兒童濕疹｜11歲男童四肢關節爆濕疹 揭因1飲食習慣惹禍 中醫解構成因

都市人外食多，小心令濕疹大爆發。註冊中醫師歐嘉慧向《星島頭條》分享濕疹病例指，一名11歲男童近數月因經常進食外賣，導致濕疹急性發作及反覆腸胃炎，遂尋求中醫治療。經過中藥治療1個月後，皮膚逐漸癒合，腸胃症狀改善。

11歲男童關節紅腫滲黃水 經常腸胃炎

該男童母親訴兒子濕疹急性發作3個月，主要集中在雙側肘、膝關節，皮膚破潰糜爛及滲黃液，伴劇烈瘙癢。另見左側頸項紅斑，夜間瘙癢劇烈，現暫靠外用藥膏控制，惟皮損情況未能有效控制。同時，男童亦多次出現腸胃不適，如胃口差、容易反胃作嘔，甚或嘔吐食物殘渣、腹痛及腹瀉等。

男童濕疹治療前後對比：

油膩炸物吃太多 吃出濕疹

歐醫師問及男童發病前有否突然改變的生活習慣，其母表示近數月經常進食外賣，如辛辣油膩煎炸等食物。另外其母扶著拐杖步進診室，一問之下發現原來是3月前意外「拗柴」致骨折，近月需靠拐杖輔助走路。因腳患不便煮飯，才致近月家裡以外食為主。

濕疹集中四肢彎曲處 「四彎風」如何治理？

歐嘉慧醫師指，肘膝關節濕疹，多見於兒童，中醫亦稱為「四彎風」，好發於四肢彎曲處，如肘窩、膕窩。《外科大成》曰：「四彎風，生於腿彎腳彎，一月一發，癢不可忍，形如風癬，撓破成瘡。」

她認為，此例與飲食失節有密切關係。過量進食肥甘厚味助濕生熱，影響脾胃運化。長遠而言，脾虛濕盛、濕熱內蘊，與皮膚衛外功能失調均導致濕疹反覆發作。

處方以清熱祛濕，調和脾胃，外用自備的消炎止癢藥膏以減輕炎症及修復皮膚受損屏障，達到內外兼治之效。此外，改善飲食習慣對於促進皮疹癒合並預防復發尤為重要。經綜合治療一個月後，患者濕疹顯著減輕，肘關節皮膚逐步癒合，腸胃症狀亦明顯改善。

歐醫師指，此病例反映了兒童因飲食習慣不良導致急性濕疹及腸胃不適的情況，透過內服中藥及外用治療，患者恢復良好。她又提醒，患濕疹的兒童切記忌口，避免進食「發物」。

濕疹傷口護理4大貼士

歐嘉慧醫師分享4招護理濕疹傷口，幫助癒合，預防感染或出現疤痕：

避免搔抓：搔抓容易導致皮損破潰，增加感染風險。

冷敷止癢：冷敷有助血管收縮，減輕炎症反應，以緩解癢感。

敷料覆蓋：若傷口有滲液，可使用親水性人工皮敷料，或用乾淨紗塊輕輕覆蓋，有助傷口癒合並預防疤痕。

即時就醫：若傷口出現滲出、流膿或金黃色痂皮等，務必立即就醫，並遵從醫生指示使用藥物或進行傷口護理。

