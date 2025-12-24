Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗衰老｜自測50歲後3大衰老徵兆 背部現1特徵最高危 這樣躺平1分鐘竟可抗老化？

更新時間：13:10 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-24 HKT

當年滿50歲之後身體開始出現衰老，有何方法可以及早發現、及早預防？有醫生指，50歲後身體有機會出現3大衰老徵兆，若背部出現1個特徵有機會增加致命風險。

抗衰老｜自測50歲後3大衰老徵兆 背部現1特徵最高危

根據日媒《President Online》報道，日本骨科醫生野尻英俊和醫院公共關係顧問高橋誠指出，關於50歲後急速衰老的特徵，除了駝背可能導致疼痛、關節問題及肌肉萎縮，甚至有機會增加死亡風險。他們也列出50歲後開始衰老的人可能會顯現的3大特徵：

衰老徵兆｜1. 背部突然變得彎曲

隨著年齡增長，背部逐漸彎曲本屬自然老化現象，但若原本沒有駝背問題，背部卻突然出現明顯彎曲，則需特別警惕，這可能是骨質疏鬆症或壓迫性骨折等病理性變化的徵兆。尤其壓迫性骨折往往不會引發劇烈疼痛感，若未能及時發現並治療，將導致姿勢嚴重變形，最終可能對日常生活造成重大影響。

衰老徵兆｜2. 骨盆與髖關節向前突出

當背部出現彎曲時，身體會啟動補償機制來維持平衡，這是脊椎柔軟度與肌肉力量損失後由其他部位彌補的現象，導致腰痛與關節疼痛，其中以骨盆與髖關節最為明顯。

當背部活動能力下降時，人體會不自覺地採取骨盆前突、膝蓋微彎的站立姿勢，這正是身體為保持平衡產生的補償動作。曾有藝人招牌的滑稽老人步態，即是膝蓋彎曲、骨盆前傾的姿態，正是典型的脊椎功能退化後由骨盆與髖關節補償的表現。

衰老徵兆｜3. 行走速度明顯減緩

行走速度被視為評估健康狀態的重要指標，甚至有從65歲時的步行速度可預測壽命長短的說法。行走動作需依靠脊椎、髖關節、膝蓋與腳踝等全身關節與肌肉協調完成，因此步速減慢可能表示身體某處已啟動代償機制，屬於老化徵兆，不容忽視。

抗衰老｜4大習慣恐加速脊椎老化 體重增加也中招？

除了以上衰老徵兆，野尻英俊醫生表示，缺乏運動、飲食過量等4大習慣，可能會加速脊椎老化：

  • 長時間維持前傾姿勢辦公，會使脊椎深層的重要抗重力肌群，特別是豎脊肌逐漸變得不活躍。
  • 久坐在沙發、長時間低頭滑手機等習慣，更會完全抑制背部肌肉活動。
  • 缺乏運動會削弱維持體態所需的肌肉，使肌肉變得無力，導致身體其他部位，例如下背部、膝蓋和腳踝受到拉傷，最終引發疼痛與變形問題。
  • 無法控制體重的人也面臨背部急速老化風險，因體重增加會對骨骼、椎間盤和肌肉帶來更大的負荷，導致駝背。

抗衰老｜醫生教3大運動 躺平1分鐘竟可抗老化？

野尻英俊醫生指出，忽略背部保養屬普遍現象，背部既是視覺死角又難被他人提醒，然而這個被忽略的部位，恰恰最先顯現駝背、脊椎僵硬、無法挺直，以及不良的姿勢對腹部造成壓力並使呼吸變淺等老化徵兆。既難從鏡中察覺又缺乏自覺症狀，導致多數人錯失早期介入時機。

因此，培養關注背部狀態、細心調整日常姿勢與肌肉使用的習慣是健康的關鍵秘訣，對背部保養意識越高者，擁有更長的健康壽命，並且更能延緩衰老。建議可請家人或朋友協助以手機側拍日常姿勢，定期記錄能直觀地看到背部傾斜與駝背程度。而家人和朋友提出的提醒，往往比自我覺察更精準，建立這種坦誠互動的關係也能延續壽命。

除了手機側拍日常姿勢，他也教3大抗衰老運動，不但能維護脊椎健康，即使再忙碌或不擅運動的人也無須擔憂，所有運動甚至僅需1分鐘即可完成：

 

 

3大抗衰老運動和做法

抗衰老｜1.睡眠萬歲練習（寝バンザイ体操）

  • 躺平在地板上或坐墊等。
  • 像做萬歲一樣舉起雙手，保持1分鐘。

抗衰老｜2.椅子上腹部伸展運動（椅子でおなか伸ばし体操）

  • 坐在有靠背的椅子上，雙手放在腦後。
  • 上半身向後拱起並保持1分鐘。

抗衰老｜3.靠牆脊椎伸展運動（壁ピタ背筋伸ばし体操）

  • 腳跟、臀部、背靠牆，抬起頭站立，保持該姿勢1分鐘。

野尻英俊醫生表示，每日進行1分鐘正確姿勢訓練能幫助大腦建立姿勢記憶，經持續練習即可見效。研究發現，對65歲以上長者而言，短暫數十秒伸展效果有限，而這些設計動作透過維持1分鐘特定姿勢，能同時達到增強肌肉力量效果。若長期缺乏鍛鍊，背部肌肉、椎間盤與骨骼將逐漸退化，反之每日僅需數分鐘有意識地伸展背部，即可有效刺激抗重力肌群，成為維持脊椎健康基礎，更能預防跌倒與臥床不起風險。

此外，現代人普遍缺乏脊椎健康意識，雖然血壓、血糖等數值已成為身體檢查常規項目，卻多數人從未關注脊椎狀況與姿勢問題。事實上，脊椎健康正是支撐健康壽命的重要支柱，建議身體檢查時應新增姿勢檢測與脊椎彎曲度測量項目，例如透過測量後腦與牆壁距離，即使僅數公分差距都可能預示早期駝背徵兆。定期追蹤比較年度數據可獲得重要預警，能否及早發現身高縮減、鏡中駝背等細微變化，將顯著影響脊椎健康壽命。特別提醒，脊椎退化是難以察覺的隱形殺手，當症狀明顯時往往已嚴重受損，因此強烈建議50歲後應將脊椎檢查列為常規健檢項目。

資料來源：《President Online》

延伸閱讀：自測40歲後12大初老徵兆 毛巾難扭乾恐中招！營養師教必吃6類食物增肌力/抗衰老

