護腎食物｜餐餐戒鹽反早死？醫生教7招降血壓拯救腎功能 必吃6類食物護腎/抗氧化

更新時間：18:15 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:15 2026-01-30 HKT

 【護腎食物】腎病是本港第7大死亡殺手，全港約有10%人患慢性腎功能衰退。想改善腎臟健康，不少人以為只要少吃鹽即可。但有醫生解釋，鈉並非越少越好，一味盲目減鹽反增死亡風險；強調要護腎應該從7大飲食習慣入手，更可多吃6類抗氧化食物，幫助身體降血壓，預防腎臟發炎。

護腎食物｜餐餐戒鹽反早死？7招降血壓拯救腎功能

家醫科醫生李思賢早前曾在個人Facebook專頁分享，腎臟有如人體的「天然濾水器」，負責排除廢物、調節體內水分與電解質平衡，維持血壓穩定。腎病大多時是無徵兆，因此許多人甚至在腎功能受損前毫無察覺；想要讓腎臟功能維持良好，最好從飲食和生活習慣下手，留意護腎7招：

 

 

護腎｜1. 鈉不是越少越好

鈉一直被視為高血壓的「元兇」，但事實並非如此：

  • 過量攝取鈉（每日超過 6g）對於「鹽敏感型」的人來說，可能會導致血壓升高。
  • 過度限鹽（每日少於3g）反而可能增加死亡風險，特別是糖尿病、心血管疾病或腎病患者。
  • 人體具有調節鈉的機制，只要腎臟健康，多餘的鈉會透過尿液排出。
  • 與其盲目減鈉，不如增加鉀的攝取，維持鈉鉀平衡，比單純少吃鹽更有效穩定血壓。

護腎｜2. 健康人士不用怕吃太多

很多人以為「鉀會傷腎」，會刻意避免吃高鉀食物；其實攝取鉀不但無害，反而有助腎臟運作。：

  • 鉀的作用是幫助排走鈉，減少高血壓風險，同時維持肌肉與神經的正常功能。
  • 只有腎臟功能嚴重受損、無法正常排鉀的患者才需要控制鉀的攝取。
  • 一般人可以放心食用富含鉀的天然食物：
  1. 蔬菜
  2. 堅果
  3. 牛油果
  4. 南瓜籽

護腎｜3. 適量攝取蛋白質

蛋白質是人體不可或缺的營養，幫助修復肌肉、調節荷爾蒙與免疫功能，但過量攝取可能會增加腎臟的負擔。

  • 高蛋白飲食對一般人的腎臟影響不大，甚至可以幫助降低血壓、穩定血糖。
  • 對已有腎病的人，要適量控制蛋白質攝取，每公斤體重可每日攝取0.6-0.8g，幫助減少腎臟的負擔，延緩腎功能惡化。

護腎｜4. 6類食物腎臟發炎/氧化壓力

腎臟每日都幫身體排毒，易受氧化壓力影響。多吃抗氧化食物可以幫助中和自由基，減少腎臟細胞損傷。推薦以下6類護腎的抗氧化食物：

  1. 莓果類：如藍莓、蔓越莓，富含多酚類抗氧化物質，有助保護腎臟細胞。
  2. 堅果：含有Omega-3 脂肪酸與維他命E，減少發炎。
  3. 深色菜葉：富含維他命C和鎂，但草酸含量較高，腎結石患者應適量攝取。
  4. 黑朱古力：適量攝取有助腎臟微血管的氧氣供應。
  5. 橄欖油：含有豐富的單元不飽和脂肪酸和多酚類抗氧化物質，有助降低發炎反應，保護腎臟血管。
  6. Omega-3 魚油：如三文魚、沙丁魚、魚油補充品等，含有EPA與DHA，能夠降低腎臟發炎、改善血流循環，對於糖尿病、腎病與高血壓患者特別有益。

護腎｜5. 別等口渴才喝水 定時補充水分

水是腎臟最重要的「工作夥伴」，幫助稀釋尿液、降低腎結石風險、促進代謝廢物排出體外。

  • 一般人建議每日攝取2.5L水；運動或大量流汗人士需額外補水。
  • 可以透過尿液顏色判斷身體水分狀況：
  1. 淡黃色：水分足夠
  2. 深黃色：需要補充水分

護腎｜6. 腎功能指標「肌酐」不完全準確

當進行健康檢查時，常見的腎功能指標是肌酐（Creatinine, Cr），但這數值其實並不完全準確，容易受到肌肉量與飲食狀況影響：

  • 運動員或肌肉量大的人，即使腎功能正常，肌酐數值也可能偏高 。
  • 老年人或營養不良者，即使腎臟受損，肌酐數值可能偏低。
  • 脫水或高蛋白飲食人士，也可能暫時提高肌酐數值。

如果想更準確評估腎功能，可以考慮胱蛋白C（Cystatin C）指標，不受肌肉量影響，能更精確反映腎臟的健康狀態。

護腎｜7. 維持腎臟健康的生活習慣

除了飲食，生活習慣也會大大影響腎臟健康，護腎的關鍵習慣包括：

  • 避免吸煙
  • 控制酒精攝取
  • 維持健康體重
  • 適量運動
  • 穩定血糖與血壓（糖尿病與高血壓是腎病的主因）

腎病/腎衰竭10大初期症狀不明顯

本港醫管局資料顯示，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。

當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

  1. 小便帶血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便帶泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混濁（尿感染）
  4. 小便赤痛、頻密
  5. 小便感困難、不暢順
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量減少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮腫
  10. 血壓高

醫管局提醒，腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，則可致命。

資料來源：家醫科醫生李思賢醫管局

延伸閱讀：護腎蔬菜｜1種濃味蔬菜集3大護腎好處 更可抗癌/降膽固醇 醫生教這食法功效加倍！

---

相關文章：

20歲男患腎病險洗腎 醫生教吃1種魚 3個月逆轉病情

護腎｜腎虛者必吃6大食物 這種蔬菜更防癌！專家教每日按1穴位護腎去疲勞

本港腎病致命率排第7 專家票選護腎食物排名 這種蔬果擊敗清水/奇異果奪冠！

9大懶人習慣防腎病 睡足幾小時可降洗腎風險？晚餐前做1件事護腎更穩血糖

