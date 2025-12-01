高血壓不只易致中風/心臟病！研究揭易患1大疾病 糖尿病患者亦高危

高血壓不僅容易引發中風與心臟病，有研究指出，長期高血壓可能會更易罹患1種疾病，風險甚至高達60%，而糖尿病患者同樣是此疾病的高危險族群。

研究揭高血壓易患1大疾病 糖尿病患者同樣高危

胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文指，許多人在步入中年後逐漸出現高血壓、高血糖、高血脂，同時伴隨腰圍持續增粗。過去雖然已明確指出高血糖與肥胖會提升脂肪肝及肝癌發生風險，而他引述的研究指出，常見的高血壓問題除了已知的中風與心臟病風險外，也會悄然加速肝臟纖維化進程：

研究有何發現？

根據南加州大學研究團隊運用美國NHANES大型資料庫中4萬人的分析報告，結果發現：

高血壓患者出現肝臟纖維化的風險達2.4倍。

糖尿病患者肝臟纖維化同樣為2.4倍。

腹部肥胖族群肝臟纖維化風險則為1.8倍。

若同時具有三項以上代謝風險因子，包括高血壓、糖尿病、肥胖，肝纖維化風險則增加至2.6倍。

另一項項研究則涵蓋全球79個中心、超過十萬人參與的前瞻性大型調查，整合英國、歐洲與亞洲三大族群的數據均一致顯示：

高血壓患者不僅整體死亡率與心血管事件發生風險增加30%，其肝臟纖維化惡化風險更顯著高出60%。

這項研究特別強調，不論是否伴隨肥胖或糖尿病問題，高血壓本身即是直接損害肝臟健康的危險因子。

為何高血壓會讓肝臟變硬？

錢政弘醫生表示，臨床上常發現部分患者進行超音波檢查時，肝臟已呈現粗糙紋理及初期肝硬化表徵，但追問病史卻既沒有肝炎紀錄，也沒有喝酒習慣。這種狀況可能並非沒有明確成因，而是長期血壓控制不佳的結果，使肝臟在無聲無息中逐步硬化。此現象主要與下列三大機制密切相關：

1.血流壓力異常

肝臟缺氧、反覆發炎令血壓偏高，壞肝臟微血管的正常循環，引發缺氧與慢性發炎反應，從而啟動肝臟纖維化進程。

2.荷爾蒙與代謝系統過度活化

高血壓狀態會刺激腎素，即血管張力素系統，這些激素會直接刺激肝臟纖維化細胞，同時加劇胰島素抗性與脂肪堆積問題。

3.慢性壓力削弱肝臟修復機能

長期處於氧化壓力與發炎環境下，肝臟修復受損細胞的能力逐漸衰退，導致受損區域更容易被纖維組織所取代。簡而言之，即高血壓會透過血流惡化、荷爾蒙失調、修復力衰退三重作用，共同推動肝臟走向纖維化病變。

甚麼是高血壓/高血壓前期？

根據香港2020-22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口之中，有29.5%患有高血壓；15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4g，是世衞建議的每日食鹽總攝入量的168%。根據本港衞生署資料，如果血壓上升並持續處於高水平，可能會引致中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病嚴重的健康問題，甚至導致早逝。

成年人收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg，便是患上高血壓。

若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓的成因是甚麼？

約90%的高血壓人士患病原因不明。這類高血壓稱為「原發性高血壓」，成因可能與遺傳有關。「原發性高血壓」通常在中年後出現。

另外的10%高血壓人士可能因為其他疾病導致高血壓，如腎病或內分泌失調。這類高血壓稱為「繼發性高血壓」。

高血壓的併發症是甚麼？

患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果、甚或致命，包括：

冠心病和心臟病發作

心臟衰竭

中風

視網膜血管病變

腎衰竭

資料來源：衞生署

