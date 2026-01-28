前列腺癌預防｜男人50歲前列腺響警號！飲咖啡可防前列腺癌？中醫揭1類人恐越飲越傷｜附保養習慣

【前列腺癌預防】前列腺癌是本港第3大男性常見癌症，每25位男士之中會有1位有機會患上。雖然飲咖啡被指可以減低前列腺癌風險，但有中醫師提醒有1類人恐越飲越傷，並分享保養貼士，預防前列腺肥大及癌症，擺脫尿頻或「滴滴仔」。

前列腺癌預防｜50歲以上男士半數受前列腺肥大困擾

中醫師郭大維在個人Facebook專頁發文分享，臨床統計指，50歲以上男士中有半數人患前列腺肥大，到了80歲以上更有9成男士有前列腺肥大；郭醫師解釋，前列腺問題隨男士年齡增長越常見。前列腺肥大的成因是甚麼？有哪些症狀？

前列腺肥大3大成因

郭大維醫師表示，前列腺肥大症，也稱為良性前列腺增生。前列腺位於膀胱底部、包覆著尿道，當前列腺組織增生、肥大時，會壓迫尿道，造成排尿困難。前列腺肥大成因包括：

前列腺肥大成因｜1. 年齡增長

隨年齡增長，男性體內的荷爾蒙（尤其是雙氫睪固酮）會發生變化，令前列腺細胞增生速度大於凋亡。

前列腺肥大成因｜2. 代謝問題

代謝症候群、肥胖、久坐不動及高脂飲食都可能增加前列腺肥大風險。

前列腺肥大成因｜3. 遺傳因素

家族中有前列腺肥大病史者，風險較高。

前列腺肥大症狀包括：

尿頻

夜尿

尿流變細或中斷

尿急不易控制

排尿不完全感

其他嚴重症狀包括：

急性尿瀦留（無法排尿）

尿路感染

膀胱結石

血尿

膀胱功能受損

腎功能損害

如何保養前列腺？飲咖啡可防前列腺癌？

前列腺保養｜1. 日喝2杯咖啡防前列腺癌

有多項研究發現，喝咖啡與「前列腺癌」的發生風險呈負相關。這代表攝取的咖啡越多，患前列腺癌的風險越低。有大型綜合分析指出：

每天喝咖啡多2杯，前列腺癌風險可降低約7%。

惟郭醫師提醒，「前列腺肥大」患者忌喝咖啡，以免因咖啡因的刺激作用而加劇尿頻等症狀。

前列腺保養｜2. 增加性行為 降前列腺癌風險

適量的性行為頻率也有助保護前列腺健康，因為性行為可避免精液中的礦物質積累成結石及引致發炎，降低前列腺癌與炎症的風險。

有研究顯示，50歲以上人士每周有1次以上性行為和自慰，對前列腺具有保護作用。年輕時頻繁射精（每周超過5次）可降低前列腺癌風險。郭醫師更提出每周的性行為「黃金次數」以供參考：

性行為黃金公式

20-29歲：即為「2×9＝18」，18的標準次數「1周要做愛8次」。

30-39歲：即為「3×9＝27」，27的標準次數「2周要做愛7次」。

40-49歲：即為「4×9＝36」，36的標準次數「3周要做愛6次」。

50-59歲：即為「5×9＝45」，45的標準次數「4周要做愛5次」。

60-69歲：即為「6×9＝54」，54的標準次數「5周要做愛4次」。

70-79歲：即為「7×9＝63」，63的標準次數「6周要做愛3次」。

如何避免前列腺肥大/發炎？

郭醫師提醒，長時間忍尿是大忌，容易導致尿液滯留，增加感染風險及引發細菌性前列腺炎。另外，以下3類食物也不宜多吃、以免增加前列腺問題：

紅肉 高脂食物 刺激性食物（如辣椒、芥末、沙茶）

此外，缺乏運動、不安全的性行為、壓力過大、吸煙、飲酒過量等亦是前列腺問題的風險因素。

前列腺癌7大常見症狀 小便現4徵兆恐中招

前列腺癌是本港10大癌症第4位，男性到50歲以上有更高機會患上。根據本港醫管局資料，年紀大的男性常有前列腺腫大的情況，絕大多數屬於良性增生，但當細胞出現基因變異，成為惡性腫瘤，這就是前列腺癌。前列腺癌有可能轉移到身體其他部位，常見有骨和淋巴結。

前列腺癌是生長緩慢的癌症，患者體內腫瘤可能存在多年不察覺，而病發初期通常沒有明顯徵狀。若出現以下一種或多種徵狀，代表著癌腫瘤逐漸增大或已開始轉移：

小便頻密，尤其在晚間

小便困難，久久不能排出尿液

小便時感刺痛

小便或精液帶血

盆骨痛楚

脊骨痛楚

腳腫

由於以上大部分症狀與一般前列腺增大的症狀極為相近，因此，應及早找醫生診斷。若發現盤骨、背及臀部痛楚，顯示病情已惡化及腫瘤已擴散至其他部位。

若前列腺癌患者沒有接受合適的治療，病情有機會惡化以致出現下列情況：

癌症轉移：前列腺癌可能會隨淋巴管轉移往附近的淋巴腺，亦有機會轉移到骨骼，多見於盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者轉移到肺、肝、胸膜、腎、腎上腺和腦部。

疼痛：若癌腫擴散至骨，部份病人會感到較嚴重的疼痛。

資料來源：中醫師郭大維、醫管局

專家履歷：郭大維醫師

台灣扶原中醫診所總院長。主治專長為內科（咳嗽、過敏、青春痘、睡眠障礙、腸胃疾患）、婦科（月經不調、更年期障礙）、兒科（轉骨、過敏、體質調理）、男科（性功能障礙、頻尿、攝護腺肥大）及針灸科。

