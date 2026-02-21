長期牙痛恐致牙齒神經壞死 醫生教5招快速止牙痛 出現3大症狀即求醫

牙痛看似是小問題，也有機會導致牙齒神經壞死。有醫生指出，除了止痛藥還有5個小方法，有助快速紓緩牙痛。不過醫生也提醒，若牙痛時伴隨3大症狀不容拖延，務必盡快求醫。

長期牙痛恐致牙齒神經壞死 醫生教5招快速止牙痛

據台媒《早安健康》報道，牙齒突然劇痛令人難以忍受，若手邊沒有止痛藥只能忍痛。其實，除了可立即服用布洛芬等非類固醇抗發炎止痛藥應急外，綜合多位醫生意見，以下5大方法有助快速緩解牙痛，但需注意這些方式僅能暫時壓制疼痛，真正病因仍未解決，若拖延就醫恐導致牙齒神經壞死。

甚麼方法有助快速止牙痛？

5大方法助快速止牙痛

1.鹽水漱口

若牙痛因蛀牙或發炎引起，可先用溫鹽水漱口幫助清除口腔殘渣，帶來初步消炎效果。此外，鹽水滲透壓與細胞相近，漱口時較不易加劇牙齒不適。但此方法止痛效果有限，僅能暫時緩解，無法根治蛀牙或牙周病，仍需就醫治療。

2.凍水漱口、含碎冰、冰敷

發炎時口腔微血管充血，以凍水漱口可使血管收縮，稍緩疼痛。若因牙齒裂損導致神經外露，含碎冰可暫時麻痺神經，以減輕不適。此外，冰敷臉頰亦有效，但需避免過久以免凍傷。需強調這些均屬緊急舒緩措施，後續仍須就醫處理，防止惡化為嚴重紅腫或感染。

3.保持坐姿，勿躺下

嚴重牙痛時應避免平躺，因躺下後腦部與心臟位置接近會使血壓上升，加劇疼痛感。臨床上，醫生甚至以「姿勢改變時疼痛是否加重」作為判斷牙痛狀況的依據，因此牙痛難耐時保持坐姿或抬高頭部，反而能減輕不適。

4.適量塗抹丁香油

丁香能幫助鎮靜神經、緩解頭痛或牙痛，若就醫前牙痛劇烈，可用棉棒沾取少量丁香油，適量塗抹於疼痛部位並輕柔按摩以暫時舒緩。此外，臨床上甚至將丁香油成分應用於牙髓嚴重發炎或乾性齒槽炎患者。但這種為夜間無法就診時的應急方法，仍需由牙醫進行處理。

5.減少咀嚼和換邊進食

蛀牙、敏感性牙齒或牙神經發炎引起的疼痛，常在進食時因刺激而加劇，而最簡單的方法是避開疼痛側咀嚼，暫時改用另一側進食，以避免刺激惡化疼痛感。

牙痛伴隨3大症狀即求醫 2個位置伴隨腫脹要小心

報導又指，雖然上述方法能為牙痛爭取緩衝時間，但某些狀況實際上不容拖延。尤其許多人誤認為牙痛僅屬小問題，或因就醫麻煩而抱持忍耐心態，此舉可能導致延誤治療關鍵期。原因在於牙齒一旦嚴重發炎便難以自行痊癒，拖延就醫只會使情況惡化，從原本的小蛀牙發展為深度蛀牙，甚至演變成牙髓炎、牙齦感染，最終可能面臨根管治療、拔牙或牙齒脫落的後果。因此即時治療至關重要，並非所有牙痛都能置之不理，若出現以下3大情況，建議盡快求醫：

1.頭部和頸部出現紅、腫、熱、痛

可能代表頭部和頸部有嚴重發炎、膿瘍、腫脹等症狀。若臉部明顯腫脹且肉眼可見臉型歪斜，需警惕已出現嚴重感染，後續甚至可能引發呼吸道壓迫與呼吸困難。

2.合併發燒、局部發熱

若除了不適部發熱，甚至伴隨發燒，可能感染已擴散形成蜂窩性組織炎等嚴重情況，最極端狀況可能危及生命。

3.牙齒斷裂或脫落

若牙齒因外力脫落，應避免接觸牙根，可用冷水清潔後將牙齒放回齒槽骨中，或立即置入鮮奶、生理食鹽水中保存，並盡快求醫。

為何會出現牙齒刺痛/牙齦疼痛？有何分別？

據衞生署資料指出，牙齒刺痛是牙髓的神經受到刺激所引致，常見原因如下：

蛀牙 ：蛀牙洞內的細菌引起牙髓發炎，刺激牙髓神經。

：蛀牙洞內的細菌引起牙髓發炎，刺激牙髓神經。 象牙質外露 ：象牙質內滿佈管道，如果這些管道因牙齦萎縮或因牙齒表面受損﹙例如：被牙刷刷蝕又或被酸性食物侵蝕﹚而外露，就會導致牙齒敏感。每當患者吃喝冷、熱、甜、酸的食物或飲料，就會觸動這些管道刺激牙髓神經，引致牙齒刺痛。與此同時，牙齒表面的牙菌膜會釋放酸素，透過外露的象牙質刺激牙髓神經。

：象牙質內滿佈管道，如果這些管道因牙齦萎縮或因牙齒表面受損﹙例如：被牙刷刷蝕又或被酸性食物侵蝕﹚而外露，就會導致牙齒敏感。每當患者吃喝冷、熱、甜、酸的食物或飲料，就會觸動這些管道刺激牙髓神經，引致牙齒刺痛。與此同時，牙齒表面的牙菌膜會釋放酸素，透過外露的象牙質刺激牙髓神經。 牙齒崩裂：牙齒崩裂可導致象牙質或牙髓外露，使牙髓神經容易受外界刺激。

衞生署資料指出，牙齦疼痛是牙周組織發炎所引致，則包括以下常見原因：

蛀牙 ：嚴重的蛀牙令牙髓壞死，細菌在牙髓內滋生，並經由根尖孔感染牙周組織，引致發炎及產生膿瘡。

：嚴重的蛀牙令牙髓壞死，細菌在牙髓內滋生，並經由根尖孔感染牙周組織，引致發炎及產生膿瘡。 牙周病 ：牙菌膜的毒素引致牙周組織發炎。

：牙菌膜的毒素引致牙周組織發炎。 智慧齒冠周炎：由於智慧齒的牙冠與覆蓋它的牙齦之間容易積藏食物渣滓和細菌，導致牙周組織發炎。

資料來源：《早安健康》、衞生署

延伸閱讀：有蛀牙更短命？研究揭口腔不潔恐生6大惡果 死亡風險增5成

---

相關文章：

30歲後9成人會患牙周病 牙醫警告恐細菌入血手尾長 如何正確刷牙預防？

腎衰竭危機｜男子用1方法清潔牙齒 半年就腎衰竭須終生洗腎

牙齒敏感｜吃白飯薯片也有敏感牙齒？牙醫揭6類食物可致敏 教4招保養抗敏

每天刷牙也蛀牙？吃太甜才蛀牙？補完不再蛀？牙醫拆解5大迷思教補救方法