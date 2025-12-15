常喝醋可降血糖血脂？醫生解構5種醋好處 吃飯時喝這份量就有效

醋不僅是常見的調味料，也是一種健康的飲品。有醫生指出，醋當中的一種關鍵成分，具有降血糖、調節血脂等多重保健功效。她列舉出5種日常可見的醋類，比較它們好處及額外的有益成分。每天要飲多少才能達到保健作用？

常喝醋可降血糖/降血脂 醫生解構1關鍵成分

婦產科醫生邱筱宸在其Facebook專頁發文指，醋是餐桌上的常見調味料，無論是應用於涼拌、調配醬汁，或是作為保健飲品，都能見到它的蹤影。醋之所以與健康產生關聯，主要歸因於「醋酸」所帶來的以下多種潛在效益：

延緩碳水化合物分解：醋酸有機會透過抑制醣類的消化酵素作用，使碳水化合物的吸收速度減慢，從而讓餐後血糖的上升幅度更為平緩。 提升胰島素敏感性：研究顯示，醋酸或許能增加骨骼肌對葡萄糖的攝取，並促進糖原的合成。 延緩胃排空、增加飽足感：醋酸會延長食物在胃中停留的時間，使人更容易產生飽足感。 影響脂質代謝：根據動物研究發現，醋酸可能具有減少肝臟脂肪生成，以及促進脂肪酸氧化的效果。

5種常用醋哪種最有益？

她表示，市面上的醋種類繁多，各有其獨特之處。她特別介紹以下5種常見的醋，並分析其各自獨有的益處。

5種醋特點與營養：

1. 白醋

白醋通常由穀物酒精蒸餾製成，其酸度較高，味道最單純而刺激。主要用於醃製、清潔或料理提味，在營養成分上較為單純，主要為醋酸，不含其他額外的微量營養素。

2. 米醋

米醋是由米或糯米發酵釀造而成，其色澤較淺，酸味溫和，適合用於涼拌或日常烹調。它保留了少量的胺基酸與有機酸，但其對健康的影響主要仍來自於醋酸成分。

3. 黑醋（烏醋）

黑醋因發酵時間較長，故色澤深、風味醇厚，含有較豐富的胺基酸與揮發性有機物，常應用於紅燒菜餚或作為蘸醬。需注意的是，市面上的黑醋在製作過程中通常添加較多鹽分，其鈉含量比米醋或蘋果醋更高，因此若經常大量使用，可能增加鈉攝取過量的風險。目前針對黑醋的專門臨床研究較少，其健康效益推斷與一般醋類大致相同。

4. 蘋果醋

由蘋果汁發酵製成，帶有淡淡的果香。近年來被廣泛宣傳為養生飲品，市面上常見稀釋後飲用的產品。根據隨機對照試驗顯示，補充蘋果醋確實有潛力輕微降低體重和BMI，但其效果仍無法完全取代正規的減肥方式。

5. 巴薩米克醋

由葡萄汁濃縮後經過長時間發酵熟成，風味甜潤，常用於沙律或醬汁。它含有多酚類與抗氧化物質，對健康可能具有潛在益處，但實際含量與具體效益，仍需要更多實證研究加以支持。

喝醋4大貼士 吃飯時喝這份量就有效

邱筱宸醫生指出，在餐點中添加一點醋，不僅能帶來味覺上的清爽感，若能在均衡飲食的基礎上適度使用，也能為健康增添一份助力。她提醒，飲用醋時需掌握4大要點，並配合整體的飲食與生活型態，才能真正對健康產生益處：

1. 對血糖控制

於用餐途中或餐後攝取少量稀釋的醋，約15至30毫升，有機會稍微減緩因攝取澱粉所引起的血糖上升幅度。這對於血糖偏高的人或許能提供輕微幫助，但須注意此方式無法取代原有的飲食控制、體重管理及規律運動。

2. 對體重與代謝

部分研究顯示，長期適量補充醋類產品，能輕微降低體重與血脂數值，然而其效果並不顯著，因此不能取代均衡飲食與運動。

3. 安全性

飲用醋時務必加以稀釋，以避免侵蝕牙齒琺瑯質或刺激食道。若有胃酸倒流或胃潰瘍的人，建議避免空腹飲用，量力而為。

4. 核心觀念

醋對健康最大的益處，往往不在於直接治療疾病，而是借由為料理增添風味，以減少鹽與味精的用量。這才是醋對維護心血管健康所能做出的最實際健康貢獻。

資料來源：婦產科醫生邱筱宸

