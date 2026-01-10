85歲婆婆記憶力年輕30歲 研究揭超級老人抗衰老秘訣 這種特徵最關鍵！

【長壽秘訣】即使人老了，也可以活得年輕！美國一名85歲婆婆不只記憶力能媲美50、60歲人士，而且生活精彩充實，被認為是「超級老人」。有研究發現，這些「超級老人」除了有天生的基因幫助，後天的一個行為特徵也是長壽抗衰老的重要原因。

長壽秘訣｜何謂「超級老人」？

美國西北大學范伯格醫學院在2000年啟動了一項名為「超級老化計畫（SuperAging Program）」，25年來持續追蹤近300名中老年人。研究人員將「超級老人（SuperAgers）」定義為80歲或以上，並在延遲詞彙回憶測試中得分達到56-66歲年齡層的平均值，同時在其他所有認知領域的測驗至少達到其年齡的平均分數。換言之，「超級老人」的記憶力至少比實際年齡年輕20-30歲。研究人員日前在《Alzheimer's & Dementia》期刊上發布了過去25年來對「超級老人」的研究成果。

長壽秘訣｜85歲婆婆記憶力年輕30歲 生活充實日睡7.5小時

據外媒《NBC News》報道，85歲的Sel Yackley是計畫中的「超級老人」之一，她是一位退休記者，其父母分別活到了86歲和88歲，遺傳因素可能固然是讓她保持年輕認知功能的關鍵之一，但她認為，自己對生活的熱愛也有助保持敏銳的思考，決心和豐富活動是做到長壽的部分原因。

除記憶力很好，Sel Yackley的日常生活也非常活躍，幾乎「日日有節目」。她平時會製作珠寶，參加合唱團和讀書會，也作為義工為露宿者編織帽子和圍巾，每周去幾次健身室鍛煉，並積極參與一些社區組織。此外，她每晚平均睡眠時間能達到7.5小時。

Sel Yackley表示，自己如果能活到90歲就很感激了。她的目標是每天走4200步，也著手製作一本記錄了人生經歷的相片冊。她希望「超級老人」能成為榜樣：「照顧好自己的健康，合理飲食，多社交」，並鼓勵老年人追求讓自己感到自豪的事情。

長壽秘訣｜研究揭超級老人抗衰老秘訣 這特徵最關鍵！

「超級老化計畫」負責人之一，范伯格醫學院精神病學和行為科學副教授Tamar Gefen表示，這些「超級老人」對於人或事物都有一種聯繫的精神，可能是社交，也有可能與土地、祖先、子孫或藝術有所聯結。

不過，人們並不能單靠意志力就能成為「超級老人」，遺傳因素也佔有很重要的部分。Gefen表示，阿茲海默症存在一些主要的風險基因，而「超級老人」卻沒有這些基因。因此，他們希望探究「超級老人」體內是否存在能夠保護他們遠離阿茲海默症、增強免疫系統的基因。

長壽秘訣｜超級老人基因有何特別之處？

為了得到答案，西北大學的研究人員檢驗了近80位已離世的超級老人的大腦，並將其與「神經正常」同齡人的大腦進行比較。針對阿茲海默症指標（大腦中蛋白質堆積），在超級老人大腦負責記憶的區域，tau蛋白纏結少更多，但澱粉樣蛋白斑塊的病理變化並沒有太大差異。因此他們質疑，目前很多針對澱粉樣斑塊的阿茲海默症治療方法，是否為正確的方向。

此外，超級老人往往擁有更大的內嗅神經元（Entorhinal Neurons）和更多的紡錘體神經元（Von Economo Neuron）。前者針對記憶，後者則針對社交行為，都為至關重要的神經細胞。研究人員推斷，超級老人可能生來就具備這類結構性保護。

