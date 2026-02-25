定妝粉餅推介｜日本《LDK》評測11款人氣產品 4款獲A級 撫平毛孔不浮粉 MISSHA排第2位？

好用的粉餅能有效抑製油脂分泌，在容易因汗水而脫妝浮粉的季節，粉餅也可以用來補妝，防止油光。日本雜誌《LDK the Beauty》測試市面11款定妝粉餅，包括「MISSHA」、「MAKE UP FOREVER」和「Lancome」等熱門品牌，並進行了全面對比。團隊以遮瑕度、質地、使用感和防暈染指數等方面作比較。最終有4款定妝粉餅獲A級。

日本《LDK》評測11款人氣產品 4款獲A級

《LDK》雜誌於2025年公布11款定妝粉餅測試結果，當中4大評分標準如下：

遮瑕度：由測試員親自塗抹，並由專業人員進行測試，觀察它是否能完美遮蓋毛孔和肌膚泛紅。 質地：測試它是否能修飾肌膚瑕疵，是否符合廠商的宣傳，例如能提亮膚色和撫平肌膚紋理。 防暈染：將一款易溶的粉底液塗抹在人工皮膚上，再在上面塗抹粉餅，噴灑人工油脂，然後使用蒸氣來觀察粉底液的暈染程度。 使用感：由專業人士和監測員實際使用，透過粉撲的形狀和粉盒的大小來評判其易用性和便攜性。

各款A級定妝粉餅實測結果及評價⬇⬇⬇

《LDK》評測11款定妝粉餅名單：

第11位（2.50分）C級：Relvon ColorStay Pressed Powder（日圓¥1870，約HK$102）

第11位（2.50分）C級：VIRCHE Mineral UV Pact（日圓¥4180，約HK$228）

第9位（2.63分）C級：LIPHIP Blur Powder Pact（日圓¥1320，約HK$72）

第8位（3.13分）B級：Naris Cosmetics Stylique粉餅（日圓¥3300，約HK$180）

第7位（3.50分）B級：Lancome持妝柔焦定妝粉餅（日圓¥7700，約HK$420）

第6位（3.63分）B級：MAKE UP FOREVER HD Skin Perfecting Pressed Powder（日圓¥3190，約HK$174）

第5位（3.75分）B級：Flower Knows Strawberry Cupid Makeup Pressed Setting Powder 02 Ivory Beige（日圓¥3370，約HK$184）

第4位（4.25分）A級：Orbis UV CUT Sunscreen Powder（日圓¥1980，約HK$108）

第3位（4.38分）A級：WONJUNGYO Airy Filter Pact 陶瓷肌定妝粉餅（日圓¥2200，約HK$120）

第2位（4.38分）A級：MISSHA Grow UV 調色粉餅（日圓¥2100，約HK$115）

第1位（5.00分）A級：#Closet Easy Poreless Powder（日圓¥2420，約HK$132）

《LDK》評測冠軍定妝粉餅有何優點？

在各款定妝粉餅中，「Relvon ColorStay Pressed Powder」獲得最後一名，《LDK》測試員指，雖然「Relvon ColorStay Pressed Powder」的粉餅顯色度很高，但卻無法遮蓋膚色不均。據說這款粉餅的顏色是自然健康的膚色，但塗抹得越多，膚色反而會越紅。它的優點是光滑無絨的粉撲柔軟舒適，但有人反映它的收納盒很難打開。

第二位的「MISSHA Grow UV 調色粉餅」能夠有效去除肌膚暗沉。如果塗抹過多，會顯得泛白，但粉撲能調整。粉餅下方設有收納粉撲的盒子，打開粉撲時無需擔心掉落，其易用性獲得了高度評價。

第1位的是「#Closet Easy Poreless Powder」，獲得Best Buy的稱號。《LDK》測試員指，它遮瑕力極佳，輕盈質地令膚色不均消失不見，它也能完美遮蓋毛孔。塗抹時，肌膚略顯泛白，用粉撲暈開後，肌膚會變得通透，並留下一抹淡淡的紅暈。粉質緊貼肌膚，不易脫落，即使接觸人工油脂或蒸汽，粉底輪廓也不會模糊，保持完美狀態！

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

卸妝用品推介｜日本《LDK》評測23款平價產品 15款獲A級 松本清/毛穴撫子/Bifesta邊款最好用？

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

防水防曬推介｜日本《LDK》實測9款人氣產品 第1名阻擋99%紫外線 3款A級超防水

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用