，建議先諮詢醫生意見。對一般人而言，每日飲用1至2杯薑茶，是既舒適又安全的暖身方式。

資料來源：營養功能醫學專家 劉博仁醫生

