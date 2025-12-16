有蛀牙更短命？研究揭口腔不潔恐生6大惡果 死亡風險增5成

長期忽略口腔衞生，不只會出現牙周病、蛀牙等問題，有內媒綜合多個研究指，更可能增加患上癌症、中風、心血管病等致命疾病的風險。當中，研究發現長者在口賦衞生上如果少做2件事，死亡風險更增約五成。要健康長壽、維持口腔健康，除了早晚刷牙外，到底還要注意甚麼？

口腔健康是長壽關鍵？少做2件事死亡風險高五成

口腔衞生如何影響全身健康？根據內媒《生命時報》報道，《中華老年醫學雜誌》的一項研究顯示，長壽地區老人口腔中乳酸桿菌豐富程度更高，這可能是他們健康長壽的原因之一。世界衛生組織同樣指出，牙周病等口腔疾病會誘發或加重心腦血管疾病、糖尿病等。

近期，《The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences》期刊上發表了一篇牙科領域全球最大規模流行病學研究，顯示沒有定期接受口腔檢查的老年人死亡風險會大幅上升。日本大阪大學牙科及醫科研究生院的研究團隊，以符合當地公共牙科檢查計畫參加條件的94.67萬名75歲以上老年人作為對象，並根據有無口腔檢查和牙科診療數據分為4組，分析定期口腔檢查和牙科就診頻率與死亡風險之間的關系。

結果發現，與定期進行口腔檢查且無牙科就診記錄的老人相比，既不做定期口腔檢查又沒有牙科就診記錄的老人死亡風險明顯增加，其中，男性增加45%，女性增加52%。研究人員強調，口腔健康對老年人延長健康壽命有關鍵影響。藉此鼓勵老年人進行定期口腔檢查，及時發現問題並予以治療，不僅能維護和改善個人口腔衛生，還能延長國民的健康壽命。

另外，在2021年，清華大學開展的一項針對48萬人刷牙行為的研究。結果顯示，長期刷牙人群患慢性代謝疾病及心腦血管疾病的風險低23.6%，平均壽命更長。

不注重口腔衞生6大惡果 恐致癌症/中風

《生命時報》引述其他研究指，注重刷牙及口腔健康，有助於健康長壽。相反，如果忽略口腔衛生，可能引發或加重身體其他疾病：

1. 風濕性心臟病

上海同濟大學附屬口腔醫院牙髓病科副主任葛劍平醫生表示，口腔不健康，最常見的連鎖反應要數風濕性心臟病。牙周病患者的口腔裡富含細菌，例如誘發風濕性心臟病的元兇鏈球菌。

當鏈球菌在牙齒和牙齦交界處堆積繁殖，極有可能通過牙齦炎破損處進入血液循環，繼而引發心血管疾病。

2. 消化道疾病

2020年發表在英國《腸道》雜誌的研究顯示，口腔中常見細菌如福賽斯坦納菌、牙齦卟啉單胞菌等，與食道癌有關。有牙齦疾病史者患食道癌或胃癌風險分別增加43%和52%。

美國《細胞》期刊則有研究顯示，一種名叫梭桿菌的口腔微生物可隨血液到達結直腸，通過一種糖結合蛋白與宿主細胞結合，並在腫瘤部位增殖，促使結直腸癌的產生及發展。

3. 阿茲海默症

近年，有科學家將阿茲海默症的發生和進展，部分歸咎於患者口腔中的牙齦卟啉單胞菌。有研究指出，這些致病微生物會突破口腔黏膜屏障侵入血液，損傷中樞神經系統。

4. 代謝類疾病

一項研究顯示，2型糖尿病患者的口腔微生物與健康人群存在差異，且糖尿病併發症的部分表現為口腔疾病，如牙齒脫落。

5. 癌症

有研究指出，牙齦疾病患者與健康人群相比，一生中患癌的風險高20%。

6. 中風

一項涵蓋一萬多名健康志願者的研究跟蹤了15年發現，患有牙齦疾病參加者之中風風險，是沒有牙齦疾病者的兩倍多。

做好5件事保護牙齒口腔更長命

世界衛生組織指出，口腔健康是指牙齒清潔、無齲洞、無痛感，牙齦顏色正常，以及無出血現象。無論是何年齡，都應重視口腔健康，做好以下5件事：

1. 做好清潔

保持口腔清潔是抑制致病菌的最好方法。每天早晚刷牙，每次正確刷牙至少3分鐘。可以的話，最好每餐之後都要刷牙，飯後堅持使用牙線清潔牙縫。注意，含殺菌成分的漱口水會影響口腔菌群平衡，應遵醫囑使用。

2. 常做叩齒訓練

平時多做叩齒鍛煉，每次空口咬牙15下左右，可促進口腔血液循環。

3. 多吃雜糧、蔬果

多攝取富含蛋白質、礦物質和維他命的食物，多吃粗糧，在咀嚼中達到自潔的效果；多吃蔬果，有助降低炎症風險。葛劍平醫生亦提醒，即使是零糖碳酸飲品，也會影響口腔健康，喝完飲料最好及時用清水漱口。

4. 盡早戒煙戒酒

吸煙會降低口腔菌群多樣性，引發菌群失衡。有研究指出，吸煙者口腔內10%的物種為鏈球菌，可促使蛀牙形成。酒精同樣會影響口腔菌群平衡，使致病菌繁殖，引發牙周病、口腔潰瘍等。

5. 定期檢查

建議成年人每隔半年或一年進行一次口腔檢查。要注意，定期口腔檢查是指在沒有口腔疾病或沒感覺口腔有問題的情況下，定期去專業牙科檢查，而不是到出現口腔問題才就醫。

