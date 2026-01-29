醫生盤點10大超加工食物超傷腎 「健康」低糖飲品1原因上榜 如何護腎防腎病？

【傷腎食物】多吃超加工食物如何傷腎？有醫生列出10大常見的超加工食物，並拆解各自的傷腎原因，當中上榜的包括1類被常被認為是「健康」的低糖飲品。醫生又分享多個護腎防腎病的飲食建議。

傷腎食物｜為何超加工食物傷腎？

腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁發文提醒指，每天三餐加點心都吃「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs），恐默默損害腎臟健康。所謂超加工食品，是指原始食物經過多重工業化處理、含有多種人工添加物（如香精、色素、防腐劑、乳化劑、磷酸鹽、人工甜味劑）、用以延長保存期限、調味成更重鹹重甜重口味的食品。

他表示，這些在日常生活裡隨手可得的超加工食品已經失去了原先食物的營養素，對人體的危害遠超乎想像。而它們特別傷腎的原因在於多重作用機制：

高鹽分是最主要的問題。大量的鈉會提高血壓，而高血壓正是慢性腎病發生與惡化的最大危險因素之一。

當中常添加的無機磷（Phosphate additives），其吸收率可高達90%，遠遠高於天然食物中的有機磷，過量攝取會導致血磷升高、鈣磷代謝失衡，進一步刺激副甲狀腺激素上升，造成腎臟損害與血管鈣化。

普遍營養價值低、熱量高、纖維少、含糖量與飽和脂肪過多，容易導致肥胖、糖尿病與代謝綜合症，而這些疾病正是慢性腎病的推手。

防腐劑、乳化劑、人工甜味劑等人工添加劑，也可能對腎臟有直接或間接的毒性作用。

傷腎食物｜10大傷腎超加工食物 「健康」低糖飲品1原因上榜

洪永祥醫生列舉10大常見的超加工食品，當中暗藏傷腎陷阱：

傷腎食物｜1. 即食麵

幾乎是每個人的宵夜充飢首選，但即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用不只令血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

傷腎食物｜2. 加工肉類

例如香腸、火腿、熱狗腸、午餐肉等，常見於早餐或便當菜式。這些加工肉往往使用亞硝酸鹽作為防腐劑與保色劑，鈉含量與添加磷也特別高。研究顯示，加工肉攝取與慢性腎臟病風險正相關。

傷腎食物｜3. 手搖飲與含糖飲品

諸如珍珠奶茶、黑糖鮮奶、果汁飲品等，其實都隱藏著大量的糖分，增加糖尿病與代謝綜合症的風險，進而傷害腎臟。

傷腎食物｜4. 薯片與餅乾

常見的辦公室下午茶或配電視的零食，但往往鹽分驚人、熱量高，而且毫無纖維與營養。長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

傷腎食物｜5. 罐頭食品

不管是午餐肉罐頭、沙甸魚罐頭，還是濃湯罐頭，雖然有方便保存的最大優點，但它們的調味多數鹽分高，部分還含有磷酸鹽。

傷腎食物｜6. 快餐與炸物

很多人忙碌時，都會選擇快餐店炸物或便利店的微波炸雞作為快速午餐，但它們不只高脂，大部分也是重鹹調味，與腎功能下降有密切關聯。

傷腎食物｜7. 加工乳製品與奶精飲品

奶茶、牛奶飲品，甚至三合一咖啡，往往含有奶精、糖漿或其他加工乳成分，這些都屬於 UPF，除了含糖量高之外，也可能含有額外的添加磷。

傷腎食物｜8. 調味粉與即沖湯包

有些家庭煮湯或煮火鍋時會加「高湯塊」或「即溶湯粉」，這些調味品往往含有高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

傷腎食物｜9. 工廠製蛋糕與糕點

另一類熱門的下午茶就是甜點蛋糕，但這些糕點多半含大量糖分、牛油與氫化油脂，不僅損害心臟和血管，也會誘發肥胖與代謝綜合症，間接影響腎臟健康。

傷腎食物｜10. 人工甜味飲品或「低糖」飲品

有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬 UPF，長期食用還是對腎臟健康構成風險。

多吃超加工食品 患腎病風險高18%

洪永祥醫生列出多篇研究文獻，進一步說明超加工食品如何增加腎病風險：

2024年發表在《Frontiers in Nutrition》期刊的一篇系統性回顧與統合分析，包含了8篇觀察性研究、超過50萬名參與者。結果顯示，攝取最多超加工食品的人，比攝入最少者，罹患慢性腎病（CKD）的風險增加約18%；而每增加10%的UPF攝入比例，腎病風險也隨之上升約7%，代表在飲食結構中，UPF比重越高，對腎臟的壓力就越大。

2025年刊登在《Nutrients》期刊的另一篇文章指出，高度攝入超加工食品不僅與慢性腎衰竭的發生率顯著相關，還可能影響腎功能惡化的速度。

在2023年《American Journal of Kidney Diseases》上的一篇研究則發現，UPF攝入量高的人群，腎病惡化與死亡率都明顯較高。

2020年發表在《Food and Chemical Toxicology》的「Total Diet Study」研究發現，台灣人飲食中的鈣磷比例偏低，且加工食品往往含有高吸收率的添加磷，這些無形的「隱藏磷」是腎病患者最需要警惕的危險來源。

6大護腎飲食貼士 多吃1類食物有效

腎臟的老化與每天吃的食物息息相關。洪永祥醫生提到，自己在門診常見證很多腎病患者，從抽血驗尿報告多項指數超標，到減少吃超加工食物3個月後，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能、蛋白尿都大幅改善。因此，慢性腎衰竭患者務必戒掉超加工食品。他提出以下6項護腎防腎病的飲食建議：

減少UPF攝入比例：將超加工食物攝入比重降到最低，就能有效降低慢性腎衰竭的風險。 注意磷添加物：購買時仔細看食品標籤，若成分中出現「磷酸鹽」字樣，就應盡量避免，特別是腎病高風險族群。 控制鹽分：外食時要求少鹽或少醬，煮湯時避免使用高湯粉或調味塊，盡量以蔥、薑、辣椒等天然香料取代。 少喝含糖飲品：每天多喝水，減少珍珠奶茶或果汁飲料，既能控制血糖，也能降低腎臟負擔。 多吃天然原型食物：以新鮮蔬果、全穀類、豆類與天然蛋白質來源取代加工食品，能顯著改善飲食質素。 高風險人士多注意飲食：有高血壓、糖尿病或家族腎病史的人，更要嚴格控制UPF攝入，並定期檢查腎功能。

專家履歷：洪永祥醫生

台灣腎臟科專科醫生、現任台灣三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫生。

---

