亞麻籽Omega-3含量更高？奇亞籽更通便？營養師比較兩大超級種子功效/食法 哪些人不宜吃？
更新時間：11:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-15 HKT
奇亞籽和亞麻籽是近年大受熱捧的「超級食物」，不只高纖更含有健康脂肪。不過它們各有優點，便秘要吃哪款？如何才能吸收到Omega-3？有營養師比較它們的營養價值與功效，並分享最佳食用方法。
通便改善便秘揀奇亞籽或亞麻籽？解構功效/最佳食法
本港註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁撰文，比較奇亞籽與亞麻籽的營養效能，並解答大家對於食用奇亞籽與亞麻籽常見的疑惑。想要護腸、補鈣和Omega-3，吃哪種、如何吃更好？
1. 奇亞籽和亞麻籽Omega-3相同？
- 每30g亞麻籽的ALA含量為6000mg，奇亞籽的含量為4,900mg。
- 亞麻籽的ALA含量高22%，但生物利用率僅15-20%；《Food Chemistry》期刊中的一篇研究表明，奇亞籽含C18:34脂肪酸結構，更易轉化DHA。
- 亞麻籽必須磨粉，整粒食用的吸收率趨近於零。
2. 奇亞籽和亞麻籽通便效果一樣？
- 奇亞籽含5%水溶性纖維形成β-葡聚醣凝膠，吸水膨脹12倍促腸蠕動。建議急性便秘者選奇亞籽，並配搭大量水分。
- 亞麻籽含40%水溶性纖維主打黏液素，舒緩腸易激綜合症（IBS）更佳。因此慢性腹瀉者建議選亞麻籽粉。
3. 貴就一定好？
- 亞麻籽性價比高50%。
4. 腸道健康之王：奇亞籽
- 關鍵成分：每30g含11g膳食纖維，含量約等於4個蘋果
- 黃金食法：15g奇亞籽加150ml無糖杏仁奶，浸30分鐘，形成凝膠鎖水通便
5. Omega-3性價比王：亞麻籽
- 關鍵成分：每30g提供6,000mg ALA
- 提升生物活性，乾鍋小火炒3分鐘，能讓木酚素活性提升300%
6. 礦物質霸主：奇亞籽
- 每30g鈣含量179mg，是牛奶的6倍
- 磷含量是三文魚2倍，有助支援細胞能量代謝
5類人慎吃奇亞籽亞麻籽 服1種藥者忌吃
不是所有人都適合吃奇亞籽與亞麻籽？Jim Lau警告，以下5類人要慎吃：
- 低血壓患者：持續食用奇亞籽，可降低收縮壓6mmHg，因此需監測血壓。
- 有腸粘連病史：奇亞籽凝膠膨脹或會導致腸梗阻，建議改吃亞麻籽粉。
- 荷爾蒙敏感體質：亞麻籽的木酚素可能影響雌激素代謝，每日限攝取10g。
- 如果有腎病或有鉀高問題的患者，奇亞籽與亞麻籽都不建議吃。
- 奇亞籽與亞麻籽維他命K濃度太高，不適合正在服用抗凝血藥（薄血藥）的人士進食。
資料來源：Jim Lau - 註冊營養師（獲授權轉載）
延伸閱讀：6款超級種子營養大比拼 這種Omega-3含量比三文魚高！
