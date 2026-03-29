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40歲工作狂不抽煙不喝酒患腸癌末期 竟要求出院上班 注意6大徵兆勿忽略健康

保健養生
更新時間：11:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-29 HKT

現代人工作忙碌，有時連健康都可能顧不上。一名40歲男子不抽煙不喝酒，因突發腹痛到急症室檢查，最終卻確診罹患大腸癌，腫塊不僅堵住腸道，更轉移到肝臟。男子卻提出令人錯愕的要求，希望出院上班。醫生提醒，責任心越重的人越傾向會忽視身體徵兆。

40歲工作狂不煙不酒患腸癌末期 竟要求出院上班

根據《中時新聞網》報導，肝膽腸胃科醫生張璨璿分享病例指，該名40歲男子因腹痛急診入院，指自己肚子悶脹了2個月，最近甚至吃不下東西。於是他安排男子進行大腸鏡檢查，發現1顆5cm腫瘤幾乎堵住男子的腸道。詢問之下，他發現男子不抽煙、不喝酒、沒有家族史，唯一有關大腸癌的危險因子是體重過重。

大腸癌成因及常見症狀

等後續電腦斷層等檢查結果報告出來後，張醫生告訴男子他確診大腸癌，已經轉移到肝臟，並對他說明接下來住院治療等注意事項。但男子得知結果後，沉默了幾秒，沒有問病情，也沒有問治療方法，卻是要求立即出院，因為明天要上班，令張醫生也大感錯愕。

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責任心越重越易忽略健康

張璨璿醫生指，越是在意家庭、責任越重的人，反而最容易忽略自己的健康。有些患者因生活難處，沒有選擇的餘地，卻沒想到，捱壞身體就甚麼都做不了。

有研究指出，男性接受大腸癌篩檢的意願明顯低於女性，常見原因包括認為自己很健康、害怕檢查過程不舒服、認為有症狀再打算和太忙抽不出時間等等。張醫生指，大腸癌若能在早期發現，經治療5年的存活率，幾乎都超過9成，主動進行糞便潛血檢驗、大腸鏡等大腸癌篩檢，絕對是對自己最好的投資。

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注意大腸癌6大徵兆勿忽略健康

根據醫管局資料，大腸癌是香港10大癌症第3位，致命率更位居第2高。常見的徵狀如下：

  • 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
  • 排便習慣突變：持續便秘或腹瀉、糞便形狀改變（幼條狀）
  • 無故體重下降
  • 下腹不適：腹部發脹或腸絞痛
  • 大便時有尚未排清的感覺
  • 身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

資料來源：中時新聞網香港衞生防護中心

延伸閱讀：西蘭花1部位最抗癌！癌症專家推介14大食物防癌 吃這種大腸癌死亡率降50%

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