腦專家82歲仍堅持研發新藥 公開日常護腦秘訣 早上起床必做4大運動！

更新時間：16:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-13 HKT

【防腦退化/長壽飲食】活腦關鍵在於保持運動與良好飲食習慣。隨著年齡增長，記憶力和思考等能力開始下降，並可能影響日常生活。日本一名腦退化專家雖然年屆82歲，但仍堅持研發新藥，更分享自己日常護腦秘訣——包括每日早上起床後必做1類運動1小時、必吃5種抗氧化食物，護血管、預防腦退化。

防腦退化｜82歲腦專家研新藥 公開日常護腦秘訣

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，杉本八郎是阿茲海默治療藥物「アリセプト」的開發者，雖然現而82歲但仍堅守認知症研究第一線，他指，腦退化症是指記憶力與判斷力等大腦功能衰退，約9成病例由3大原因引起：

  • 阿茲海默症
  • 血管性認知症
  • 路易氏體失智症

杉本八郎表示，預防腦退化症的關鍵在於避免致病蛋白質在大腦積累，同時維持腦血管健康。缺乏運動與飲食失衡等生活習慣是導致腦內蛋白質積累的重要因素；腦血管病變同樣由血管脆弱與血液黏稠引發，所以不良的生活習慣惡化正是腦退化症的誘發關鍵。腦退化症在65歲以後更容易發生，但實際上β澱粉樣蛋白早在發病前20年就已經開始累積。若想預防退化症，最好儘早開始，他更公開自己日常5大護腦秘訣：

防腦退化｜杉本八郎的護腦秘訣：

防腦退化｜杉本八郎有甚麼護腦秘訣？

護腦秘訣｜1.運動

杉本八郎指，特別是有氧運動，當充足血液流經大腦時，豐富的營養與氧氣將被輸送至大腦，從而活化腦細胞。其中步行是最簡單的選擇，有數據顯示每日步行時間越長，患腦退化風險越低。

杉本八郎每日起床後4個運動習慣：

  • 進行1小時步行
  • 隨後完成掌上壓
  • 仰臥起坐
  • 竹刀空揮動作（融合堅持練習60年的劍道）

護腦秘訣｜2.獨立生活

獨立生活即不盲聽從他人指示，而是自主決策並行動，過於被動跟隨他人的生活方式，容易誘發腦退化症。因此，長者因病住院後易患腦退化症的原因，在於醫院環境充滿既定規則，使患者失去自主決策與處理家務機會。若能持續思考今日該做甚麼、下一步該如何規劃，便能有效降低腦退化症風險。

杉本八郎習慣將學習新知識融入日常生活，例如：

  • 閱讀論文與資料
  • 至今仍持續進行認知症新藥研究
  • 積極與學生及年輕研究者保持交流對話

護腦秘訣｜3.擁有愛好

培養興趣至關重要，例如選擇繪畫，首先需主動選購顏料材料，也可為欣賞名畫特地去參觀展覽，這種過程本身就需要主體性決策。若是音樂欣賞，則會主動參加音樂會、結交同好並展開交流。

杉本八郎散步時會創作10句短詩定為目標，除了投稿外，更主持研討會進行作品評選，透過創作讓結交志同道合的朋友。

護腦秘訣｜4.健康飲食

體內產生的活性氧是保護身體免受細菌病毒侵害的重要物質，但過量時會損傷細胞，成為老化與動脈硬化等生活習慣病的成因。而具有抗氧化作用的物質能有效中和活性氧的毒性。因此，透過積極攝取抗氧化食品，既能抑制老化又能維持血管健康，進而有助於預防腦退化症。

杉本八郎特別推介5大食物，皆富含多酚類抗氧化物質能保護大腦神經細胞免受活性氧傷害；而含有DHA與EPA，則能改善血流並提升認知功能：

  • 咖哩
  • 綠茶
  • 紅酒
  • 青魚

杉本八郎特別指出，多酚有多元功效，例如咖哩薑黃中的薑黃素、綠茶的兒茶素、橙的川陳皮素等，皆具抑制腦內蛋白質凝集的作用。此外，高抗氧化力的紅酒與深色蔬菜、能稀釋血液的洋蔥與青魚等，均被證實具預防腦退化症效果。

他則堅持每日僅食用午餐，以避免暴飲暴食，並盡量均衡飲食和選擇多樣化的食物。他對於喜愛的酒類則會適量飲用，並以豆腐與魚類等作為下酒菜。

護腦秘訣｜5.對家人心懷感謝

持續保持快樂的關鍵在於感恩，不忘對周遭表達感謝並將這份心意化為言語。受到感謝的一方會展現笑容，從而建立良好的人際關係與環境，使大腦運轉順暢。

因此，杉本八郎始終不忘對家人特別是妻子的感謝，每次都會即時表達謝謝，而心懷感恩能讓人保持謙遜並衍生對他人的尊重，使人際關係更加和諧。

腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

資料來源：《週刊女性PRIME》醫管局

