護腎食物｜餐餐戒鹽反早死？醫生教7招降血壓拯救腎功能 必吃6類食物護腎/抗氧化
發佈時間：18:15 2026-01-30 HKT
【護腎食物】腎病是本港第7大死亡殺手，全港約有10%人患慢性腎功能衰退。想改善腎臟健康，不少人以為只要少吃鹽即可。但有醫生解釋，鈉並非越少越好，一味盲目減鹽反增死亡風險；強調要護腎應該從7大飲食習慣入手，更可多吃6類抗氧化食物，幫助身體降血壓，預防腎臟發炎。
護腎食物｜餐餐戒鹽反早死？7招降血壓拯救腎功能
家醫科醫生李思賢早前曾在個人Facebook專頁分享，腎臟有如人體的「天然濾水器」，負責排除廢物、調節體內水分與電解質平衡，維持血壓穩定。腎病大多時是無徵兆，因此許多人甚至在腎功能受損前毫無察覺；想要讓腎臟功能維持良好，最好從飲食和生活習慣下手，留意護腎7招：
護腎｜1. 鈉不是越少越好
鈉一直被視為高血壓的「元兇」，但事實並非如此：
- 過量攝取鈉（每日超過 6g）對於「鹽敏感型」的人來說，可能會導致血壓升高。
- 過度限鹽（每日少於3g）反而可能增加死亡風險，特別是糖尿病、心血管疾病或腎病患者。
- 人體具有調節鈉的機制，只要腎臟健康，多餘的鈉會透過尿液排出。
- 與其盲目減鈉，不如增加鉀的攝取，維持鈉鉀平衡，比單純少吃鹽更有效穩定血壓。
護腎｜2. 健康人士不用怕吃太多鉀
很多人以為「鉀會傷腎」，會刻意避免吃高鉀食物；其實攝取鉀不但無害，反而有助腎臟運作。：
- 鉀的作用是幫助排走鈉，減少高血壓風險，同時維持肌肉與神經的正常功能。
- 只有腎臟功能嚴重受損、無法正常排鉀的患者才需要控制鉀的攝取。
- 一般人可以放心食用富含鉀的天然食物：
- 蔬菜
- 堅果
- 牛油果
- 南瓜籽
護腎｜3. 適量攝取蛋白質
蛋白質是人體不可或缺的營養，幫助修復肌肉、調節荷爾蒙與免疫功能，但過量攝取可能會增加腎臟的負擔。
- 高蛋白飲食對一般人的腎臟影響不大，甚至可以幫助降低血壓、穩定血糖。
- 對已有腎病的人，要適量控制蛋白質攝取，每公斤體重可每日攝取0.6-0.8g，幫助減少腎臟的負擔，延緩腎功能惡化。
護腎｜4. 6類食物防腎臟發炎/氧化壓力
腎臟每日都幫身體排毒，易受氧化壓力影響。多吃抗氧化食物可以幫助中和自由基，減少腎臟細胞損傷。推薦以下6類護腎的抗氧化食物：
- 莓果類：如藍莓、蔓越莓，富含多酚類抗氧化物質，有助保護腎臟細胞。
- 堅果：含有Omega-3 脂肪酸與維他命E，減少發炎。
- 深色菜葉：富含維他命C和鎂，但草酸含量較高，腎結石患者應適量攝取。
- 黑朱古力：適量攝取有助腎臟微血管的氧氣供應。
- 橄欖油：含有豐富的單元不飽和脂肪酸和多酚類抗氧化物質，有助降低發炎反應，保護腎臟血管。
- Omega-3 魚油：如三文魚、沙丁魚、魚油補充品等，含有EPA與DHA，能夠降低腎臟發炎、改善血流循環，對於糖尿病、腎病與高血壓患者特別有益。
護腎｜5. 別等口渴才喝水 定時補充水分
水是腎臟最重要的「工作夥伴」，幫助稀釋尿液、降低腎結石風險、促進代謝廢物排出體外。
- 一般人建議每日攝取2.5L水；運動或大量流汗人士需額外補水。
- 可以透過尿液顏色判斷身體水分狀況：
- 淡黃色：水分足夠
- 深黃色：需要補充水分
護腎｜6. 腎功能指標「肌酐」不完全準確
當進行健康檢查時，常見的腎功能指標是肌酐（Creatinine, Cr），但這數值其實並不完全準確，容易受到肌肉量與飲食狀況影響：
- 運動員或肌肉量大的人，即使腎功能正常，肌酐數值也可能偏高 。
- 老年人或營養不良者，即使腎臟受損，肌酐數值可能偏低。
- 脫水或高蛋白飲食人士，也可能暫時提高肌酐數值。
如果想更準確評估腎功能，可以考慮胱蛋白C（Cystatin C）指標，不受肌肉量影響，能更精確反映腎臟的健康狀態。
護腎｜7. 維持腎臟健康的生活習慣
除了飲食，生活習慣也會大大影響腎臟健康，護腎的關鍵習慣包括：
- 避免吸煙
- 控制酒精攝取
- 維持健康體重
- 適量運動
- 穩定血糖與血壓（糖尿病與高血壓是腎病的主因）
腎病/腎衰竭10大初期症狀不明顯
據本港醫管局資料顯示，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。
當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：
- 小便帶血 / 茶色尿（血尿）
- 小便帶泡沫（蛋白尿）
- 小便混濁（尿感染）
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
醫管局提醒，腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，則可致命。
延伸閱讀：護腎蔬菜｜1種濃味蔬菜集3大護腎好處 更可抗癌/降膽固醇 醫生教這食法功效加倍！
