飲咖啡比茶更能延壽！哈佛30年研究證：70歲後無腦退化、慢性病機率更高！

中國人自古喜歡喝茶養生，綠茶含有豐富兒茶素等抗氧化物，有助維持健康新陳代謝，因為常被認為是長壽飲品。不過哈佛大學最新研究發現，飲咖啡比喝茶更有助延長壽命，兼能減低認知退化、慢性病或抑鬱的風險，令晚年生活過得更健康、有活力。每天喝多少杯保健效果最好？

飲咖啡比茶更長壽！哈佛30年研究證：70歲後無腦退化、慢性病機率更高

科學家發現，擁有健康長壽方法之一可能在於每天喝的飲品。美國哈佛大學研究團隊在《美國營養學會年會》發表研究報告指，每天喝一種飲品，有助在年老時依然頭腦清晰，免受慢性疾病困擾。

研究團隊分析了《護理師健康研究 （NHS）》中超過4.7萬名女性的健康、生活及飲食習慣數據，包括咖啡因攝取量，追蹤期超過30年。他們將「健康老化」定義為活到70歲或以上、沒有11種主要慢性疾病、身體功能正常、心理健康良好、沒有認知障礙，也沒有記憶力問題。

每天喝多少咖啡有助健康老化？

結果顯示，截至2016年，研究中的3,706名女性符合健康老化的所有標準，她們平均每天攝取315mg咖啡因。其中超過80%的咖啡因來自日常飲用的咖啡。

研究人員發現，每天攝取80mg咖啡因（約相當於1小杯咖啡含量），健康老化的機率增加2至5%，這種益處在每天攝取約5小杯咖啡因後開始減弱。即使考慮了其他可能影響健康老化的因素，包括飲食、活動量、體力等，依然呈現出咖啡與健康老化相關的結果。

值得注意的是，他們也研究了其他含咖啡因飲品，包括茶、無咖啡因咖啡和可樂，卻並未發現相同的關聯，甚至每天每多喝1小杯可樂，健康老化的可能性就會降低20至26%，證明了並非所有咖啡因來源都能帶來益處。

每天喝咖啡 年老後更可能保持身心健康

研究的主要作者、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院研究員、多倫多大學營養科學兼任教授Dr. Sara Mahdavi表示，研究顯示在中年時期適量飲用含咖啡因的咖啡，與30年後健康老化的可能性更高：「女性在50多歲時，每天喝1-3杯含咖啡因的咖啡，更有可能在老年時免受重大慢性疾病的困擾，並擁有良好的認知、身體和心理健康。」但她強調，與整體健康生活習慣的影響相比，咖啡帶來的益處相對較小，值得進一步研究。

研究人員指，咖啡中含有一系列可能影響老化過程的化合物產生協同效應。為了更好地理解這些效應，他們計劃研究當中特定的生物活性化合物，是如何與遺傳和代謝衰老標記產生作用，尤其是在女性身上。了解這些機制有助制定個人化醫療方法，從而發展出有利於個人長壽和認知健康的飲食。

咖啡不只是咖啡因 延緩衰老的秘密是甚麼？

遺傳優生科醫生張家銘曾表示，咖啡內含豐富的綠原酸、多酚與鎂離子，這些天然抗氧化劑能有效降低體內慢性發炎，關閉不好的基因開關，從而降低癌症復發機率；同時也有助穩定心律、維持血管彈性。每天適量咖啡正好能穩定發揮這些好處，最健康的「黃金攝取量」在450至500cc之間。不同研究均顯示，每天飲用這個份量，最明顯降低癌症復發與死亡的風險，也能顯著降低心律不整、心血管疾病與全因死亡率。為了獲得最佳的健康效益，建議飲用新鮮研磨的黑咖啡，因為多酚與抗氧化成分含量較高，保護效果更明顯，但要避免添加過多的糖或奶精；在上午喝咖啡，因為是人體代謝與排毒最旺盛的時候，能夠更有效發揮咖啡中的抗氧化作用。

另外，內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯則曾比較過不同烘焙度的咖啡。其中，淺焙咖啡保留了最多的綠原酸，這種強效的抗氧化劑，對於心血管健康和減少炎症有顯著益處，還可能幫助穩定血糖。至於深焙咖啡，綠原酸含量雖然較低，但在烘焙過程中產生的褐變反應產物（如黑色素、咖啡酸和奎寧酸等），仍然具有抗氧化特性，當中也含有一些成分可能促進腸道健康。

資料來源：《CNN》、《Current Developments in Nutrition》、《Eurek Alert》

延伸閱讀：92歲婆婆教跳舞不言休 公開6大長壽習慣 早餐必吃這食物！

---

相關文章：

飲咖啡好處多？營養師推介8大飲法功效加倍 加這配料穩血糖/抗發炎

防腦退化可吃甚麼？神經科醫生推介11種補腦食物 喝咖啡可增強記憶力！

醫生推介6大防癌食物 這種麵包可防大腸癌？1款咖啡防肝癌率達75%！

108萬人研究證常喝1飲品 患前列腺癌風險大減16% 每日喝這份量就有效！