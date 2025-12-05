早期腦退化未必只是記憶變差？醫生揭6大先兆易被忽略 脾氣差恐已中招

腦退化症的早期徵兆不僅限於記憶力減退，還可能有其他症狀？有醫生指出，有6大腦退化先兆易被忽略，其中若經常脾氣差恐已中招。

早期腦退化未必只是記憶變差 6大先兆易被忽略

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文表示，腦退化症的初期徵兆往往並非記憶力衰退，在記憶功能明顯下滑前，其實會透過情緒與行為變化發出警號，其中最容易被忽略的跡象正是「輕度行為障礙」。例如原本個性開朗的長輩突然變得沉默寡言，或向來穩重者開始出現易怒、多疑、焦慮等情緒轉變；也有人會表現出缺乏動力、對事物全然提不起的狀態。有研究指出，具有輕度行為障礙的長者，即使記憶測驗結果正常，其大腦內部其實已出現阿茲海默病的病理特徵：

類澱粉蛋白（Amyloid-β）沉積異常增加

tau蛋白產生病理改變

海馬體萎縮

神經絲蛋白（Neurofilament light chain, NfL）升高

掌管情緒調節的邊緣系統功能異常

黃軒醫生表示，若持續六個月以上出現下列6大腦退化早期先兆，便應提高警覺：



腦退化先兆｜1. 突然冷漠與興趣喪失

對既往熱衷的活動驟然失去參與動力，這並非單純懶散，而是大腦動力傳導系統多巴胺路徑開始失衡的表現。

腦退化先兆｜2. 焦慮或恐慌變多

在沒有明確壓力源下持續出現心慌、失眠、反覆憂慮，有研究發現，焦慮症狀與阿茲海默症患者腦內tau蛋白異常積累具有關聯性。

腦退化先兆｜3. 易衝動與暴躁

既往溫和的個性轉變為易怒狀態，此為大腦前額葉抑制功能衰退的典型表徵。

腦退化先兆｜4. 變得懷疑和容易誤會他人

開始無端懷疑家人隱藏財物，或臆測鄰居惡意批評，這並非單純性格變化，而是大腦解讀社會訊號能力出現障礙。

腦退化先兆｜5. 情緒起伏

單日內情緒在愉悅與低落間反覆，其實是神經傳導物質系統逐漸混亂。

腦退化先兆｜6. 行為動機顯著下降

對各類事務持續呈現「好麻煩」態度，實質是大腦獎賞迴路系統已受到影響。

預防腦退化｜6大方法助保護大腦 必吃4種食物

黃軒醫生指出，腦退化的發生絕非驟然成形，而是漸進發展的的疾病。在記憶功能明顯衰退之前，大腦其實早已持續透過情緒變化反覆發出警號。若要有效保護大腦健康，可實踐下列6大方法：

1. 建立規律作息

固定作息時間能協助腦淋巴系統有效清除毒性蛋白質。

2. 每天至少活動20–30分鐘

運動能減緩tau毒性蛋白的累積速度，建議無需激烈跑步，單純散步即可達成效益。

3. 採用抗發炎飲食模式

飲食對腦部發炎反應有明顯改善，建議多攝取蔬菜、水果、深海魚類與堅果，減少高糖、加工食品與油炸物。

4. 保持社交

研究發現，孤獨感會使腦退化症風險提升50%。

5. 設定小的生活挑戰

每日完成一個小任務，例如曬太陽、步行200 步、學習新詞彙，這些都能刺激前額葉維持活性。

6. 面對家人情緒波動時：理解取代責備

避免使用「你怎麼變成這樣？」的質問，改以「最近你是不是比較辛苦？要不要一起找醫生看看？」的關懷態度。

腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

資料來源：重症科醫生黃軒、醫管局

