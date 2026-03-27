三高/肥胖更易誘發心血管病 醫生點名4款高危食物 過量攝取1種蛋白質食物也出事！

心血管疾病是全球的頭號殺手，與日常飲食息息相關。有醫生指出，有4款常見的食物，若過量攝取不但增加患三高、肥胖等風險，嚴重恐誘發不同心血管疾病，隨時威脅生命。其中竟包括一種蛋白質食物！

4款食物超傷心血管 1種蛋白質食物也出事

據日媒《President Online》報道，日本心臟血管外科醫生渡邊剛指出，要避免血管老化的關鍵在於打造優質血液狀態，最切實可行的方法是改善飲食。儘管預防不同疾病通常會建議從透過飲食與運動雙管齊下，但對沒有運動習慣的人來說，驟然建立運動計畫實屬艱難挑戰。相較之下，調整飲食隨時都可執行，只要願意就能從下一餐起改變。

渡邊剛醫生表示，之所以優先推薦從改善飲食著手，不只執行門檻低，更是血液會因應食物而有所變化，因此採取能避免形成劣質血液的飲食方式至關重要。動脈硬化的危險因子，包括高血壓、血脂異常、糖尿病、肥胖和吸煙，當中除了吸煙外，其他因素都與飲食密切相關。換言之，改善飲食可讓血管中持續流動優質血液，不僅能維護血管健康，更能全面預防各類生活習慣病的發生。他提醒大家，日常飲食中需要注意以下4種食物，可能會有損心血管：

甚麼食物超傷心血管？

4款食物易損心血管

1.糖

當提及含糖食品時，多數人會聯想到蛋糕、雪糕、銅鑼燒等甜品。然而除了甜品外，糖分也隱藏於番茄醬、沙律醬等日常調味料中。這種純度達100%的碳水化合物之所以具有潛在健康風險，關鍵在於其極易被人體迅速分解吸收的特性。碳水化合物可分為以下3類：

單醣類：屬於分子結構簡單但分解吸收速度較快。

雙醣類：主要成分為蔗糖，由葡萄糖和果糖組成，進入人體後會立即分解，葡萄糖會被小腸吸收。

多醣類：則是由多個單醣結合在一起組成。

值得注意的是，這種快速吸收機制會造成血糖濃度驟升，引發餐後高血糖現象。當血糖急劇上升時，胰臟必須大量分泌胰島素。這種幫助葡萄糖進入細胞的激素，長期超負荷工作將導致胰臟功能逐漸衰竭，而導致糖尿病。此外，餐後高血糖通常會在糖尿病確診前10年左右就開始發展，但往往要到後期才會在空腹血糖、糖化血紅蛋白等常規檢測中顯現異常。

過量攝取含糖食品導致肥胖，是因為血糖急升後又劇烈下降，觸發強烈飢餓感，進而促使過度進食而堆積脂肪。更嚴重的是，血糖劇烈波動會刺激體內產生過量活性氧分子，雖然適量活性氧具有抵抗病原體的保護作用，但過量時反而會攻擊自身細胞和DNA，這種氧化壓力現象被證實會加速動脈硬化進程。

2.麵粉

麵粉製作的食品種類繁多，涵蓋各類麵包、意大利粉、烏冬、拉麵、蛋糕、泡芙，甚至油炸食品和天婦羅的麵衣，或是咖哩的勾芡皆需使用。麵粉主要分為經過精製處理的高筋與低筋麵粉，以及保留完整麩皮與胚芽的全麥麵粉。

其中精製麵粉在加工過程中刻意去除富含膳食纖維的麩皮與胚芽，導致其碳水化合物吸收速率與砂糖相似，可能引發血糖急升，進而增加肥胖、糖尿病及動脈硬化的危機。值得注意的是，雖然小麥粉源自天然穀物，但高度精製過程使其營養價值顯著流失。作為主食原料，也容易在每餐中攝入過量精製碳水化合物，因此相較於砂糖，更需要嚴格控制攝取量與頻率。

3.鹽

鹽作為烹飪中不可或缺的調味料，其潛在健康風險主要來自主要成分鈉離子。當體內鈉濃度過高時，會啟動生理調節機制，促使血管周圍組織液體滲入血管內以稀釋濃度，此過程將導致血容量增加與血壓上升，長期可能造成血管壁承受過高壓力而受損。值得注意的是，無論是哪種鹽類，其對血管健康的影響機制均源自鈉離子作用，本質相同。

需特別警惕的是，即便標示為低鹽或清淡的食品，若過量攝取仍可能導致鈉超標，而維護心血管健康的首要關鍵，在於嚴格控制每日鈉的攝取量。

4.蛋白粉

蛋白粉除了健身時進行補充，近年來亦成為兒童與女性群體皆可輕易攝取的營養補充品。蛋白粉本質上是將蛋白質從原料中分離純化而成的粉末狀製品，確實能高效攝取蛋白質。然而其潛在健康風險主要來自腎臟代謝壓力，其作用機制可分3階段：

攝入的蛋白質分解為氨基酸後，多餘氨基酸在肝臟代謝會產生氨。 氨屬於有害物質，隨即在肝臟中會轉化為尿素。 尿素經腎臟過濾後，隨尿液排出體外。

雖然此代謝路徑與天然蛋白質食物相同，但關鍵差異在於蛋白粉經粉末化處理後，其吸收速率遠快於天然食材，使腎臟必須在短時間內處理大量代謝產物。根據2010年一項研究顯示，健康參加者長期採用高蛋白飲食後，其腎功能負荷明顯高於正常蛋白質攝取組。更值得關注的是，蛋白粉攝取過於便利，往往會不自覺地超量補充，導致腎臟超負荷。一旦確診為慢性腎臟病，腎功能將不可逆轉，甚至導致心肌梗塞、心絞痛等。

實際上，蛋白質補充不必一定要依賴蛋白粉，建議透過肉類、魚類、雞蛋、奶類等天然食物攝取，能同時獲取其他多元營養素。而蛋白粉僅應作為日常飲食無法滿足需求時的補充選擇，而非蛋白質主要來源。

血管硬化因脂肪積聚 可致中風心臟病

本港衞生署指出，當脂肪積聚，血管內壁形成一層沉積物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受損，可導致身體的主要器官缺血和缺氧，造成心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病。而心血管疾病是全球的頭號殺手，更是導致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

預防心血管病建議：

健康飲食

不吸煙或戒煙

恆常適量運動

預防肥胖或控制體重

防止高血壓

恰當處理壓力

資料來源：《President Online》、衞生署

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