糖尿病先兆｜記憶變差恐患中招？專家教自測糖上癮12大警號 易倦也高危！

【糖尿病先兆】記憶變差可能是吃太多糖？有專家指出，經常攝取糖分會容易糖上癮，若身體出現12種症狀，可能是身體提醒已攝取過多糖分，甚至有患上糖尿病的風險，當中容易疲倦也高危。

根據《Everyday Health》報道，現行食品標籤上的糖分名稱花多眼亂，造成難以精確掌握實際攝取的添加糖含量。因此，即使努力選擇健康食品，仍可能不知不覺攝入過多糖分，進而引發多重健康隱患，包括增患糖尿病的風險。當日常飲食中蔬果攝取不足，且缺乏瘦肉蛋白質、健康油脂與未精製碳水化合物的均衡搭配時，添加糖分就會佔據飲食的一大部分，導致缺乏維他命、礦物質和膳食纖維。

註冊營養師Jessica Cording特別指出，過量攝取添加糖將全面影響人體精力、情緒、體重及疾病發現，長期更可能大幅提升肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤、抑鬱症等多種慢性病的發生率。

那麼如何知道自己是否攝取過多糖分，預防患上糖尿病？報道綜合多位營養師和專家的意見，當出現以下12大跡象，恐代表糖分攝取過量，甚至可能已患上糖尿病：

自測糖上癮12大警號：

糖尿病先兆｜1.飢餓感與體重增加

若透過添加糖攝取過多熱量，食慾異常增加將是最初徵兆，這類精製糖分雖能短暫滿足味覺享受，卻無法產生實質飽足感。加工零食與甜點普遍缺乏優質蛋白質、膳食纖維及健康脂肪，導致攝入的糖分被迅速代謝後，反而觸發更強烈的飢餓感，甚至引發不自覺的強迫性進食行為。

有研究發現，含糖飲品確實會顯著提升成人與兒童體重增加風險，但其作用機制遠比單純的熱量累積更為複雜。人體腸道內由超過100兆個微生物構成的微生態系統，實際肩負著調節代謝防禦機能的重要角色。健康的腸道菌相不僅能精準調控血糖與胰島素平衡，更深度參與脂質代謝與膽固醇調節過程。然而，添加糖的過量攝取會嚴重破壞此生態系統。

當腸道益生菌數量減少而有害菌過度增殖時，將引發嚴重的菌群失調現象，進而全面影響人體的代謝機能處理脂質與膽固醇的效率。值得注意的是，糖分攝取會直接抑制瘦素在內的脂肪激素，從而擾亂新陳代謝，導致攝取越多糖分就越感到飢餓的惡性循環。

糖尿病先兆｜2.易發脾氣

若經常感到情緒不穩、煩躁易怒，除了壓力因素外，有研究顯示，攝取過多添加糖會加劇身體發炎反應，惡化情緒狀態，甚至誘發抑鬱症狀。這是由於高糖分且缺乏蛋白質與脂肪的飲食會使血糖急速攀升，但當身體急於代謝這些糖分時，能量水平會驟降，導致疲倦感與煩躁情緒。

此外，當大量攝取添加糖造成胰島素濃度飆升後，血液中的葡萄糖濃度會隨之降低，腦部的血糖水平也會下降，而大腦運作極度依賴穩定的血糖濃度來維持正常功能。

建議應特別留意情緒變化的時間模式，例如在進食零食1小時後或每天固定時段出現煩躁，很可能就是糖分攝取過量的警號。若發現這種情況頻繁發生，應檢視日常飲食內容。

糖尿病先兆｜3.疲勞與能量不足

糖分雖能快速提供能量，但無論攝取多少，約30分鐘後就會再次感到飢餓、能量不足並渴望補充。此外，血糖和胰島素劇烈波動會導致能量水平急遽下降，進而影響整體精神狀態。

糖尿病先兆｜4.覺得食物不夠甜

當發現食物不如以往那麼甜，或需要額外加糖才能提升風味，例如要在麥片裡加紅糖，或者嘗試從調味乳酪改吃原味乳酪時，味覺差異非常明顯。這是由於長期高糖飲食會讓大腦習慣極高甜度閾值，當適應這種甜度後，對較清淡的食物就難以產生滿足感，因為大腦已預期更高的刺激。

值得注意的是，若以人工甜味劑替代糖分也需謹慎考量，大部分人工甜味劑的甜度遠高於真實糖分，這會誤導大腦預期超常的甜度水平，反而可能加劇對糖分的整體渴望。

糖尿病先兆｜5.渴望進食高糖食物

糖分會刺激大腦的愉悅中樞，即是稱為中腦皮質邊緣多巴胺系統，引發所謂的「快樂荷爾蒙」多巴胺分泌，影響對糖分的渴望程度。有研究指出，攝取糖分會提升多巴胺濃度，而多巴胺的上升會增強對糖分的渴望，形成惡性循環。

建議透過定時攝取由天然完整食物組成的小份量正餐與零食，能有效規律飲食，並改善這種高糖食物成癮現象。

糖尿病先兆｜6.高血壓

有研究發現，含糖飲品的攝取與高血壓發生率相關。雖然目前尚未清楚糖分與高血壓的直接因果關係，但科學家已確認高血糖會損害血管內皮細胞，使膽固醇等脂質更容易黏附於血管壁，可導致血管硬化，而血管硬化正是血壓升高的關鍵因素。

糖尿病先兆｜7.暗瘡與皺紋

有研究發現，胰島素阻抗與暗瘡發生風險增加有關，而高糖飲食正是導致胰島素阻抗的風險因子之一。胰島素阻抗是指肝臟、肌肉和脂肪細胞對調節血糖的胰島素反應異常。此外，隨著年齡增長，當體內糖分過剩時，會產生糖化終產物，這些物質經研究證實會促進皮膚老化現象。

糖尿病先兆｜8.關節疼痛

若察覺關節出現疼痛，不僅是年齡因素，而是攝取過量糖分引發全身性發炎反應，進而導致關節不適。不過，關節疼痛的潛在成因有很多，僅靠減少糖分攝取來改善飲食，未必能完全解決問題。

糖尿病先兆｜9.睡眠障礙

由於人體睡眠周期與睡眠質素除受光線和室溫調節外，血糖控制亦是關鍵因素。長期過量攝取添加糖分，會干擾睡眠週期並降低睡眠品質。有研究顯示，攝取較多添加糖與睡眠品質下降存在顯著關聯。

糖尿病先兆｜10.消化系統問題

腹痛、痙攣、腹瀉等症狀可能有多種成因，而過量攝取糖分作為已知的腸道刺激物，是潛在誘因之一。對於患有腸易激綜合症、克隆氏症、潰瘍性結腸炎等慢性疾病，或是曾接受胃部手術的患者，糖分更可能加劇腸胃不適症狀。此外，若高糖食物取代富含纖維的水果、蔬菜和全穀類，也可能引發便秘問題。

糖尿病先兆｜11.腦霧現象

雖然葡萄糖是大腦主要能量來源，但過量會導致高血糖，引發腦部炎症反應並對認知功能與情緒產生負面影響。有研究顯示，患有第二型糖尿病患者會出現資訊處理速度、記憶力、注意力等認知功能障礙。還有研究指出，即使非糖尿病患者，添加糖攝取仍與認知功能受損風險增加有關。

糖尿病先兆｜12.蛀牙

口腔中的細菌會以單醣為養分繁殖，因此若發現蛀牙增加或診斷出牙周病，可能與過量添加糖攝取有關。建議可透過飲用無糖咖啡與茶、攝取高纖蔬果及咀嚼無糖香口膠來預防蛀牙。雖然減少糖分攝取是根本之道，但若食用高糖食物後，可立即漱口或搭配後蘿蔔、牛奶等具有牙齒保護作用的食物，有助形成保護層減少糖分對牙齒的侵蝕。

全港糖尿病患者逾70萬人 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

小心2大糖尿病併發症 嚴重恐中風/截肢

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

資料來源：《Everyday Health》、衞生署、醫管局

