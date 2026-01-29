高血壓恐傷4大器官 醫生教必吃7大食物助血管逆齡 心血管病死亡率大降25%

血管老化容易導致高血壓，甚至增加中風及患冠心病的風險。要讓血管逆齡回春，有醫生推介日常可多吃7種食物，它們含有一種特別成分，有助改善血管的彈性與反應力，預防及改善高血壓，當中竟然包括一種朱古力！

高血壓恐傷4大器官 必吃7大食物助血管逆齡

遺傳優生科醫生張家銘在個人Facebook專頁分享，血管是身體的運輸系統，負責運送氧氣、營養、激素、免疫細胞。血管一旦硬化、失去彈性，不只容易出現高血壓，導致損害心臟、大腦、腎臟、眼睛、甚至影響記憶與睡眠。因此血管的年齡決定了身體的運作順利與否，如要幫血管「逆齡」，日常飲食十分重要。

張家銘醫生指，據2025年一篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，研究中整合了145個臨床研究及超過5000名受試者的數據，發現有助血管健康的「關鍵因子」：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。這個分子是一種天然的植化素，廣泛存在於以下 7種食物中：

吃甚麼食物可讓血管逆齡？

7大讓血管逆齡食物

綠茶 紅茶 可可粉 黑朱古力 蘋果 葡萄皮 葡萄籽

張家銘醫生說，研究發現，只要每天穩定攝取黃烷-3-醇，不但能讓血壓明顯下降，還能改善血管的彈性與反應力，也就是所謂的「血管內皮功能」（Flow-Mediated Dilation, FMD）。它不只能幫助降血壓，更重要的是讓血管重新會「呼吸」，黃烷-3-醇進入體內後，對身體有以下好處：

能促進一氧化氮（NO）生成，這是讓血管放鬆、舒張的天然信號分子，能幫助血壓自然下降。

有抗氧化作用，減少血管內壁的發炎與自由基損傷，延緩動脈硬化的發生。

能提升微血管的通透性與修復力，讓身體在高壓環境下更能應付與調節。

黃烷-3-醇的作用並非只有短期效果，長期攝取更可有助修復血管，甚至有研究指可令心血管病死亡率下降超過25%。張家銘醫生指，吃對食物，就能在日常中幫血管做復健，而且要達到有效攝取量其實不難，只要養成以下的習慣就可攝取足夠的黃烷-3-醇：

早餐加2匙無糖可可粉在燕麥中

每天吃1-2塊70%以上的黑巧克力

喝不加糖的茶（綠茶、紅茶、烏龍茶皆可）

吃飯搭配1顆蘋果，或幾顆連皮葡萄

張家銘醫生指，以上的習慣能攝取400–600毫克的黃烷-3-醇，達到研究建議的「治療等級劑量」。他指出，從天然食材攝取黃烷-3-醇，不用保健品就能幫血管重啟年輕模式，當血管恢復彈性，血壓都會變得穩定。

台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師、台灣陽明交通大學醫學系助理教授。專長為產前遺傳診斷與基因檢測。

