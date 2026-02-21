Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長期牙痛恐致牙齒神經壞死 醫生教5招快速止牙痛 出現3大症狀即求醫

保健養生
更新時間：09:54 2026-02-21 HKT
發佈時間：09:54 2026-02-21 HKT

牙痛看似是小問題，也有機會導致牙齒神經壞死。有醫生指出，除了止痛藥還有5個小方法，有助快速紓緩牙痛。不過醫生也提醒，若牙痛時伴隨3大症狀不容拖延，務必盡快求醫。

長期牙痛恐致牙齒神經壞死 醫生教5招快速止牙痛

據台媒《早安健康》報道，牙齒突然劇痛令人難以忍受，若手邊沒有止痛藥只能忍痛。其實，除了可立即服用布洛芬等非類固醇抗發炎止痛藥應急外，綜合多位醫生意見，以下5大方法有助快速緩解牙痛，但需注意這些方式僅能暫時壓制疼痛，真正病因仍未解決，若拖延就醫恐導致牙齒神經壞死。

甚麼方法有助快速止牙痛？

 

 

5大方法助快速止牙痛

1.鹽水漱口

若牙痛因蛀牙或發炎引起，可先用溫鹽水漱口幫助清除口腔殘渣，帶來初步消炎效果。此外，鹽水滲透壓與細胞相近，漱口時較不易加劇牙齒不適。但此方法止痛效果有限，僅能暫時緩解，無法根治蛀牙或牙周病，仍需就醫治療。

2.凍水漱口、含碎冰、冰敷

發炎時口腔微血管充血，以凍水漱口可使血管收縮，稍緩疼痛。若因牙齒裂損導致神經外露，含碎冰可暫時麻痺神經，以減輕不適。此外，冰敷臉頰亦有效，但需避免過久以免凍傷。需強調這些均屬緊急舒緩措施，後續仍須就醫處理，防止惡化為嚴重紅腫或感染。

3.保持坐姿，勿躺下

嚴重牙痛時應避免平躺，因躺下後腦部與心臟位置接近會使血壓上升，加劇疼痛感。臨床上，醫生甚至以「姿勢改變時疼痛是否加重」作為判斷牙痛狀況的依據，因此牙痛難耐時保持坐姿或抬高頭部，反而能減輕不適。

4.適量塗抹丁香油

丁香能幫助鎮靜神經、緩解頭痛或牙痛，若就醫前牙痛劇烈，可用棉棒沾取少量丁香油，適量塗抹於疼痛部位並輕柔按摩以暫時舒緩。此外，臨床上甚至將丁香油成分應用於牙髓嚴重發炎或乾性齒槽炎患者。但這種為夜間無法就診時的應急方法，仍需由牙醫進行處理。

5.減少咀嚼和換邊進食

蛀牙、敏感性牙齒或牙神經發炎引起的疼痛，常在進食時因刺激而加劇，而最簡單的方法是避開疼痛側咀嚼，暫時改用另一側進食，以避免刺激惡化疼痛感。

牙痛伴隨3大症狀即求醫 2個位置伴隨腫脹要小心

報導又指，雖然上述方法能為牙痛爭取緩衝時間，但某些狀況實際上不容拖延。尤其許多人誤認為牙痛僅屬小問題，或因就醫麻煩而抱持忍耐心態，此舉可能導致延誤治療關鍵期。原因在於牙齒一旦嚴重發炎便難以自行痊癒，拖延就醫只會使情況惡化，從原本的小蛀牙發展為深度蛀牙，甚至演變成牙髓炎、牙齦感染，最終可能面臨根管治療、拔牙或牙齒脫落的後果。因此即時治療至關重要，並非所有牙痛都能置之不理，若出現以下3大情況，建議盡快求醫：

1.頭部和頸部出現紅、腫、熱、痛

可能代表頭部和頸部有嚴重發炎、膿瘍、腫脹等症狀。若臉部明顯腫脹且肉眼可見臉型歪斜，需警惕已出現嚴重感染，後續甚至可能引發呼吸道壓迫與呼吸困難。

2.合併發燒、局部發熱

若除了不適部發熱，甚至伴隨發燒，可能感染已擴散形成蜂窩性組織炎等嚴重情況，最極端狀況可能危及生命。

3.牙齒斷裂或脫落

若牙齒因外力脫落，應避免接觸牙根，可用冷水清潔後將牙齒放回齒槽骨中，或立即置入鮮奶、生理食鹽水中保存，並盡快求醫。

為何會出現牙齒刺痛/牙齦疼痛？有何分別？

據衞生署資料指出，牙齒刺痛是牙髓的神經受到刺激所引致，常見原因如下：

  • 蛀牙：蛀牙洞內的細菌引起牙髓發炎，刺激牙髓神經。
  • 象牙質外露：象牙質內滿佈管道，如果這些管道因牙齦萎縮或因牙齒表面受損﹙例如：被牙刷刷蝕又或被酸性食物侵蝕﹚而外露，就會導致牙齒敏感。每當患者吃喝冷、熱、甜、酸的食物或飲料，就會觸動這些管道刺激牙髓神經，引致牙齒刺痛。與此同時，牙齒表面的牙菌膜會釋放酸素，透過外露的象牙質刺激牙髓神經。
  • 牙齒崩裂：牙齒崩裂可導致象牙質或牙髓外露，使牙髓神經容易受外界刺激。

衞生署資料指出，牙齦疼痛是牙周組織發炎所引致，則包括以下常見原因：

  • 蛀牙：嚴重的蛀牙令牙髓壞死，細菌在牙髓內滋生，並經由根尖孔感染牙周組織，引致發炎及產生膿瘡。
  • 牙周病：牙菌膜的毒素引致牙周組織發炎。
  • 智慧齒冠周炎：由於智慧齒的牙冠與覆蓋它的牙齦之間容易積藏食物渣滓和細菌，導致牙周組織發炎。

資料來源：《早安健康》衞生署

延伸閱讀：有蛀牙更短命？研究揭口腔不潔恐生6大惡果 死亡風險增5成

---

相關文章：

30歲後9成人會患牙周病 牙醫警告恐細菌入血手尾長 如何正確刷牙預防？

腎衰竭危機｜男子用1方法清潔牙齒 半年就腎衰竭須終生洗腎

牙齒敏感｜吃白飯薯片也有敏感牙齒？牙醫揭6類食物可致敏 教4招保養抗敏

每天刷牙也蛀牙？吃太甜才蛀牙？補完不再蛀？牙醫拆解5大迷思教補救方法

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
39分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前