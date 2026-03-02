男子如廁玩手機致脫肛 腸道脫出13cm 醫生揭長時間上廁所5大風險

日常久坐傷身，長坐在馬桶同樣會帶來嚴重健康風險！內地一名男子長期上廁所時間超過2小時，因此引發腸道脫出13cm。有醫生估計，可能與他平日如廁時愛玩手機看影片有關。久坐在馬桶除了導致腸道脫出，還會帶來甚麼健康風險？哪些人出現脫肛的風險較大？

男子如廁玩手機致脫肛 腸道脫出13cm

根據內媒《健康河南》報道，該名33歲姓李男子，如廁時突然感覺到劇烈疼痛並出現便血症狀，更發現直腸脫出13cm，遂往醫院求醫。經醫師詳細檢查後發現，他確診為嚴重的三度脫肛，若延誤治療恐導致日後即使輕微咳嗽都可能引發直腸脫出。

【同場加映】脫肛成因/症狀：

在住院治療期間，醫生詢問後發現，該男子長期如廁時沉迷看手機短片及打手機遊戲，每次排便時間長達1至2小時，在持續腹壓作用下造成直腸黏膜支撐力逐漸喪失，最終導致直腸脫垂。進一步檢查顯示其肛門括約肌張力已顯著低於正常值，完全喪失防止直腸滑脫的功能。手術中更發現患者直腸黏膜存在嚴重充血現象，甚至部分組織已出現局部壞死。

4類人長時間上廁所 易增脫肛風險

鄭州市中心醫院肛腸外科醫生侯超峰指出，脫肛並非僅限於老年人，此病與生理特徵及不良習慣密切相關。此外，還有以下4類人容易出現脫肛：

兒童因骨盆底肌肉發育未臻完善，加上骶骨生理彎曲尚未完全形成，直腸支撐結構相對脆弱，若排便時間過長或腹壓升高易發生脫垂。 老年族群則因骨盆底肌肉退化、坐骨直腸窩脂肪組織減少，若合併慢性疾病可能會導致腹壓升高，脫肛風險明顯上升。 多次妊娠女性由於分娩過程可能造成盆底肌肉損傷，產後未進行適當的鍛煉，可能引發子宮脫垂外，更會連帶導致直腸脫垂。 至於長期便秘或腹瀉患者，則因腹壓反覆衝擊直腸，使黏膜與肌肉層易受損而導致脫肛。

他提醒，使用坐式馬桶的習慣也成為隱患，傳統蹲姿能使直腸肛管角維持在130度有利於排便，而坐式馬桶使角度縮小至100度。不僅降低排便效率，更促使因久坐馬桶養成低效排便習慣，最後出現直腸黏膜脫垂，因此建議使用腳凳模擬蹲姿並縮短如廁時間。

長時間上廁所恐增5大風險 嚴重恐致心肌梗塞

如廁時間太長，還可能導致更多嚴重後果！侯超峰醫生指出，現代人如廁時間普遍過長，中國人平均如廁時間已達18.7分鐘，遠超過醫學界建議的5至10分鐘健康範圍，而邊上廁所邊看手機的行為正成為威脅健康的隱形殺手。他進一步分析，長時間如廁會引發5大健康隱患：

排便時人體會自然增加腹壓，而長時間上廁所會持續壓迫直腸，造成直腸黏膜與肌肉層之間的連結組織逐漸鬆弛。 負責維持肛門閉合功能的括約肌若長期處於放鬆狀態。有數據顯示，如廁超過15分鐘將導致括約肌敏感度下降達30%，對直腸的固定效果將大幅降低。 久坐馬桶會阻礙肛門靜脈血液回流，引發黏膜充血腫脹，失去黏性的牆紙會鼓起，直腸黏膜在淤血狀態下也容易與肌層分離，最終形成脫垂。 長時間保持蹲坐姿勢排便時，會使血液集中在下半身，突然站立時可能會導致腦部供血和供氧不足，引發姿勢性低血壓，而眼前會出現暫時性發黑、眩暈，甚至暈倒、跌倒，導致骨折，嚴重時可能會有生命危險。 更值得警惕的是，這種習慣還會增加下肢靜脈血栓風險，而對心血管疾病患者，長時間如廁造成的久蹲或久坐，都會增加心臟肌肉的耗氧量，嚴重可誘發心律不整、心絞痛，甚至心肌梗塞等。

健康如廁4大方法 每日晨起可喝這份量水

針對如廁時避免出現脫肛問題，醫生指出，手術僅是補救措施，關鍵防護在於平日養成良好習慣。如廁時應遠離手機，專心排便，若您長期受排便時間過長所困擾，不妨參考以下4種方式：

1.培養排便反射

能幫助建立規律的排便節奏，使排便過程更加順暢。建議選擇每日固定時段，例如早上起床後、早餐後或其他適合時間進行如廁訓練，透過持續練習，身體會自然形成生理時鐘，到固定時間便會產生自然便意。需特別注意的是，在建立排便反射的初期階段，每次如廁時間仍應控制在5分鐘以內為宜。

2.定時喝水

建議早晨起床後10分鐘內嘗試排便，利用「胃結腸反射」，每日還應攝取水分1.5至2升，特別是在晨起空腹時飲用300毫升溫開水。

3.均衡飲食

建議便秘者應增加全穀類食物的攝取，並多食用富含膳食纖維的蔬果，例如蘋果、香蕉、菠菜、火龍果和奇異果等帶籽的水果。同時，也要及時補充水分，避免進食辛辣食物。

4.增強運動

長期久坐會顯著降低腸道蠕動效率，導致糞便在腸道滯留時間過長，水分被進一步吸收，糞便體積縮小，對腸道壁的刺激減弱，進而加重便秘情況。建議養成規律運動習慣，有利於排便過程的順利進行。此外，還可進行提肛運動，每日練習2至3次，每次10至15組，收縮肛門3至5秒後放鬆，每次排便後立即進行5至10次提肛運動，能幫助恢復肌肉彈性。

資料來源：《健康河南》

延伸閱讀：吃香蕉反而便秘？去廁所玩手機更嚴重？中醫教5招通便+拆解排便迷思

相關文章：

研究揭每3天排便1次 大腦恐老化3歲 記憶力轉差風險增73%

大便勿超過10分鐘？嚴重恐肛裂？5大恐怖下場曝光 醫生籲勿帶2物入廁所

排便次數反映健康問題！常便秘腹瀉恐3器官出事 研究揭最佳大便次數

每7名港人有1人患便秘 研究揭便秘恐增20%死亡率 醫生教用這姿勢排便最「順暢」