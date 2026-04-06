喝咖啡配紅肉會抵消功效？避免5種傷身搭配 甚麼時間喝飲咖啡最好？

很多人都認為咖啡可以防癌，但原來喝錯方法反而有機會致癌。有醫生提醒，喝咖啡千萬別搭配這5種東西，他又列出7大不適合喝咖啡的的人，大家可留意一下。

飲咖啡5大益處 日飲3杯可防癌

​營養功能醫學專家劉博仁在《下班經濟學》節目上​解構如何正確飲咖啡。他提出喝咖啡對健康的5大益處：

防癌：多數文獻顯示，平均每天飲用3到4杯黑咖啡，可顯著降低肝癌和大腸癌的發生率約25-35%。對於停經後的婦女，也有助於降低部分乳癌風險。 減少肝纖維化及大腸瘜肉產生：降低癌症發生率。 改善脂肪肝：促進脂肪酸釋放，提供能量，有助於消耗脂肪。 改善第二型糖尿病：增加胰島素敏感性。 抗失智：外國研究顯示，每天2到3杯黑咖啡，有助於減少大腦β類澱粉蛋白的形成，讓大腦保持年輕狀態。咖啡中的綠原酸是關鍵！這是一種強效的抗氧化物質，能有效清除體內自由基。

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咖啡5種飲法/搭配有害無益更可致癌

​劉博仁醫生指，喝咖啡不要搭配以下5種東西，否則抵消原有的功效，更可能有損身體健康。

5種錯誤飲法/不能與咖啡搭配的東西

1. 三合一咖啡、過期咖啡豆

三合一咖啡通常含大量糖、反式脂肪，甚至可能只是香精，長期飲用恐導致膽固醇飆高。

過期咖啡豆或保存不當的咖啡粉，容易受潮產生赭麴毒素，對腎臟傷害極大。建議濾掛式咖啡應在開封後10天至2週內飲用完畢，或存放在防潮箱。輕烘焙咖啡的綠原酸濃度較高，抗氧化效果較好。

2. 煙

抽煙者若再喝咖啡，恐增加食道癌風險4到5倍。咖啡因會促進尼古丁代謝，增加吸煙頻率，高溫咖啡本身就可能傷害食道。

3. 酒精

咖啡提神，酒精抑制，兩者混用會干擾肝臟代謝酒精的酵素反應，導致酒精濃度上升，增加脂肪肝及其他癌症風險。

4. 過量巧克力或含咖啡因飲品

巧克力本身含咖啡因，若再搭配高濃度咖啡，可能導致咖啡因攝取過量，引發心悸、焦慮等不適。

其他如能量飲、奶茶等咖啡因含量也可能很高，需注意總攝取量。

5. 保健食品、維他命B群、含鐵食物

咖啡因會影響這些礦物質（如鈣、鐵、鎂、鋅等礦物質）的吸收率，會弱化保健品效果。建議咖啡與保健食品至少間隔一小時以上。

維他命B群： 咖啡因會促進維他命B群代謝更快，若靠維他命B群調理身體，效果會受影響。

紅肉等含鐵食物： 咖啡會抑制肉類中鐵質的吸收，若有缺鐵性貧血問題，吃完肉後應避免馬上喝咖啡。

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7類人不宜常飲咖啡

​劉博仁強調，喝咖啡並非人人適用，以下7大族群應特別注意或避免：

咖啡敏感者： 代謝酵素較弱者喝咖啡易出現頭痛、疲勞、腹瀉、虛弱、頭暈等症狀，應避免。 甲狀腺亢進患者： 咖啡因會加重甲亢引起的心悸、手抖等症狀。 骨質疏鬆患者： 咖啡因會影響鈣質吸收，若有骨鬆問題，應限制每天一杯，並搭配運動。 腸胃道疾病患者： 胃潰瘍、胃食道逆流者，應避免飲用，尤其加糖的咖啡會刺激胃酸逆流。 青光眼患者： 對咖啡敏感的青光眼病人，喝咖啡可能導致眼壓上升，影響視力，務必限制。 自律神經失調患者： 咖啡因會過度亢奮交感神經，加重失眠、心悸、手抖等症狀。 兒童及青少年： 高中以下學童應盡量少喝咖啡，因咖啡因可能抑制生長、影響鈣質吸收、導致失眠、過動及注意力不集中。

​劉博仁建議，最佳的喝咖啡時機是起床後約一小時。因為剛起床時，人體腎上腺會分泌皮質醇，若立刻喝咖啡，長期可能抑制皮質醇正常分泌，導致不喝就沒精神。待皮質醇節律上來後再喝咖啡，既不破壞生理機能，又能享受咖啡樂趣。至於下午茶咖啡，則需評估個人咖啡因代謝速度，避免太晚喝影響睡眠。了解咖啡的特性、避免搭配地雷，並根據自身體質調整飲用習慣，才能真正享受咖啡帶來的健康益處。

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