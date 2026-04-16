即溶咖啡傷眼？50萬人研究揭可致乾性黃斑病變 專家籲轉飲這種咖啡

咖啡，是不少港人每日必備的提神飲品。一項大型研究發現，習慣飲用即溶咖啡可能與「乾性黃斑部病變」風險大幅上升有關，增幅高達近7倍。專家呼籲，尤其長者及有家族史人士，應慎選咖啡，考慮轉用手沖或現煮咖啡，守護靈魂之窗。

視力退化與即溶咖啡有關？

營養功能醫學專家劉博仁曾在Facebook專頁上分享，一名確診黃斑部病變（AMD）的患者前來求診，視力持續退化，希望透過調理身體改善狀況。經詳細問診後發現，該患者有長期飲用即溶咖啡的習慣。劉醫生引述最新國際研究，指出這並非單一巧合。

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劉博仁指，黃斑部是視網膜中心最重要的部位，負責令我們清楚地看見物體的細節、辨識顏色以及閱讀功能。當黃斑部產生病變時，常見的症狀包括視線中央模糊、看東西變形扭曲，甚至看不見臉部表情或文字。這種病變最常見的形式是「乾性黃斑部病變」，發展緩慢但會持續惡化，是長者失明的主因之一。

50萬人基因分析：即溶咖啡風險激增

劉博仁引述2025年發表在《Food Science & Nutrition》的研究，分析英國及芬蘭超過50萬人的基因數據，發現即溶咖啡與「乾性黃斑部病變」之間存在顯著的遺傳相關性。經過遺傳統計工具校正後，習慣飲用即溶咖啡的人，患上乾性黃斑部病變的風險比不飲用者高出將近7倍。

劉博仁強調，這份研究只針對「即溶咖啡」發現風險增加，其他如手沖、虹吸、義式等現磨咖啡則無此現象。

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為何即溶咖啡較危險？

研究者推測，風險增加可能與即溶咖啡的製造過程有關。即溶咖啡需經過高溫萃取、噴霧乾燥或冷凍乾燥等工序，過程中容易產生兩類有害物質：

丙烯醯胺：被國際癌症研究機構列為2A級致癌物，同時具神經毒性，可促進氧化壓力。 糖化終產物（AGEs）：會誘發慢性發炎，加速細胞老化。

這些物質進入體內後，可能加劇視網膜的氧化損傷及慢性發炎，導致黃斑部細胞退化，尤其對遺傳易感者影響更大。現煮咖啡是從新鮮研磨的咖啡豆手工沖泡而成，製程中不經過過度加工，因此更能保留天然的抗氧化物質如綠原酸，也較少產生有害副產物。

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現煮咖啡的5大健康益處

若從健康觀點出發，手沖咖啡無疑是更好的選擇。劉博仁指，適量飲用優質現煮咖啡（非即溶）對健康有多種好處：

富含抗氧化物質，對抗自由基與慢性發炎 降低第二型糖尿病及脂肪肝風險 減低柏金遜症、阿茲海默症風險 提神醒腦，改善注意力及工作效率 促進腸道蠕動，有助緩解便秘

黃斑部病變風險因素/護眼方法

劉博仁補充以下6個黃斑部病變常見的危險因子，大家可多加留意：劉醫生補充，以下為黃斑部病變常見的危險因子，市民應多加留意：

年齡 ：50歲以上風險顯著增加

：50歲以上風險顯著增加 吸煙 ：吸煙者患病率高出2-3倍

：吸煙者患病率高出2-3倍 家族史 ：有直系親屬患病者風險較高

：有直系親屬患病者風險較高 肥胖及高血壓 ：影響眼底血液循環

：影響眼底血液循環 長期強光照射 ：紫外線及藍光損傷視網膜

：紫外線及藍光損傷視網膜 飲食缺乏葉黃素、玉米黃素：如少吃深綠色蔬菜

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劉博仁指，如果已經有黃斑部病變，就要多加照顧眼睛，其中有以下6點可注意：

每周進食深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍）及橙黃色水果（木瓜、南瓜） 戶外活動佩戴防紫外線太陽眼鏡 控制三高及體重 戒煙 選擇現煮咖啡，減少即溶咖啡攝取

最後，劉博仁又說，若平常習慣喝即溶咖啡者，建議可漸進式改為現磨現煮方式，既能保留咖啡帶來的好處，又能減少對眼睛的負擔。如果你有黃斑部病變的家族史，或視力已有些變化，不妨從今天開始注意飲食與習慣的調整。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

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