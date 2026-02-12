虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆

年僅22歲內地女醫科學生「大熱」，在2024年公布自己罹患大腸癌，她在積極接受治療對抗病魔的同時，更體驗了各種不同的人生經歷，曾表示擺脫父母帶來的高壓原有生活是前所未有的輕鬆，但最後仍於去年9月26日病逝。

女醫科生患大腸癌病逝終年22歲 曾言：前所未有的輕鬆

在抖音平台擁有22.4萬粉絲的女醫科生「大熱」分享抗癌經歷指，從小學習成績優異，但並非屬於天生，而是源於學校嚴格的管理與自身的刻苦努力。中學時期，她更為了達到母親的嚴苛要求，爭取時間提升成績，長期承受巨大壓力，並經常不吃早餐。自2024年進入大學後，她開始感到腹部不適，起初懷疑是腸胃問題，雖然多次就醫檢查卻未發現重大異常，便自判為結腸炎而未加重視，僅偶爾服藥緩解。升上大二後，她的腹痛症狀變得更加明顯且頻繁，直到有一次在外出途中的車上因劇痛暈倒，被送到醫院檢查，最終在2024年5月確診罹患大腸癌。

確診後她辦理休學，接受手術治療，並展開了化療之路。雖然首次復診的結果良好，但身為一名醫學生的她比任何人都清楚其中隱憂，並表示：「年輕的新陳代謝速度很快，但癌细胞生長也可能很快。」

直至去年5月份，她再度發布一則視頻表示：「爸爸媽媽，其實在得知我得了癌症之後真的真的很開心。世俗的壓力很大，以前的人生我不敢回味，以後的人生更是迷惘。我以為只是一場普通的疾病，做完手術後又在繼續過著忙碌不顧一切的日子直到聽到您帶著哭腔的控訴：『你知不知道你得的是癌症啊！還在熬夜看手機……』。」她決心要真正為自己活一次，不再完全順從父母的安排，去過一段自己真正想要的人生，包括搬離父母，做網紅。

「大熱」持續發布她的「抗癌日記」，同時記錄治療期間所體驗的生活，獲得許多網友的鼓勵與支持，唯病情始終未見好轉，更出現掉髮、無法正常進食，及必須隨身帶著膠袋，以備隨時因反胃而嘔吐。直到去年9月28日其男友透過她的帳號上傳了一封遺書寫道，在9月26日那天，她為了不讓父母看到自己傷心難過，拿掉氧氣罩結束生命。

大腸癌12徵兆較常見 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）

糞便形狀改變（幼條狀）

大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

手腳冰冷

疲倦

心跳加速

氣喘

面色蒼白

頭暈

甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

飲食纖維含量不足 進食大量紅肉和加工肉 缺乏體能活動、肥胖 飲酒和吸煙 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」 過往有大腸瘜肉 直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：抖音「大熱」

