防癌湯水｜癌症名醫推介6款防癌長壽湯 只用平價食材入饌 暖胃活腸防大腸癌

【防癌/大腸癌/長壽湯】腸道健康，身體更有效防癌。有醫生推介6款防癌長壽湯，為身體保暖之餘，更可預防大腸癌、促進腸道健康，而且這6款防癌長壽湯都使用平價的家常食材製成，簡單烹調又美味。

推介6款防癌長壽湯 暖胃活腸防大腸癌

維護腸道健康如何可防癌？根據日媒《週刊PRIME》報道，日本帝京大學福岡醫療技術學部教授、癌症治療權威佐藤典宏醫生分享指，人體約70%的免疫細胞都集中在腸道中，因此若腸道出問題，會影響整體健康；而維持健康的腸道環境對於預防癌症等疾病至關重要。有研究證明，腸道益菌數量較高的人群，大腸癌發病率較低。

因此，佐藤典宏醫生分享了以下6款有益大腸健康、預防大腸癌的湯品，這些湯使用了多種超強抗癌食材，包括他最推介、改善腸道環境的最佳食物——山藥和牛蒡。其中，牛蒡富含能夠改善腸道環境的膳食纖維，水溶性膳食纖維和非水溶性膳食纖維含量均衡，它們對預防癌症都至關重要。山藥則含有難以消化的抗性澱粉，可直達腸道，成為腸道益菌的食物，對整腸有好處。6款防癌長壽湯的詳細食譜如下：

防癌長壽湯｜1. 西蘭花鹽麻婆湯

抗癌食材：西蘭花、金菇

材料（2人份）：

西蘭花1/4個、金菇30g、硬豆腐（木綿豆腐）1/2塊、雞肉碎100g、清酒2茶匙、鹽少許、雞粉2茶匙、柚子胡椒粉1/4茶匙、栗粉2茶匙

製法：

西蘭花切丁、金菇去蒂剁碎、豆腐切成3cm方塊。 依序將肉碎、金菇、清酒、鹽放入鍋中，蓋上鍋蓋，小火慢煮約3分鐘，然後炒散肉碎。 加入西蘭花、豆腐、400ml水和雞粉，轉中火，煮沸後轉小火慢煮約5分鐘，然後加入柚子胡椒粉。 將栗粉溶於兩倍量的水中，邊煮邊攪拌，直到變稠。

防癌長壽湯｜2. 什錦麵湯

抗癌食材：椰菜、姬菇

材料（2人份）：

椰菜100g、紅蘿蔔20g、姬菇50g、豬肉碎100g、罐裝粟米粒40g、雞精2茶匙、蠔油、豉油、薑蓉各1茶匙、牛奶100ml 、食油2茶匙、鹽和黑胡椒少許

製法：

將椰菜切成一口大小、胡蘿蔔切絲、姬菇去蒂並撕開，用鹽醃豬肉碎。 在鍋中加入油，以中火快炒豬肉碎，加入蔬菜和粟米、300ml水、蠔油、豉油和薑蓉，蓋上鍋蓋煮約5分鐘。 轉小火，加入牛奶，待牛奶變熱後關火，撒上黑胡椒即可享用。

防癌長壽湯｜3. 洋蔥雞湯

抗癌食材：洋蔥、大蒜

材料（2人份）：

洋蔥1/2個、雞槌6件、鹽麴2湯匙、鹽1/2茶匙、米飯50g（冷飯也可）、大蒜2瓣（拍碎）、薑1小塊切薄片、麻油、黑胡椒、辣椒各少許

製法：

用叉子在雞槌上紮幾個洞，以鹽麴和鹽醃，輕輕揉搓，洋蔥切薄片。

將材料和400ml水放入鍋中，中火煮沸後，轉小火，蓋上鍋蓋，再煮約15分鐘。

最後淋上麻油，撒上黑胡椒和辣椒粉。

防癌長壽湯｜4. 鯖魚根菜咖哩湯

抗癌食材：鯖魚、牛蒡、洋蔥、大蒜

材料（2人份）：

煮鯖魚（連魚汁）1/2罐、牛蒡30g、蓮藕30g、蒜蓉1茶匙、洋蔥1/4個、紅蘿蔔20g、咖哩粉1茶匙、茄汁和蠔油各2茶匙、味噌1茶匙、油1湯匙

製法：

牛蒡剖半切小段、洋蔥切薄片、蓮藕切小塊、紅蘿蔔切絲。 鍋中放入油和蒜蓉，小火加熱爆香後加入咖哩粉翻炒均勻。 加入鯖魚、350ml水、茄汁、蠔油和味噌，轉中火煮沸後，轉小火，蓋上鍋蓋，燜煮約10分鐘。

防癌長壽湯｜5. 山藥青瓜冷湯

抗癌成分：山藥

材料（2人份）：

山藥100g、青瓜1/2條、硬豆腐1/2塊、味噌2湯匙、白芝麻1湯匙、木魚片2g、薑蓉1茶匙、茗荷1片、紫蘇2片、鹽少許

製法：

將山藥切成段狀。青瓜切成薄片，加鹽揉搓後擠出汁液。 將白芝麻、木魚片和薑蓉放入碗中攪拌，逐少加入300ml冷水稀釋，放入冰箱冷藏。 食用前，將豆腐切成一口大小，放入碗中，最後用茗荷絲和紫蘇絲裝飾即可。

防癌長壽湯｜6. 百搭番茄湯底

材料：

洋蔥1/2個、鹽1/2茶匙、碎番茄1罐（400g）、味醂3湯匙、茄汁2湯匙、木魚碎8g

製法：

將洋蔥切碎，放入耐熱容器中，撒上鹽，用保鮮膜輕輕蓋住，用微波爐以600w加熱2分鐘。 將洋蔥、番茄、味醂和茄汁放入鍋中，煮沸後，以中火煮約5分鐘。 冷卻後，加入木魚碎並攪拌均勻即可。

番茄湯食譜：沙甸魚和牛蒡番茄燉菜

抗癌食材：沙甸魚、牛蒡、番茄、車厘茄、大蒜

材料（2人份）：

煮沙甸魚（含汁）1罐、牛蒡45g、薯仔1個（150g）、車厘茄4粒、大蒜（拍碎）2瓣、番茄湯底150g、橄欖油1茶匙、芝士粉少許

製法：

牛蒡剖半切成3cm長、薯仔切成一口大小、車厘茄切成兩半。 將橄欖油、大蒜、牛蒡和薯仔放入鍋中，以小火翻炒，炒出香味後，加入100ml水，蓋上鍋蓋，中火煨約10分鐘。 加入沙甸魚、番茄湯底和車厘茄，蓋上鍋蓋，煨約10分鐘，最後撒上磨碎的芝士。

番茄湯食譜：番茄奶油湯

材料及做法（1人份）：

番茄湯底（1湯匙）和味噌（1茶匙）放入碗中，倒入160ml溫豆漿（或牛奶），攪拌均勻，撒上少許黑胡椒即可。

專家履歷：佐藤典宏

日本的外科醫生及癌症治療專家，目前擔任帝京大學醫療技術學部教授。他擁有豐富的臨床與研究經驗，特別是在胰臟癌治療與癌症預防領域。

