戴口罩更易病？專家教10個習慣保持年輕 防腦退化症/糖尿病/高血壓

即使60多歲依然可以透過改變日常習慣保持健康年輕。有專家分享10個抗老​的健康習慣，當中戴口罩竟然會削弱免疫系統，令人更易生病！

戴口罩更易病？專家教10個習慣保持健康年輕

即使年齡相同，也有些人看起來更年輕，有些人看起來更年長。根據《介護ポストセブン》報道，新西蘭達尼丁的一家醫院對1972年至1973年間出生的1037名兒童進行了長達20年的研究，觀察他們的生理機能，並研究他們的衰老速度。研究結果表明，有些人每年只衰老0.4歲，而有些人卻每年衰老2.44歲。

雖然遺傳因素在老化速度中起著一定作用，但飲食、生活方式和運動等因素也至關重要。報道指，在2021年美國的一項研究中，50至72歲的男性被分為2組。其中一組參加了一個為期8週的飲食和日常生活管理計劃。結果顯示，與未進行任何干預的對照組相比，參與該計劃的組別生理年齡減少了3年多。這項研究不僅證明了環境因素會影響外貌年齡，還表明按照權威醫生的指導養成良好的生活習慣，都可爭取在90多歲時依然保持年輕容顏。專家列出以下10個保持健康年輕的習慣，大家不妨參考：

10個習慣保持健康年輕

1. 多做家務

腸胃科醫生及腸道和皮膚護理專家工藤亞紀（工藤あき）指，做家務既能鍛鍊大腦，也能鍛鍊身體。尤其是煮飯和洗衣服，可以強健腿部和背部肌肉，還能有效預防阿茲海默症。她說，能夠自己做家事的人往往更健康、更長壽。

2. 親近大自然

內科專家關由香（関由佳）指，即使每天只是在大自然中散步1次，也能有效緩解壓力。

3. 想睡多久就睡多久

高品質的睡眠非常重要，它能刺激生長激素的分泌，而生長激素與身體恢復密切相關。每晚睡眠不足5小時會導致身體未能恢復，並降低認知功能和免疫力，因此最好保證每天至少6小時的睡眠。關於最佳睡眠時間有很多不同的理論，如果你感到疲倦，想睡多久就睡多久。

4. 支持喜歡的事物

三島診所主任及外科醫生三島正達說，積極的情緒可以調節自主神經系統，增強身體的抗炎作用。興奮和支持某事物的情緒會刺激大腦釋放多巴胺，從而提高動力、幸福感和免疫力。支持任何事物都可以，無論是偶像、運動員還是寵物。培養愛好也同樣有效。

5. 熱水浸浴、多流汗

提高體溫和出汗不僅能增強免疫系統，還能使人看起來更年輕。近年來，越來越多的人出現血液循環不良的問題，導致毛細血管供血不足。如果不及時治療，會導致膚色暗沉蒼白，頭髮稀疏。為了改善這種情況，每天使用溫水浸浴可以提高體溫，促進血液循環。

6. 每天冥想

石原診所副主任及希波克拉底療養院副院長石原妮娜（石原新菜）指，冥想可以提高端粒酶的活性。端粒是位於染色體末端的結構，每次細胞分裂都會使其縮短，進而影響細胞的壽命。當端粒達到一定長度時，細胞分裂停止，導致細胞老化。而端粒酶是一種能夠減緩端粒縮短的酶。

只需播放喜歡的音樂，集中註意力，閉上眼睛約10分鐘，就能達到與冥想相同的效果。

7. 避免過度受紫外線照射

活性氧可以保護身體免受病毒和細菌的侵害，但如果活性氧過多，身體就更容易受到氧化損傷。老年斑、皺紋和皮膚鬆弛都是紫外線過度照射導致的氧化跡象，因此全年都應採取防曬措施。然而，完全阻擋陽光會導致維他命D的缺乏，所以建議重點保護面部區域。

8. 避免吸煙和過量飲酒

過度紫外線照射、壓力過大以及過量飲酒，都會對身體造成氧化損傷。吸煙尤其有害。三島正達指，酒精在體內分解會產生大量活性氧，因此飲酒要適量。此外，香煙煙霧中的有害物質會氧化肺部、血管和顱神經組織，引發發炎。即使是長期吸煙者，戒煙也能幫助恢復受損的血管內皮和細胞。

9. 避免過度節食和肥胖

60歲以後，略微豐滿的身材有助減少皺紋，使皮膚看起來更飽滿、更有彈性，看起來更年輕。但過度肥胖會增加患糖尿病、高血壓以及心血管疾病的風險。相反，過瘦會削弱免疫系統和肌肉力量，導致身體機能下降。

10. 盡可能避免戴口罩

戴口罩會導致呼吸淺促，使身體缺氧，削弱免疫系統，從而更容易感染疾病。如身體狀況正常沒染病，盡可能摘下口罩，有意識地深呼吸，這會改善氣色，看起來更有活力。

資料來源：《介護ポストセブン》

資料來源：減重專科醫生周建安、醫管局

