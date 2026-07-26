紅霞颱風｜打風擔遮怕濕全身！專家教實用防風方法 雨傘大小/材質如何選？

韋帕颱風逼近本港，打風撐傘常常「反遮」，而且橫風橫雨就算有傘也容易半身濕透。有雨傘達人教路，「反遮」的正確處理方法及如何避免再反，又講解正確的撐傘姿勢，減少被大雨淋濕身體和隨身物品。另外，選擇一把防風效果好、更耐用的雨傘，材質、尺寸等要注意甚麼？

韋帕颱風｜打風擔遮怕濕全身？專家教擔遮防風正確方法

在狂風暴雨下撐著雨傘很容易「反遮」，雨傘一下子就折斷。根據《FNNプライムオンライン》報道，「日本洋傘振興協議会」秘書長田中正浩分享最正確的處理方法：「把傘收起來，然後再打開」。收起雨傘可以釋放傘骨和傘布的張力，然後正確打開的話就能讓它回到原位，而無需施加不必要的壓力：

訣竅在於迎著風「收遮」和「開遮」，這樣做就不會再反，而且長遮和縮骨遮都適用。

最不應該做的是，在開著傘的情況下試徒利用風或用手將其恢復原狀，這樣會對傘骨造成壓力，也更容易折斷。田中正浩解釋，雨傘最重要的部件是傘骨，它支撐著傘布，保持雨傘的形狀。但如果被強風吹翻，傘骨就會受到順風「不正確的力量」施壓，並朝著錯誤的方向彎曲，最終斷裂。

他表示，要延長雨傘的使用壽命，最理想情況當然就是首先不被吹反，關鍵在於握住雨傘方法及雨傘選擇。

撐傘時，務必確保傘內側不暴露在風中。撐開傘時，握住傘柄，將傘稍微向風中傾斜，有助減少風壓。但避免將握在傘骨太高的位置，像拿舉著「盾牌」一樣抵擋逆風。這種握法會直接承受風力，使傘更容易搖晃。而且手腕也很容易疲勞，難以保持姿勢；視野也會受限，難以看清前方，可能導致意外，例如與行人相撞或被車撞倒。

韋帕颱風｜打風撐傘全身濕透？正確撐傘姿勢免淋濕

撐了傘下半身還是完全濕透，還不如不撐？田中正浩表示，理論上雨直接從上方落下，開著傘是不會被淋濕的。但因為人會不停走動，或者有風讓雨水斜著落下。所以即使撐著傘，也很難完全遮住下半身和肩膀。在雨中行走時，身體會從前後左右斜向受到雨水的侵襲，尤其是越靠近腳的地方，就越容易被淋濕。而且如果雨傘不在身體正中央，例如肩上揹著包包，為了保護東西不被淋濕，另一邊身體就會被淋濕。

正確的撐傘姿勢是「保持身體緊貼傘的正中央」，並遵照以下3點，就不會全身濕透，且即使長時間撐傘也不會感到疲倦：

握住傘柄的手應位於胸部中央。

傘柄應位於鼻子前方。

握著傘時，將手肘保持在約90°角。

而且走路時要小步、慢慢地走，想像自己在傘的遮擋範圍內行走；即使擔心包包或物品被淋濕，最多只能稍微將傘向物品方向傾斜約15到20°，才能減少被淋濕的可能性。

韋帕颱風｜3大錯誤撐傘方法

1. 將傘桿放在肩膀上

這樣會令傘更容易受到正面風的影響，尤其在強風中，會對身體和傘造成更大的衝擊，對肩膀和手腕造成壓力，務必要避免。

2. 收一半雨傘、短短地握著

這樣做會減小擋雨的面積，令人更容易被淋濕，還還會遮擋視線，容易導致意外事故，例如與行人相撞。

3. 把物件掛在傘柄的勾上

走路時物件一直搖擺，對雨傘造成壓力。為了控制搖晃的物件時，手腕出力很容易繃緊和疲倦。

韋帕颱風｜如何選擇具防風效果的雨傘？

田中正浩表示，雨傘防風效果好壞最重要是看其材質和傘骨數量。買越大的雨傘，就越能夠擋雨？

打風雨傘選擇｜1. 傘骨材質

雨傘傘骨材質包括鐵、鋁、碳纖維和玻璃纖維，均各有特色。

鐵或鋁材質：優點是堅固耐用，價格合理；缺點較重，不方便經常攜帶

碳纖維或玻璃纖維材質：優點是韌度高，可抵禦強風，輕便易攜帶；但缺點是強度超過極限會斷裂，且價格昂貴

如果只追求不易「反遮」建議選擇碳纖維或玻璃纖維材質。但市面上有許多產品是多種材質混合的，購買時最好查看產品標籤或詢問店員。此外，便宜的透明膠傘比一般普通雨傘的結構更簡單，因此很容易吹反和折斷，切勿在強風中使用。

打風雨傘選擇｜2. 傘骨數量

傘骨數量越多就越堅固。雨傘一般多是「8骨」的，但也有數量更多的，例如10骨、12骨或以上。所以如果想要一把不易吹爛折斷的傘，就要考慮傘骨數量。

有些雨傘聲稱可以抵禦20至25m的風速，但太大的強風，人容易握不穩雨傘，鬆手後就可能有損壞或導致他人受傷的可能性。因此建議如果風速超過10m，最好避免使用雨傘，改為穿雨衣。

打風雨傘選擇｜3. 雨傘尺寸

人們往往認為雨傘越大就越安全，其實並非如此。雖然更大把的雨傘可以覆蓋更大的區域，但因為重量更重，更難撐穩，更容易受風吹，在狂風暴雨中不斷擺動，也就令使用者更容易被淋濕。

合適尺寸的雨傘便於牢牢握著並保持平衡，選擇時應考慮身高：

（身高 - 40cm）÷2 = 適合自己的雨傘尺寸

例如身高1.6m，那就建議使用60cm大的雨傘

如果體型較大，最好預留多5cm的餘裕

此公式適用於男女老幼，從兒童到成人。在產品標籤和包裝上都印有尺寸，選購時記得留意。

打風雨傘選擇｜4. 雨傘形狀

雨傘一般分為3種不同形狀：

標準弧度：通用形狀，最受歡迎。

深弧度：骨架較短，張開程度較小，如鳥籠狀，可一直覆蓋至肩膀。

淺弧度：骨架較短，張開程度較大，覆蓋範圍更廣。

相同尺寸的雨傘，如果擔心肩膀被淋濕，可以選擇深弧度傘面；如果擔心包包或背包被淋濕，則可以選擇淺弧度。

專家履歷：田中正浩

「日本洋傘振興協議会」秘書長，取得日本的傘業專業知識資格認證「Umbrella Master」。

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